แห่ถอนเงินออกเฉียดหมื่นล้านบาทจาก Binance 'CZ' ไม่หวั่นยันสภาพคล่องเพียบ โชว์เงินใน Cold Wallet เต็มคาราเบล

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.



I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪



1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022

If Binance collapses we’re all fucked 😅— Carl From The Moon 🌙 (@TheMoonCarl) December 13, 2022

I don’t understand why people are cheering for Binance to collapse.



You realise if Binance goes down everything else will crumble? Yes #bitcoin will survive but the entire crypto ecosystem including stablecoins will die.— Layah Heilpern (@LayahHeilpern) December 13, 2022

Binance going insolvent means crypto disappears.



Why are people even putting this out there?— Trader Koala (@trader_koala) December 13, 2022

The media are trying to cause a bank run on @binance.



In the last several weeks they have attempted to push several narratives to this regards, with the latest being that @binance did not pass an audit.



The fact is, time is the #1 audit and @binance has proven the test of time.— Del Crxpto (@DelCrxpto) December 13, 2022

โดยในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 13 ธันวาคม มีรายงานว่าการถอนเหรียญ USDC ซึ่งเป็น Stable Coin ของบริษัท Circle และ Coinbase ออกจากกระดานเทรด Binance ประสบปัญหา เนื่องจากมีธุรกรรมเกิดขึ้นพร้อมกันจำนวนมาก ซ้ำเติมวิตกเกี่ยวกับการระงับการถอนเงินเช่นกรณี FTXทั้งนี้ ธุรกรรมจำนวนมาก ส่วนหนึ่งมากจากการ Swap แลกเหรียญทันที จาก BUSD ซึ่งเป็น Stable Coin ของเครือข่าย Binance เอง เป็นสกุลเงินอื่น ๆ เช่น USDT หรือ USDC เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ค่า BUSD หลุด Peg หรือ หลุดตรึงจาก 1 เหรียญสหรัฐชั่วคราวโดย Changpeng Zhao หรือ “CZ” ซีอีโอของ Binance กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนได้เห็นสิ่งนี้มาก่อน และเขาเชื่อว่า “เป็นความคิดที่ดีที่นักลงทุนจะถอนเงินออก ซึ่งการถอนเงินออกไปนั้นเป็นการทดสอบความพร้อมของระบบ และการรับมือกับความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละ CEX หรือการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ บนพื้นฐานการหมุนเวียน”ขณะที่ในส่วนของสถาบันการเงินที่ดำเนินการบน Binance เกิดขึ้นหนึ่งเดือนหลังจากที่ CZ เรียกใช้การทำงานของสถาบันการเงินซึ่งให้บริการร่วมบน FTX และนำไปสู่ปัญหาด้านสภาพคล่องและการล่มสลายในที่สุดแม้จะมี FUD จะสร้างความวิตกกังวลภายในชุมชน crypto แต่สมาชิกหลายคนยังคงมองโลกในแง่ดีว่า Binance จะฝ่าฟันอัปสรรคและไม่ล่มสลายเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับ FTX ขณะที่คนอื่น ๆ กำลังคาดเดาว่าหาก Binance ล่มสลาย อุตสาหกรรม crypto ทั้งหมดอาจถึงคราวล่มสลายขณะที่เศรษฐี Carl Runefelt ให้ความเห็นบน Twitter ว่า “หาก Binance ล่มสลาย พวกเราก็แย่กันหมด”Layah Heilpern ผู้เขียนและผู้ที่ชื่นชอบ Bitcoin แบ่งปันว่า: “คุณรู้ไหมว่าหาก Binance ตกลง ทุกอย่างจะพังทลายลงหรือไม่? ใช่ #bitcoin จะอยู่รอด แต่ระบบนิเวศของ crypto ทั้งหมดรวมถึง stablecoins จะตาย"ผู้ใช้ Twitter Crypto Cognac แชร์ว่า Binance กำลังจะล่มสลายไม่ได้ส่งผลดีต่อพื้นที่ เนื่องจากมันจะส่งพื้นที่ “กลับไปสู่ยุคหิน”ด้าน Timverse กล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าหาก Binance ล้มละลาย มันจะ “ทำให้อุตสาหกรรมกลับมาเหมือนเดิม” ในอีกหลายปีข้างหน้า — แม้ว่า crypto จะอยู่รอดได้เพราะมัน “เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ binance จะเกิดขึ้น และมันจะเป็นที่นี่หลังจากนั้น”ขณะที่ Del Crxpto นักวิเคราะห์คริปโตและที่ปรึกษารัฐบาล กล่าวหาว่าสื่อ crypto ส่งเสริม FUD เกี่ยวกับ Binance โดยกล่าวว่า “สื่อกำลังพยายามทำให้ธนาคารดำเนินการบน binance ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา พวกเขาพยายามผลักดันการพิสูจน์ข้อเท็จจริงมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดย ความจริงก็คือไบแนนซ์ได้พิสูจน์การทดสอบของเวลาแล้ว”ทั้งนี้หลังจากที่โชว์หลักฐานความมั่นคงทางการเงินใน Binance wallet ไปก็ทำให้ราคาเหรียญ Stablecoin ประจำแพลตฟอร์มเว็บเทรด Binance กลับสู่ Peg อีกครั้ง ซึ่งเป็นการยืนยันสถานะความมั่นคงทางการเงิน และทำให้เหล่านักลงทุนกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง