“แสนสิริ” กางแผนตลาดซูเปอร์ลักชัวรี ปี 66 เพิ่มพอร์ตผุด 7 โครงการ 18,000 ล้าน

โครงการทั้งระดับแฟล็กชิป ซูเปอร์ลักชัวรี และลักชัวรีที่แสนสิริพัฒนาขึ้นภายใต้ Sansiri Luxury Collection ทั้งบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี เช่น 98 Wireless (ไนน์ตี้เอท ไวร์เลส) แฟล็กชิปซูเปอร์ลักชัวรีคอนโดมิเนียม ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 7 ปี มูลค่ากว่า 8,700 ล้านบาท ปัจจุบันยืนหนึ่งทุบสถิติราคาขายต่อตารางเมตรที่พุ่งสูงสุดในประเทศไทย จากราคาเปิดขายเฉลี่ยที่ 600,000 บาทต่อตารางเมตร

ปัจจุบันมีราคาพุ่งสูงเกือบ 900,000 บาทต่อตารางเมตร หรือคิดเป็น capital gain สูงถึง 40% จากราคาขายในรอบพรีเซลล์ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หาได้ยากยิ่งที่จะมีการขายเปลี่ยนมือต่อในตลาดในเวลานี้ เดอะ โมนูเมนต์ ทองหล่อ ที่สร้างกำไรจากการขายเปลี่ยนมือได้สูงถึง 20% ต่อปี จากราคาเปิดขายเฉลี่ยที่ 350,000 บาท จนปัจจุบันมีราคาเพิ่มสูงถึง 400,000 บาทต่อตารางเมตร และสามารถขายต่อได้ในราคาสูงสุดถึง 100 ล้านบาท จาก 3 ยูนิต ในขณะที่โครงการนาราสิริ กรงเทพกรีฑา ระดับราคา 50-95 ล้านบาท สร้างกำไรจากการขายเปลี่ยนมือ (capital gain) ได้สูงถึง 30% ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน และยังคงมีดีมานด์ความต้องการแรงต่อเนื่องแม้โครงการได้ปิดการขายแล้ว บ้านแสนสิริ พัฒนาการ โครงการระดับแฟล็กชิปซูเปอร์ลักชัวรี สร้างกำไรจากการขายเปลี่ยนมือ (capital gain) ได้สูงถึง 50% ต่อปี ภายในระยะเวลา 2 ปี

กล่าวว่า “แสนสิริยืนหยัดในการเป็นเจ้าตลาดอสังหาฯ ซูเปอร์ลักชัวรีไทยทั้งบ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียมที่เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ ในวงการอสังหาฯ ไทย กับจุดแข็งที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้ บทพิสูจน์ที่ย้ำความเป็นผู้นำของแสนสิริในฐานะตัวจริงผู้พัฒนาอสังหาฯ ซูเปอร์แฟล็กชิปลักชัวรีไทย มาจากความเชื่อมั่นและการยอมรับจากลูกค้าระดับบน ทั้งในแบรนด์และคุณภาพของโครงการแสนสิริ รวมถึงความเข้าใจในตัวตนและรสนิยมการอยู่อาศัยที่แท้จริง ซึ่งนอกจากนี้ เรามีลูกค้าบางกลุ่มที่สะสมโครงการในพอร์ต Sansiri Luxury Collection เป็นคอลเลกชันทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว รวมถึงที่ต้องการส่งต่อเป็นมรดกให้ next-generation ต่อไปได้”ทุบสถิติมูลค่าขายเปลี่ยนมือแรงพุ่งทุกปี สูงสุดในประวัติศาสตร์วงการอสังหาฯปรากฏการณ์ให้แก่วงการอสังหาฯ ลักชัวรีได้แก่ “No.19” “SIRINSIRI” “NARINSIRI” ที่รวบรวมที่สุดความลักชัวรีไว้ในหนึ่งเดียวตอกย้ำผู้นำอันดับ 1 ของแสนสิริในตลาดซูเปอร์ลักชัวรี และลักชัวรีของประเทศไทย” นายเศรษฐา กล่าวปัจจุบัน แสนสิริประสบความสำเร็จจากการปิดการขายอย่างรวดเร็วภายใต้ Sansiri Luxury collection โครงการแฟล็กชิปซูเปอร์ลักชัวรี และลักชัวรีรวมจำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ รวมมูลค่าโครงการเกือบ 30,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 โครงการใหม่ล่าสุดที่เพิ่งปิดการขาย NARASIRI KRUNGTHEP KREETHA (นาราสิริกรุงเทพกรีฑา) โครงการบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรีบนกรุงเทพกรีฑา คอมมูนิตี The Best Location ในย่านกรุงเทพกรีฑา มูลค่าโครงการ 6,000 ล้านบาท บูก้านโยธินพัฒนา (BuGaan Yothinpattana) เอ็กซ์คลูซีฟโมเดิร์นเรสสิเดนซ์ 14 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 600 ล้านบาท 98Wireless (ไนน์ตี้เอทไวร์เลส) แฟล็กชิปซูเปอร์ลักชัวรีคอนโดมิเนียม มูลค่ากว่า 8,500 ล้านบาท ที่ยืนหนึ่งทุบสถิติราคาขายต่อตารางเมตรที่พุ่งแรงสูงสุดในประเทศไทยนับตั้งแต่เปิดตัว บ้านแสนสิริพัฒนาการ โครงการแฟล็กชิปบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรีย่านพัฒนาการ มูลค่าโครงการกว่า 3,000 ล้านบาท เดอะโมนูเมนต์ทองหล่อ คอนโดมิเนียมลักชัวรีใจกลางทองหล่อ มูลค่าโครงการกว่า 6,500 ล้านบาท และล่าสุด กับคุณบายยูอินสไปร์บายสตาร์ค (KHUN by YOO inspired by Starck) ภายใต้ร่วมทุนกับบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 1st Design-Branded Residence หนึ่งเดียวในไทยที่เพิ่งปิดการขายเพนต์เฮาส์ทุกยูนิต ตร.ม.ละเกือบ 6 แสนบาท สูงสุดในตลาดทองหล่อ มูลค่าโครงการ 4,400 ล้านบาท