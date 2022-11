เปิดประตูสู่โลกอนาคต กับงาน "Blockchain Thailand Genesis 2022: Road to Web3"

นายศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย กล่าวว่า สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เป็นองค์กรหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคใหม่แห่งสินทรัพย์ดิจิทัล โดยคาดหวังให้สมาคมฯ เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในวงการ คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ได้เข้าใจถึง เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการในประเทศไทยได้มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และเครือบริษัท Cryptomind จึงเกิดการร่วมมือเพื่อจัดงานบล็อกเชนระดับประเทศกับงาน Blockchain Thailand Genesis ขึ้นเป็นปีที่ 5 ภายใต้ชื่องาน "Blockchain Thailand Genesis 2022: Road to Web3–presented by 100X and Bitazza" ระหว่างวันที่ 26–27 พฤศจิกายน 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งงานในปีนี้ใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา ทั้งพื้นที่การจัดงาน รูปแบบของงานที่หลากหลาย การรวบรวมเหล่าคนดังในวงการ Cryptocurrency และ Blockchain ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 80 คนมาร่วมพูดคุย เสวนา และให้ความรู้มากกว่า 30 Session บนเวทีทั้ง 3 เวทีภายในงาน และการร่วมกิจกรรมสนุกๆ ลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย รวมทั้ง Workshop อีกกว่า 11 Session ที่คัดสรรคุณภาพมาอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีบริษัทฯ ชั้นนำที่น่าสนใจมาร่วมออกบูธอีกกว่า 40 บูธตลอดทั้ง 2 วันสำหรับปีนี้ งาน Blockchain Thailand Genesis 2022 จัดขึ้นภายใต้ธีม Road to Web3 โดย Web 3.0 หรืออนาคตโลกอินเทอร์เน็ตที่ไร้ตัวกลาง คือแนวคิดรูปแบบของเว็บไซต์ในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นยุคใหม่ของอินเทอร์เน็ตที่มีความฉลาดมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ในเครือข่ายเพื่อเป็นแหล่งเก็บข้อมูลของโลกที่ไร้ตัวกลาง เปิดให้ทุกคนช่วยกันดูแลข้อมูล (Blockchain) และเป็นรากฐานสำคัญของ Cryptocurrency, DeFi, Metaverse และ NFTนายสัญชัย ปอปลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด และที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ในฐานะผู้จัดงานหลักของงาน Blockchain Thailand Genesis กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2021 มูลค่าตลาดรวมของ ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เคยสูงถึงราวๆ 3 ล้านล้านดอลลาร์ มีโปรเจกต์คริปโทฯ ถูกพัฒนาและต่อยอดขึ้นมาใหม่มากมาย ส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกมีแนวโน้มสนใจในการลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกอย่าง Cryptocurrency ที่มากขึ้น รวมไปถึงเม็ดเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ ก็ไหลเข้ามาสู่อุตสาหกรรมสินทรัพย์เช่นกัน ดังนั้นอะไรที่จะทำให้ Blockchain เกิด Mass Adoption ที่มากขึ้น ทิศทางของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในปีนี้และปีหน้าจะเป็นอย่างไร มาร่วมหาคำตอบได้ภายในงาน "Blockchain Thailand Genesis 2022 : Road to Web3 – presented by 100X and Bitazza"นายสัญชัย กล่าวต่อว่า ตลอดวันงานทั้ง 2 วัน เราได้ยกผู้มีประสบการณ์ และวิทยากรระดับโลกมาให้กับคนไทยกว่า 100 คน ไม่ว่าจะเป็น ศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย, สัญชัย ปอปลี จาก Cryptomind Group, จรินทร ฐิตะดิลก จาก GuildFi, กานต์นิธิ ทองธนากุล จาก Merkle Capital, ดร.นที เทพโภชน์ จาก Block Mountain, อดิรุจ นิธิเลิศวิวัฒน์ จาก 100X, กวิน พงษ์พันธ์เดชา จาก Bitazza, สิทธิณัฐ หาเรือนพืชน์ จาก Inspex, พุทธิพร หงษ์สุรกุล จาก Bitkub Chain, ธนศักดิ์ กฤษณะเศรณี จาก XSpring Digital, กัมปนาท วิมลโนท จาก KX Venture Investment, อภิญญา เรืองทวีคูณ จาก Kubix Digital Asset, พุฒิกานต์ เอารัตน์ จาก InnovestX, พรรณธร ลออรรถวุฒิ, CFA จาก Vuca Digital, อ.พิริยะ สัมพันธารักษ์ จาก Chaloke.com, พลากร ยอดชมญาณ จาก Kulab และ Speaker ระดับโลก เช่น Sean Hwang จาก MARBLEX, Minh Ho จาก Coin98, Giang Tran จาก Aura Network และ Kris Kay จาก CGame (Meta Utopia)ที่ห้ามพลาดสำหรับงานนี้ คือ 11 Workshops คุณภาพกับผู้เชี่ยวชาญที่มาจะถ่ายทอดเคล็ดลับแบบหมดเปลือกเกี่ยวกับ Blockchain, Digital Asset, NFT และ Metaverse ไปจนถึงการวางแผนลงทุนแบบ Step by Step ตลอดจน Exclusive จากบริษัทฯ ชั้นนำ อาทิ Bitazza, Merkle Capital, Inspex, TokenX, Crown Token, Local Bitcoin Thailand Community, Bitkub Chain, Coral และ Cryptomind Advisoryทั้งนี้ ผู้จัดงานได้จัดเต็มกับของรางวัลจากบูธผู้สนับสนุนอีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็น iPhone 14 Pro Max, iPad Pro, Apple Watch Series 8, Airpods Pro 2 และ Paragon Gift Voucher นอกจากนั้น ยังมีไอเทมเด็ดที่ชาวคริปโทฯ ต้องมีอย่าง Hardware Wallet, KASIKORN X Powerbank, KUB Coin, หนังสือ The Bitcoin Standard พร้อมลายเซ็นอาจารย์พิริยะ และหาญ พีรพัฒน์, หนังสือ Cryptomind Research, GuildFi Notebook รวมถึงเหรียญและของรางวัลอื่นๆ ให้ตามล่าอีกมากมาย