MENA ดึง “ตะวันแดง โลจีสติกส์” ตั้ง "ทีดี เอ็ม ลอจิสติกส์"

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ MENA ผู้นำธุรกิจให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถมิกเซอร์ (Mixer) และรถเทรลเลอร์ (Trailer) รายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยความสำเร็จในการจับมือพันธมิตรต่อยอดบริการขนส่ง ประกาศความร่วมมือกับบริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จำกัด (TWD) ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด สัดส่วน 99.99% จัดตั้งบริษัทร่วม คือ บริษัท ทีดี เอ็ม ลอจิสติกส์ จำกัด (TDM) เพื่อให้บริการขนส่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการขนส่งสินค้าอื่นๆ ทั่วประเทศล่าสุด MENA ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ TWD เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2566 นี้ โดยมูลค่าทุนจดทะเบียนไม่เกิน 350 ล้านบาท เป็นการร่วมทุนของบริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) 35% และบริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จำกัด 65%ขณะที่ล่าสุด บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเข้ามาซื้อหุ้นในบริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จำกัด (TWD) จากบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ในสัดส่วน 20%“การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ ในครั้งนี้นับเป็นการจับมือร่วมกันแบบ win-win โดย MENA มีจุดเด่นในเรื่องการบริหารรถขนส่ง ซึ่งปัจจุบันมีรถบรรทุกและรถขนส่งประเภทต่างๆ จำนวน 728 คัน จากที่เป็นผู้นำการให้บริการขนส่งด้วยรถมิกเซอร์ เข้ามาต่อยอดโอกาสไปยังลูกค้าที่หลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น จึงมี Know how มีระบบ มีความรู้ ความเข้าใจในงานขนส่งเป็นอย่างดี พร้อมเดินหน้าให้บริการงานขนส่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ร้าน CJ MORE และร้านถูกดีมีมาตรฐานซึ่งเป็นร้านค้าปลีกที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยทางร้าน CJ MORE และร้านถูกดีมีมาตรฐานมีแผนขยายสาขาให้ครบคลุมทั่วประเทศ ทำให้จะมีการขนส่งสินค้าอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี รวมไปถึงโอกาสในการขยายบริการขนส่งสินค้าไปยังบริษัทในเครือของพันธมิตร สนับสนุนโอกาส และการเติบโตในปี 2566 และในอนาคตของ MENA ได้อย่างมีนัยสำคัญ” นางสุวรรณา กล่าวทั้งนี้ CJ MORE เป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบใหม่ โดยจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ครบครันในราคาประหยัด ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการกว่า 40 จังหวัด เกือบ 900 สาขา อีกทั้งมีโครงการขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย ขณะที่ร้านถูกดีมีมาตรฐานจะช่วยยกระดับร้านโชวห่วยทั้งประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นโดยมีเป้าขยายสาขาอีกหลายพันสาขาในปี 2566 โดย TDM มีภารกิจสนับสนุนการขยายสาขาของทั้ง CJ MORE และร้านถูกดีมีมาตรฐานสำหรับในปี 2565 ที่ผ่านมา MENA ประสบความสำเร็จในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และได้ขยายฟลีทรถขนส่งไปยังกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเฉพาะทาง และสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เพื่อเติมเต็มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เป็นโอกาส และรายได้ที่มั่นคงในอนาคต จึงมั่นใจว่ารายได้ในปี 2565 จะเป็นไปตามเป้าคือทะลุ 700 ล้านบาท เติบโตกว่า 25% จากปีก่อน และในปี 2566 จะเป็นอีกบิ๊กสเต็ปของ MENA ที่จะได้เห็นการเติบโตที่ชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านการจับมือพันธมิตร พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายรายได้ 750 ล้านบาท (หลังจากหักส่วนงานหนึ่งที่ไปอยู่กับ TDM แล้ว) คิดเป็นการเติบโตจากปีก่อน 7% ซึ่งยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจาก TDM