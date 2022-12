"ลูกลุงโฉลก" เปิดเหตุผลควรเก็บเหรียญคริปโตในกระดานเทรดที่ ก.ล.ต. รับรอง มากกว่าในกระดานเทรดต่างประเทศ

“สุดท้าย ก็หวังว่าคนจะถอนเงินออกจาก Binance กันเยอะ ๆ ครับ เพราะถ้าไม่ล้ม เราก็จะได้มี exchange ที่เป็นมาตรฐานที่ดีได้ ถ้าล้ม ก็คือการกำจัดเนื้อรายก่อนที่มันจะใหญ่ไปกว่านี้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ถือเป็นเรื่องดีทั้งสิ้นในระยะยาวครับ ถอนกันเถอะ”



ล่าสุด พิริยะ สัมพันธารักษ์ หรือ ตั้ม ทายาทสายตรงของลุงโฉลก สัมพันธารักษ์ กูรูด้านการลงทุนและนักลงทุนด้านสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Futures) รายแรก ๆ ของไทย ได้ให้มุมมองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ Binance และวงการคริปโตผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook ส่วนตัวว่า “การพิจารณาความเสี่ยงนั้น เราต้องดูด้วยว่าเรากำลังพิจารณาถึงความเสี่ยงตัวไหน ถ้าความเสี่ยงที่คุณให้ความสำคัญ คือความเป็นส่วนตัว การใช้ตลาดที่มี license กลต. ย่อมไม่ใช่คำตอบที่ดีครับ คุณควรใช้ dex ใช้ ln ซื้อ bitcoin ผ่าน p2p แล้ว coinjoin เท่านั้นถ้าความเสี่ยงที่คุณให้ความสำคัญ คือความผันผวนของราคาในระยะสั้น แน่นอนว่า ตลาดที่มีสภาพคล่องสูงกว่า ใหญ่กว่าย่อมดีกว่าแต่ตอนนี้ เรากำลังพูดถึงความเสี่ยงจากการล้มละลายด้วยการขาดสภาพคล่องครับ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อ exchange มีการบริหารเงินผิดพลาด มีการนำเงินของลูกค้าไปใช้ผสมปนเปกับเงินส่วนอื่น ๆ (co mingling of funds) หรือในกรณีที่ exchange มีการเทรดแบบ margin / derivative แล้วอาจเกิดปัญหาใน liquidation engine หรือส่วนอื่น ๆ จนเงินใน exchange สูญหายไปช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Binance ถูกตั้งคำถามเรื่องสภาพคล่องและ reserve บ่อยครั้ง เนื่องจากการที่ CZ ออกหน้ามาโจมตี SBF และพยายามทำ Proof of reserve นั้น ในบางมุมดูเหมือนเป็นการพยายามแสดงความแข็งแกร่งเพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง จนเมื่อการตรวจสอบบัญชีครั้งล่าสุดพบปัญหาความไม่ลงตัวของยอดเงิน จึงทำให้ผู้คนแตกตื่นถอนเงินกันในกรณีนี้ เมื่อมีผู้คนแห่ถอนเงินพร้อม ๆ กัน ออกมาเป็นเหรียญต่าง ๆ หรือแม้แต่เป็น USD ก็จะกลายเป็นการทดสอบ Binance ซึ่งถ้า Binance fully reserve จริง ก็จะสามารถคืนเงินให้ลูกค้าได้เมื่อมีการถอนโดยไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งจะยิ่งเป็นการย้ำความมีวินัย และความซื่อสัตย์ของ Binance ต่อไปในอนาคต (แถมยังได้กินค่าถอนฟรี ๆ อีกด้วย) ดังนั้นเรื่องดังกล่าวกลับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ Binanceแต่หลังจากมีกระแสการแห่ถอนเงินเกิดขึ้น CZ กลับออกมารณรงค์ “Stop FUD” แทนที่จะสนับสนุนการถอนเงินไปเก็บเอง จึงทำให้เป็นที่สงสัยกันมากว่า CZ มีอาการกลัวใช่หรือไม่ในกรณีที่ Binance ไม่ Solvent คือมีเงินไม่พอเงินฝากของลูกค้า เมื่อลูกค้าแห่กันถอนเงินถึงจุดหนึ่ง ก็จะทำให้กิจการล้มละลายได้ดังนั้นเมื่อมองความเสี่ยงในส่วนนี้ การเก็บเงินไว้ใน Binance จึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเลย เนื่องจากถ้าคุณรัก Binance คุณจะช่วยกันถอนเงินออกเพื่อพิสูจน์ความโปร่งใสและความจริงใจของ Binance ถ้าคุณเกลียด Binance คุณจะถอนเงินออกเพื่อให้ Binance ถูกจับโป๊ะได้ และถ้าคุณรักเงินของคุณ คุณไม่ควรเอามันไปวางไว้ในมือที่สามแต่แรกอยู่แล้วคราวนี้มีคนบอกว่า ถอนมา Bitkub ปลอดภัยกว่ามั๊ย จึงตอบว่า ในสภาพสถานการณ์นี้ ปลอดภัยกว่าครับ เนื่องจาก Exchange ในไทยมีกฎหมายควบคุมที่เข้มงวด ไม่สามารถเปิดเทรด margin / futures/ options / perpetuals / cfds / derivatives ต่าง ๆ ได้ และจำเป็นต้องเก็บเงินของลูกค้าแยกส่วนให้ชัดเจน และยังโดนบังคับให้เก็บ 90% เอาไว้ใน cold storage เพื่อป้องกันการแฮคอีก (แน่นอนว่ารวมถึง Satang Pro ด้วยครับ และในกรณีของ Zipmex ก็เห็นได้ว่าส่วนที่อยู่ในไทยก็ปลอดภัยดี แต่ส่วนที่ลูกค้าโอนไปสิงคโปร์ระเบิดหมด)ข้อกำหนดต่าง ๆ ทำให้ exchange ในไทย ไม่มีผลิตภัณท์ทางการเงินใด ๆ ไปแข่งขันกับใครเขาได้ แต่ในเวลาที่ทุก derivatives ทุก earning program กำลังถูกท้าทาย มันกลับกลายเป็นความมั่นคงปลอดภัยนะ แต่แน่นอนครับ Not your keys not your coins ยังไงการ self custody คือการเก็บสินทรัพย์ เก็บเงิน ไว้ใน wallet ที่เราสร้างและเก็บคีย์เองอย่างถูกต้อง ย่อมเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการเก็บรักษาเงินระยะยาว ยังไงก็ควรศึกษา ฝึกฝน และเรียนรู้การสร้าง และ เก็บรักษา private keys (seed) ให้ปลอดภัยไว้ดีที่สุดครับ เมื่อเราระแคะระคายใจเราสามารถถอนเงินออกมาเพื่อความปลอดภัยด้วยการเก็บเองก่อนได้เสมอ”ทั้งนี้ในโพสต์ชี้แจงเหตุผลดังกล่าว ตั้ม พิริยะ ยังได้กล่าวมุมมองเปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจว่าสรุปนัยยะมุมมองต่อการพิจารณาความเสี่ยง ในความหมายของ "ตั้ม พิริยะ สัมพันธารักษ์"หากเกิดความผันผวนหรือไม่มั่นคง จะด้วยสถานการณ์ตลาดเป็นอย่างไรก็ตามนักลงทุนควรเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ไว้ในกระเป๋าดิจิทัลส่วนตัว หรือ ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาติจากสำนักงาน ก.ล.ต.ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีความปลอดภัยมากกว่า Binance ในแง่ของการได้รับใบอนุญาติประกอบธุรกิจตามกฎหมาย (เนื่องจากในปัจจุบัน Binance ยังไม่มีใบอนุญาติประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่งเมื่อเกิดเหตุความเสียหายขึ้นมา ก.ล.ต.ก็ไม่สามารถดำเนินการทางกฏหมายต่อ Binance ได้ และที่ผ่านมานักลงทุนเองที่ได้รับความเสียหาย ก็ไม่ได้รับความคุ้มครอง ต้องยอมรับความเสี่ยงและยอมรับสภาพในความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง โดยไม่มีการเยียวยาใดๆ) นอกจากนี้ การที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยมีหลายราย ที่ได้รับใบอนุญาติ และอยู่ภายใต้กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล ในกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ โดยเฉพาะการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง และเข้มงวดอีกทั้งมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยของนักลงทุน เช่น margin, futures , options , perpetuals , cfds , derivatives ที่ยังมีข้อจำกัด ทำให้ไม่สามารถเปิดลงทุนได้ นอกจากนี้ การออกกฏข้อกำหนดต่อผู้ประกอบการในการพิทักษ์และคุ้มครองนักลงทุน เช่น เก็บรักษาสินทรัพย์ของลูกค้า และบริษัท ให้มีการแยกสัดส่วนอย่างชัดเจน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการที่จะต้องมีการเก็บทุนสำรองไว้ไม่น่อยกว่า 90% ใน Cold Storage เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างไรก็ดีนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงในการลงทุน และความปลอดภัยในการเลือกจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งในกระดานเทรด หรือ กระเป๋าเงินดิจิทัลทั้งแบบซอร์ฟแวร์วอลเล็ต หรือ ฮาร์ตแวร์วอลเล็ต เพื่อความปลอดภัยในการลงทุน