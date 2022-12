ธ.ก.ส.เพิ่มช่องทางการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่านตู้ ATM/CDM ไทยพาณิชย์

เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้เพิ่มช่องทางบริการถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตร (ATM Cardless Withdrawal) บนแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ธ.ก.ส. ให้สามารถถอนเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ลูกค้าสามารถทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus และนำรหัสถอนเงิน 6 หลักไปทำรายการถอนเงินผ่านเครื่อง ATM/CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวนกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 15 นาที ค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังมีช่องทางให้บริการผ่าน Banking Agent อื่นๆ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตู้บุญเติม เติมสบาย และบิ๊กซี ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรลูกค้าในการเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างหลากหลายในทุกช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อที่ธนาคารโดยตรงกล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์มุ่งมั่นพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้ลูกค้าทุกกลุ่ม ล่าสุดได้ร่วมมือกับ ธ.ก.ส. โดยการนำเอาความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายตู้ ATM/CDM ของไทยพาณิชย์ที่ครอบคุลมทั่วประเทศมาพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตร (cardless) ผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus ที่ตู้ ATM/CDM ของไทยพาณิชย์ เพื่อมอบประสบการณ์การที่ดีในการให้บริการลูกค้าจากออนไลน์สู่ออฟไลน์ที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวก ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินให้ลูกค้าของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ”