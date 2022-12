PropertyGuru Thailand Property Award ครั้งที่ 17 งานประกาศรางวัลสุดยอดโครงการอสังหาฯ แห่งปี 2022

PropertyGuru Thailand Property Award ครั้งที่ 17 จัดยิ่งใหญ่งานมอบรางวัล 55 สุดยอดโครงการอสังหาฯ ของไทยที่สร้างผลงานโดดเด่น เอสซี แอสเสท กวาด 5 รางวัล รวมถึง Best Developer เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ คว้า Best Mega Mixed Use Development จากโครงการ One Bangkok แบรนด์เสนาฯ คว้ารางวัล Thailand Real Estate Personality of the Year





โดยงาน PropertyGuru Thailand Property Awards ในปีนี้มีบริษัทอสังหาฯ ร่วมรับรางวัล ได้แก่ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Developer อีกครั้ง หลังจากเคยได้รับไปเมื่อปี 2558 โดยในปีนี้สามารถคว้ารางวัลไปได้ทั้งสิ้น 5 รายการจากโครงการเรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ โครงการ เดอะ เจนทริ เกษตร-นวมินทร์ และโครงการ เวนิว ไอดี มอเตอร์เวย์-พระราม 9





โครงการ Aquella Lakeside Villas คว้ารางวัล Best Housing Development (Thailand) พัฒนาโดยบริษัท พาราไดซ์ กรุ๊ป ซึ่งปีนี้คว้าไปได้ถึง 3 รางวัล รวมทั้งบริษัท ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่คว้า 3 รางวัลเช่นกัน ได้แก่ รางวัล Best Boutique Developer Award และการประกาศรายชื่อโครงการเพื่อเกียรติยศโครงการ ฟินน์ อโศก





นอกจากนี้ ยังมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นในจังหวัดหลักๆ ที่ได้คว้ารางวัลในงานนี้ เช่น บริษัท ทรอปิคอล ไลฟ์ เรียล เอสเตท จำกัด กับรางวัล Best Developer (สมุย) ขณะที่บริษัท เพิร์ล ไอซ์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คว้ารางวัล Best Developer (ภูเก็ต) และเดอะ ริเวียร่า กรุ๊ป คว้ารางวัล Best Developer (พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก)





รางวัล Thailand Real Estate Personality of the Year ตัดสินโดยกองบรรณาธิการ PropertyGuru Property Report Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารอย่างเป็นทางการของงานประกาศรางวัล โดยมอบให้ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มีผลงานโดดเด่นจนสามารถคว้ารางวัลนวัตกรรมและความคิดริเริ่มในด้านพลังงานหมุนเวียนและความเป็นกลางทางคาร์บอน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของ พร็อพเพอร์ตี้กูรู กรุ๊ป เปิดเผยว่า พร็อพเพอร์ตี้กูรู มีความมุ่งมั่นต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเรายังคงพัฒนา Proptech ที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทย ซึ่งการจัดงานประกาศรางวัลนี้ แสดงถึงศักยภาพและความเป็นเลิศของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงการต่างๆ ในประเทศไทย บนเวทีประกาศรางวัลสุดยอดอสังหาริมทรัพย์อันน่าเชื่อถือที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัลในสาขารางวัลใหม่ Best Mega Mixed Use Development จากโครงการ วัน แบงค็อก รวมถึงรางวัล Best Office Development จากโครงการ วัน แบงค็อก ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 4 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล Best Industrial Development จากโครงการ ฮาวี ไทยแลนด์ ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษด้านการออกแบบและการก่อสร้างที่ยั่งยืน (Special Recognition in Sustainable Design and Construction)บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้เคยชนะรางวัล Best Developer Award ไปก่อนหน้านี้ ในปีนี้สามารถคว้า 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Condo Development (Thailand) จากโครงการ ดิ แอสเพน ทรี แอท เดอะ ฟอเรสเทียส์ และรางวัล Best Pet-Friendly Residential Development จากโครงการ วิสซ์ดอม เดอะ ฟอเรสเทียส์ โดยบริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์ รอยัล เพลส จำกัด พร้อมด้วยรางวัล Best Health and Wellness Development Best Condo Development (Thailand) จากโครงการ ดิ แอสเพน ทรี แอท เดอะ ฟอเรสเทียส์นายจูลส์ เคย์ ผู้จัดการทั่วไป พร็อพเพอร์ตี้กูรู เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ แอนด์ อีเวนต์ กล่าวว่า ในฐานะที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประกาศรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์ PropertyGuru Thailand Property Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 รางวัลนี้ยังคงเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไทย และแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ซื้อเป็นอันดับแรก และความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก ซึ่งเรารู้สึกภูมิใจที่ได้เฉลิมฉลองให้ผู้ที่ชนะรางวัลและ Highly Commended อันทรงเกียรติประจำปีนี้สำหรับผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมชิงรางวัลในทุกประเภทเป็นการพิจารณาผ่านขั้นตอนการคัดเลือกที่มีความยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ โดยผู้ดูแลกระบวนการตัดสินรางวัลอย่างเป็นธรรม นำโดย นายพอล แอชเบิร์น ASPAC Leader บริษัท เอช แอล บี เรียลเอสเตท กรุ๊ป สำนักงานบัญชีและที่ปรึกษาชั้นนำระดับนานาชาติPropertyGuru Thailand Property Awards จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในปี 2548 ได้กลายเป็นงานมอบผลรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์นี้ที่จัดขึ้นอย่างยาวนานที่สุดในประเทศ และเป็นจุดกำเนิดซีรีส์ PropertyGuru Asia Property Awards ซึ่งได้ขยายครอบคลุมตลาดอสังหาริมทรัพย์ 18 แห่งทั่วโลก รวมถึงประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และศรีลังกา