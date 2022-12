อสังหาฯ แห่รับรางวัลสีสันตลาดปลายปี ชู PropertyGuru Thailand Property Awards ส่งเสริมศักยภาพยกระดับตลาดที่อยู่อาศัยไทย

เทรนด์การพัฒนาและการออกแบบที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการอสังหาฯ ทุกบริษัท ที่สะท้อนผ่านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในตลาดรวมของแต่ละปีนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับผู้บริโภคที่จะสามารถเข้าถึงและได้สัมผัสโปรดักต์ใหม่ๆ ของทุกค่ายอสังหาฯ ที่พัฒนาออกมา ดังนั้นในช่วงไตรมาส 4 ของทุกปี งานประกาศรางวัลสุดยอดอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยพร็อพเพอร์ตี้ กูรู กรุ๊ป จึงกลายเป็นงานประกาศรางวัลความสุดยอดในแต่ละด้านของการออกแบบและพัฒนาโครงการ รวมถึงรางวัลบุคคลหรือผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมในแต่ละปี ซึ่งเป็น รางวัลการันตีการพัฒนาโครงการการออกแบบ และบุคลากรด้านอสังหาฯ ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและสามารถสัมผัสได้มากขึ้นทั้งนี้สำหรับรางวัลทั้ง 6 กลุ่มดังกล่าวเป็นรางวัลที่สะท้อนถึงศักยภาพและความหลากหลายของอสังหาริมทรัพย์ไทยในหลายเซกเมนต์และทั่วประเทศ โดยในกลุ่มรางวัลบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Developer บริษัท เพิร์ล ไอซ์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับรางวัล Best Developer (Phuket) บริษัท ริเวียร่า กรุ๊ป จํากัด ได้รับรางวัล Best Developer (Eastern Seaboard) บริษัท ทรอปิคอล ไลฟ์ เรียล เอสเตท จำกัด ได้รับรางวัล Best Developer (Samui) บริษัท พีซีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รัลรางวัล HIGHLY COMMENDED บริษัท ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Boutique Developer บริษัท เกรซ เฮาส์แอนด์พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด รับรางวัล HIGHLY COMMENDED บริษัท เอสติม่า แอสเสท จำกัด รับรางวัล Best Breakthrough Developer บริษัท คอมฟอร์ท แมกซ์ จำกัด ชนะเลิศรางวัล Best Mini Factory Developerขณะที่โครงการ วัน แบงค็อก โดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล Best Mega Mixed Use Development โครงการออริจิ้น ทองหล่อ เวิลด์ โดยบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Urban Lifestyle Development โครงการ ฮาวี ไทยแลนด์ โดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล Best Industrial Development โครงการ วัน แบงค็อก ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 4 โดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล Best Office Development โครงการ ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ โดยบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด คว้ารางวัล Best Ultra Luxury Condo Development (Bangkok) โครงการ วันไนน์ไฟว์ อโศก-พระราม 9 โดยบริษัท ทีซี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ได้รับรางวัล Best High End High Rise Condo Development (Bangkok) โครงการ ฟินน์ อโศก โดยบริษัท ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้รับรางวัล Best High End Low Rise Condo Development (Bangkok) โครงการ เคฟ เอวา โดย บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Affordable Condo Development (Bangkok)โครงการ ดิ แอสเพน ทรี แอท เดอะ ฟอเรสเทียส์ โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัล Best Health and Wellness Development โครงการ เดอะ ริเวียร่า โมนาโก โดยเดอะ ริเวียร่า กรุ๊ป ได้รับรางวัล Best Condo Development (Eastern Seaboard)โครงการ เวหา โดย บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Best Condo Development (Hua Hin)โครงการ วิสซ์ดอม เดอะ ฟอเรสเทียส์ โดยบริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์ รอยัล เพลส จำกัด คว้ารางวัล Best Pet-Friendly Residential Development โครงการ โพรวิเดนซ์ เลน เอกมัย-รามอินทรา โดยบริษัท สัมมากร พลัส จำกัด ได้รับรางวัล Best Luxury Lifestyle Housing Development (Bangkok) โครงการ เดอะ เจนทริ เกษตร-นวมินทร์ โดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า โดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการเลค เลเจนด์ บางนา-สุวรรณภูมิ โดยฮ่องกง แลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) โครงการมนต์เสน่ห์ เอ๊กซ์คลูซีพ วิลล่า ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า โดยบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)โครงการ พาร์ค เฮอริเทจ พัฒนาการ โดยบริษัท สัมมากร พลัส จำกัด ได้รับรางวัล Best Luxury Housing Development (Bangkok)ขณะที่โครงการ แอร์รี่ ศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา โดยบริษัท เดอะ เนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการบ้านกลางเมือง คลาสเซ่ สุขุมวิท 77 โดยบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โครงการเดอะ เพิร์ล เรสซิเด้นซ์ โดยบริษัท โมเดิร์น เฮาส์ พร็อพเพอร์ตี๊ จำกัด โครงการเดอะรักษ์ รามคำแหง-กรุงเทพกรีฑา โดยบริษัท ซีเนกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้ชนะรางวัล Best Housing Development (Bangkok) ส่วนโครงการ พรีเมี่ยม เพลส มิกซ์ นวมินทร์ โดยบริษัท พรีเมี่ยม เพลส กรุ๊ป จำกัด และโครงการเดอะ เจนทริ เกษตร-นวมินทร์ โดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Smart Home Development ด้านโครงการเลค เลเจนด์ บางนา-สุวรรณภูมิ โดยความร่วมมือของฮ่องกง แลนด์ และบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และโครงการ ซี บาย ทรอปิคอล ไลฟ์ เรสซิเดนซ์ โดยบริษัท ทรอปิคอล ไลฟ์ เรียล เอสเตท จำกัด ได้รับรางวัล Best Waterfront Housing Development โครงการ อะเควลล่า เลคไซด์ วิลล่า โดยบริษัท พาราไดซ์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัล Best Residential Development (Phang-Nga and Krabi) โครงการ เดอะ ฟอเรสต้า โดยบริษัท โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า จำกัด และโครงการอัญชัน ทรอปิคาน่า โดยบริษัท เพิร์ล ไอซ์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับรางวัล Best Housing Development (Phuket)สำหรับรางวัล Best Residential Development (Samui) โครงการปราณี บาย ทรอปิคอล ไลฟ์ เรสซิเดนซ์ โดยบริษัท ทรอปิคอล ไลฟ์ เรียล เอสเตท จำกัด และโครงการ เอส คิวบ์ ซีวิว พูล วิลล่า โดยบริษัท โปรบิลด์ สมุย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นผู้ชนะเลิศรางวัล Best Residential Development (Koh Phangan) โครงการโบโฮ วิลล่า-หินกอง เกาะพะงัน โดยบริษัท โบโฮ วิลล่าส์ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล โครงการ บันยัน เรสซิเด้นท์ ซัวซานา โดยบันยัน ไทยแลนด์ ชนะเลิศรางวัล Best Housing Development (Hua Hin) โครงการเกรซเเลนด์ เเฟมิลี่ เรสซิเดนซ์ (เชียงใหม่) โดยบริษัท เกรซ เฮาส์แอนด์พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับรางวัล Best Residential Development (Chiang Mai) ส่วนโครงการ เจติยา 2 ไพรเวท พูลวิลล่า เรสซิเดนซ์ โดยบริษัท เจติยา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการ อรุณฮิลล์ บาย อรุณโฮม โดยบริษัท คอร์เอเชีย จำกัด และโครงการ ซิตี้ โฮม แกรนด์ บีอาร์ 3 โดยบริษัท วรมัน บีอาร์วัน เอสเตท จำกัด ได้รับรางวัล Best Residential Development (Northeast) โครงการ อมาธารา เรสซิเดนเซส ระยอง โดยบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Best Wellness Lifestyle Development โครงการ อะเควลล่า เลคไซด์ วิลล่า โดยบริษัท พาราไดซ์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัล Best Leisure Facilities Developmentโดยโครงการเทตต์ สาทร ทเวลฟ์ โดยบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Best Luxury Condo Architectural Design (Bangkok) โครงการ วัน ไนน์ ไฟว์ อโศก-พระราม 9 โดยบริษัท ทีซี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Best High End Condo Architectural Design (Bangkok) โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ โดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Best Mid End Condo Architectural Design (Bangkok) โครงการ วอเตอร์ฟอลล์ ไฮท์ ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยบริษัท พร็อพเพอตี้สโตร์ ไทยแลนด์ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Best Condo Architectural Design (Phuket) โครงการเลค เลเจนด์ บางนา-สุวรรณภูมิ โดยฮ่องกง แลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) โครงการพาร์ค เฮอริเทจ พัฒนาการ โดยบริษัท สัมมากร พลัส จำกัด และโครงการโพรวิเดนซ์ เลน เอกมัย-รามอินทรา โดยบริษัท สัมมากร พลัส จำกัด ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Best Luxury Housing Architectural Design (Bangkok) โครงการ เดอะ ซิตี้ ปิ่นเกล้า-บรมฯ 3 โดยบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และโครงการเดอะ ซิตี้ จรัญฯ-ปิ่นเกล้า โดยบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Best High End Housing Architectural Design (Bangkok) ส่วนโครงการ เวนิว ไอดี มอเตอร์เวย์-พระราม 9 โดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการ แอร์รี่ ศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา โดยบริษัท เดอะ เนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการพานารา เทพารักษ์ โดยบริษัท ฟัลครัม เวนเจอร์ส จำกัด ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Best Mid End Housing Architectural Design (Bangkok)สำหรับโครงการ อาคิน วิภาวดี โดยบริษัท เอสติม่า แอสเสท จำกัด โครงการเซนโทร พระราม 5-นครอินทร์ โดยบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โครงการโมเดน พระราม 2 โดยบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Best Housing Architectural Design (Bangkok) ขณะที่โครงการเดอะ วัลเลย์ โดยบริษัท โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า จำกัด โครงการเมซง มารีน่า โดยบริษัท โบ๊ท พัฒนา จำกัด และโครงการเซนิตี้ ลักซ์ โดยบริษัท เซนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Best Luxury Housing Architectural Design (Upcountry) โครการเอส คิวบ์ ซีวิว พูล วิลล่า โดยบริษัท โปรบิลด์ สมุย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการเจติยา ไพรเวท พูลวิลล่า เรสซิเดนซ์ โดยบริษัท เจติยา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับรางวัล Best Housing Architectural Design (Upcountry) โครงการ ปาล์ม วิลล่า เชียงใหม่ โดยบริษัท ปาล์ม วิลล่า จำกัด ได้รับรางวัล Best Villa Architectural Design (Chiang Mai) โครงการ 125 สาทร โดยบริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการวอเตอร์ฟอลล์ ไฮท์ ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยบริษัท พร็อพเพอตี้สโตร์ ไทยแลนด์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Condo Interior Design โครงการแอร์รี่ ศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา โดยบริษัท เดอะเนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และโครงการบ้านคนโสด (โครงการ เวนิว พระราม 9) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Best Housing Interior Design นอกจากนี้โครงการ 125 สาทร โดยบริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ยังได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Best Luxury Condo Landscape Architectural Designขณะที่โครงการ ฟินน์ อโศก โดยบริษัท ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และโครงการวันไนน์ไฟว์ อโศก-พระราม 9 โดยบริษัท ทีซี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ได้รับรางวัล Best High End Condo Landscape Architectural Design โครงการ วอเตอร์ฟอลล์ ไฮท์ ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยบริษัท พร็อพเพอตี้สโตร์ ไทยแลนด์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Condo Landscape Architectural Design (Phuket) โครงการเจติยา ไพรเวท พูลวิลล่า เรสซิเดนซ์ โดยบริษัท เจติยา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับรางวัล Best Housing Landscape Architectural Designส่วนโครงการ ดิ แอสเพน ทรี ภายใต้ เดอะ ฟอเรสเทียส์ โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Best Condo Development (Thailand) ขณะที่รางวัล Best Housing Development (Thailand) โครงการอะเควลล่า เลคไซด์ วิลล่า โดยบริษัท พาราไดซ์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับไป ส่วนบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Special Recognition in ESG ส่วนบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Special Recognition in Sustainable Design and Constructionสำหรัลซึ่งเป็นรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม และความคิดริเริ่มด้านพลังงานหมุนเวียน และความเป็นกลางด้านคาร์บอน ซึ่งเป็นรางวัลใหม่ล่าสุด บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้ได้รับชนะเลิศไปไป โดยผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า การสนับสนุนผู้ประกอบการในวงการอสังหาริมทรัพย์ให้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินโครงการที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมว่า “ในนามของบริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ ขอขอบคุณ PropertyGuru ผู้จัดงานประกาศรางวัล Thailand Property Awards ซึ่งเป็นการประกาศรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดและดำเนินมาอย่างยาวนานที่สุดในประเทศไทย รางวัลอันทรงเกียรตินี้ได้ช่วยยกระดับภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค และทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพชีวิตและการรักษาสิ่งแวดล้อม โดย PropertyGuru เป็นแหล่งข้อมูลชั้นนำสำหรับช่วยเหลือผู้ซื้อที่อยู่อาศัยในการได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เราจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ และขอใช้โอกาสนี้แสดงความยินดีกับอีกหลายบริษัทที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยเช่นกัน”“ในฐานะที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประกาศรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์ PropertyGuru Thailand Property Awards ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในภูมิภาคนี้ รางวัลที่ได้มอบเป็นการยอมรับถึงความสำเร็จของอุตสาหกรรมผ่านความท้าทายทางการตลาดมาอย่างมากมาย รวมถึงในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างน่าประทับใจ ซึ่งหลังจากผ่านมาแล้วถึง 17 ปี รางวัลนี้ยังคงเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไทย และยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายผู้ประกอบการ โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ซื้อเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ประเทศไทยนั้นได้ผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่รุนแรงทั่วโลกมาแล้ว เราต่างภูมิใจที่ได้เฉลิมฉลองความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของผู้ที่ชนะรางวัล และ Highly Commended อันทรงเกียรติประจำปีนี้” นายจูลส์ เคย์ ผู้จัดการทั่วไป พร็อพเพอร์ตี้กูรู เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ แอนด์ อีเวนต์ กล่าวซึ่งในแต่ละปี ผู้ประกอบการอสังหาฯ จะนำเสนอโครงการใหม่ที่มีดีไซน์การออกแบบและมีนวัตกรรมใหม่ๆ ส่งเข้าแข่งขันชิงรางวัลเพิ่มขึ้น การแข่งขันในรูปแบบนี้ทำให้ผู้ประกอบการนำเทรนด์สินค้าที่อยู่อาศัยใหม่ๆ มาพัฒนาตลาดอสังหาในประเทศ ซึ่งจะทำให้ในอนาคตตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยจะสามารถแข่งขันกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับสากลได้อย่างทัดเทียม