กรุงไทยแจ้งยกเลิกบริการ KTB netbank ตั้งแต่ 1 ม.ค.66 ใช้แอป Krungthai NEXT แทน

แจ้งยกเลิกการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง “KTB netbank” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นบริการที่มีผู้ใช้งานลดลงจำนวนมาก สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานของลูกค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่หันมาใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพิ่มขึ้น ซึ่งธนาคารมุ่งมั่นพัฒนา Krungthai NEXT ที่ทำให้ใช้ชีวิตเก่งขึ้น ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ทุกไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจรภายในแอปเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่หลากหลายแก่ลูกค้าทุกกลุ่มผ่านสมาร์ทโฟน สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และขับเคลื่อนสังคมไทยทุกภาคส่วนสู่สังคมไร้เงินสด โดยสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่า สามารถเปิดใช้งานด้วย Face Authentication สแกนใบหน้าและบัตรประชาชนเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวตน หมดกังวลเรื่องการลืม Username และ Password เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลเพื่อรับรหัส OTP ด้วยตนเอง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สาขา ด้วยจุดแข็งการให้บริการทั้งโอน เติม จ่าย รวมถึงการขอสินเชื่อ แจ้งเตือนรายการและตั้งรายการล่วงหน้าได้สูงสุด 24 เดือน ปัจจุบันแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมและมีผู้ใช้งานแล้วมากกว่า 16 ล้านรายสำหรับบริการ KTB netbank จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ ลูกค้าไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพื่อยกเลิกบริการ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการผ่านช่องทาง https://www.ktbnetbank.com ดังนี้1.การเรียกดูรายละเอียด และการจัดการบัญชี2.การโอนเงิน (Transfer)3.การชำระเงิน (Bill Payment)4.บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union5.การสมัครใช้บริการต่างๆ ผ่านช่องทาง KTB netbank6.บริการจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าสามารถใช้บริการดังกล่าวผ่านช่องทาง Krungthai NEXT เพียงดาวน์โหลดแอป และยืนยันตัวตนช่องทางตู้ ATM และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ