MJD ผนึก กทม.แชร์โนว์ฮาวออกแบบเมืองสร้างสุขเท่าเทียมให้คนและสัตว์เลี้ยง นำร่องสวนป่าเบญจกิติ

“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” จับมือ “กรุงเทพมหานคร” สร้างความสุขเท่าเทียมระหว่างคนและสัตว์เลี้ยง ตามแนวคิดเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ต่อยอดโนว์ฮาวการบริหารจัดการพื้นที่ใช้งานร่วมกันระหว่างคนและสัตว์เลี้ยง จาก “MAJOR PETSCAPE” ในคอนโดฯ สู่พื้นที่สาธารณะในเมืองใหญ่ ยกระดับสภาพแวดล้อมที่ดีให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้ นำร่อง Dog Park สวนป่าเบญจกิติ พร้อมเปิดโซนพิเศษจัด 𝐌𝐀𝐉𝐎𝐑 𝐃𝐎𝐆 𝐃𝐀𝐘 𝟐𝟎𝟐𝟐 ครั้งแรก! ชวนเจ้าของน้องหมา และคนรักสัตว์ร่วมกิจกรรมสุดสนุก เช่น DOG FUN RUN มินิมาราธอนน้องหมา Meet & Greet เซเลบน้องหมากว่า 10 ชีวิต ดูดวงไพ่ทาโรต์สำหรับน้องหมา บริการ Dog Grooming-ฉีดวัคซีนฟรี และยังได้ทำบุญกับมูลนิธิเพื่อสุนัข!

(Pet-Friendly Residences)

“MAJOR PETSCAPE”

“เมืองกับหมา หมากับเมือง”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีและคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมา บริษัทอนุญาตให้สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ทุกโครงการคอนโดมิเนียมในเครือเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ทำให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงภายในโครงการที่อยู่อาศัยมากกว่า 20 ปี จนกลั่นกรองออกมาเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้ตอบโจทย์ทุกบริบทการอยู่อาศัยร่วมกับสัตว์เลี้ยงภายในโครงการคอนโดมิเนียม ล่าสุด บริษัทได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ต่อยอดองค์ความรู้ MAJOR PETSCAPE สู่การออกแบบและพัฒนาเมืองเพื่อสร้างสมดุลและความสุขของทั้งคนที่เลี้ยงสัตว์และไม่ได้เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุขที่เท่าเทียมกันในพื้นที่สาธารณะ นำร่องติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้คนรักสัตว์ภายในโซนพื้นที่สวนน้องหมา (Dog Park) ณ สวนป่าเบญจกิติเป็นครั้งแรก“นับเป็นครั้งแรกที่เจ้าของและสัตว์เลี้ยงจะได้ใช้พื้นที่สาธารณะในเมืองร่วมกัน เมเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้จึงอยากร่วมส่งเสริมและสนับสนุน กทม. ในการแบ่งปันโนว์ฮาวด้านการบริหารจัดการสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะเรื่องสุขอนามัย เพื่อช่วยยกระดับเมืองให้คนรักสัตว์ และคนไม่เลี้ยงสัตว์สามารถใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันและมีความสุขได้อย่างเท่าเทียม ” น ส.เพชรลดา กล่าวที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. มุ่งยกระดับสู่การเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ด้วยการออกแบบและจัดการสภาพแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะให้ตอบสนองผู้ใช้งานทุกคน รวมถึงสัตว์เลี้ยง รวมถึงการจัดพื้นที่สวนน้องหมา (Dog Park) ให้ประชาชนสามารถนำสุนัขเข้ามาใช้บริการเดินเล่นออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะภายใต้การดูแลของ กทม. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมออกมาตรการด้านความปลอดภัยให้ผู้อื่น คือลงทะเบียนให้สุนัขก่อนเข้าใช้บริการ พร้อมกับใช้สายจูงสุนัขทุกครั้ง และมาตรการรักษาความสะอาดให้เจ้าของสุนัข พกถุงสำหรับจัดเก็บมูลสุนัขให้เรียบร้อย ซึ่งครั้งนี้ กทม. ได้รับการสนับสนุนจากเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ในการจัดกิจกรรมสนุกๆ และสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เจ้าของและสัตว์เลี้ยงสามารถใช้บริการพื้นที่สวนน้องหมา ที่สวนเบญจกิติ ได้สะดวกยิ่งขึ้นล่าสุด เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดงาน ‘𝐌𝐀𝐉𝐎𝐑 𝐃𝐎𝐆 𝐃𝐀𝐘 𝟐𝟎𝟐𝟐’ เป็นครั้งแรก เพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าของสุนัข และคนรักสัตว์ได้ใช้พื้นที่สาธารณะในเมืองร่วมกัน ณ สวนป่าเบญจกิติ โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย เช่น กิจกรรม DOG FUN RUN ให้เจ้าของกับน้องหมาได้ FUN RUN ในพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เป็นครั้งแรก เสวนาพิเศษในหัวข้อร่วมกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท กิจกรรม Meet & Great น้องหมาเน็ตไอดอลชื่อดังกว่า 10 ชีวิต บริการ Dog Grooming บริการฉีดวัคซีนฟรี พร้อมโชว์ดนตรี ร้านค้า และกิจกรรมมากมายตลอดทั้งงาน รวมทั้งยังได้ทำบุญกับมูลนิธิเพื่อสุนัขจรอีก 3 แห่งที่มาร่วมภายในงาน ได้แก่ Soi Dog, The Man That Rescues Dogs และ The Voice เสียงจากเรา