HL ลุยขยายสาขาใหม่ มั่นใจดันรายได้ปีนี้โตเข้าเป้า 20%

SPRC จัดวิ่งการกุศล จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบ รพ. ในภาคตะวันออก รวมกว่า 6.75 ล้านบาท

SPRC ร่วมกับจังหวัดระยอง อบจ.ระยอง และผู้ประกอบการหาดแม่รำพึง จัดวิ่งการกุศล “RUN FOR YOU AND SEA” รายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้โรงพยาบาลในภาคตะวันออก รวมกว่า 6.75 ล้านบาท