จับตากองทุนต่างประเทศถอนหุ้นไทย ตามรอยนอร์เวย์

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ จาก บล.กสิกรไทย (KS) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ Norges Bank (ธนาคารกลางนอร์เวย์) ตัดสินใจเอาหลักทรัพย์ PTT และ OR ออกจาก Investment universe ของกองทุน Pension Fund ของรัฐบาลนอร์เวย์เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. เนื่องจากความเสี่ยงที่ทั้ง 2 บริษัทอาจมีการลงทุนที่เข้าข่ายสนับสนุนรัฐบาลทหารพม่าทางอ้อมซึ่งขัดกับแนวปฏิบัติของกองทุนในข้อ Section 4(a) ตามความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมกองทุน(Council of Ethics) เมื่อวันที่ 10 พ.ค.65 ทำให้กองทุนต้องขายหลักทรัพย์ PTT และ OR ที่ถืออยู่ 0.35% และ 0.23% ออกไปคาดว่าข่าวดังกล่าวจะเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาหุ้นในระยะสั้น ขณะที่ต้องตามต่อว่าจะมีกองทุนต่างประเทศกองอื่นๆ ตัดสินใจแบบเดียวกันหรือไม่ เนื่องจากทาง OR ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินให้บริษัทที่เข้าร่วมลงทุนหลังจากบริษัทดังกล่าวติดอยู่ในรายชื่อ sanction list ของประเทศตะวันตกทั้งนี้ มุมมอง KS มองว่าราคาหุ้น PTT และ OR สุดท้ายแล้วจะปรับตัวตามปัจจัยพื้นฐานในระยะกลางถึงยาว โดยให้ราคาเหมาะสมของ PTT และ OR ที่ 42.75 บาท และ 29.50 บาท ตามลำดับด้าน บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส เปิดเผยผ่านบทวิเคราะห์ว่า จากการที่กองทุน Norwigian นอร์เวย์ ประกาศขายหุ้นละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่า ที่เข้าข่ายถืออยู่คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ยังต้องระวังกองทุรอื่นจะมีตามมาหรือไม่ โดยหุ้นที่ลงทุนในพม่าคือ PTTEP, OSP, MEGA เป็นต้นสำหรับความเคลื่อนไหวราคาหุ้นบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR วานนี้ ปิดที่ 23.40 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ 0.43% มีมูลค่าการซื้อขาย 387.82 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาหุ้น OR ลดลงไปต่ำสุดในรอบ 1 ปี 10 เดือน เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมาส่วนราคาหุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ปิดที่ 31.25 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 1.46 พันล้านบาท