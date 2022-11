SAM เตือนระวังเพจปลอมแอบอ้างให้สินเชื่อหรือเรียกรับผลประโยชน์ พร้อมเร่งดำเนินคดีผู้แอบอ้าง

เปิดเผยว่า ภายกลังจาก SAM ได้เปิดตัวรายการ “I say Yes อสังหาฯ นี้ พี่ว่าใช่” ทาง facebook เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา และ SAM ได้รับแจ้งว่า มีเพจ Facebook ปลอมแอบอ้าง และเลียนแบบเพจใหม่ของ SAM นี้ โดยนำคำว่า SAM เครื่องหมายการค้าของ SAM และชื่อรายการ ไปประกอบในชื่อเพจ Facebook รวมถึงนำรูปผู้บริหารและเนื้อหาจากช่องทางการสื่อสารใน Facebook ของ SAM ไปขึ้นที่เพจปลอมดังกล่าว เพื่อทำให้ประชาชนสับสน เข้าใจผิดคิดว่าเพจดังกล่าวเป็นของ SAM จริง พร้อมทั้งเขียนข้อความในลักษณะเชิญชวนให้กู้เงิน โดยลูกค้าที่สนใจต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมสัญญากู้เงินจำนวนหนึ่งก่อนจะอนุมัติเงินกู้และโอนเงินให้ ปัจจุบันมีผู้ถูกหลอกหลวงและโอนเงินไปตามบัญชีดังกล่าวแล้ว โดยขณะนี้ SAM ได้รวบรวมข้อมูลและพร้อมดำเนินคดีต่อมิจฉาชีพรายนั้นแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและรักษาชื่อเสียงขององค์กร ที่สำคัญที่สุดคือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนจำนวนมากนายธรัฐพร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกรณีดังกล่าว SAM จึงขอย้ำเตือนลูกค้าและแจ้งให้ประชาชนทราบว่า SAM เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศ ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ NPL และการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย NPA รวมทั้งโครงการคลินิกแก้หนี้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและระบบเศรษฐกิจ สังคมไทยกลับคืนสู่ความมั่นคงและยั่งยืน และขอย้ำว่า SAM ไม่มีนโยบายการให้สินเชื่อ หรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ โดยเพจ Facebook ของ SAM มีเพียง 4 เพจ ดังนี้1) Facebook SAM บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด2) Facebook ทรัพย์มือสองต้อง SAM3) Facebook I say Yes อสังหาฯ นี้ พี่ว่าใช่4) Facebook คลินิกแก้หนี้ by SAMเนื่องจากปัจจุบันสื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดียสามารถติดต่อสื่อสารได้ง่าย สะดวกรวดเร็วและเป็นสื่อสาธารณะ จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบแฝงและใช้สื่อดังกล่าวแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบสำหรับผู้ที่ต้องการร้องเรียนเรื่องการแอบอ้างชื่อหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับ SAM หรือมีข้อสงสัยสอบถาม สามารถติดต่อกับ SAM ได้ที่ Call Center 0-2686-1800 Facebook บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด แอดไลน์ @NPLbySAM หรือเว็บไซต์ www.sam.or.thทรัพย์สินรอการขาย NPA ได้ที่ Call Center 0-2686-1888 Facebook ทรัพย์มือสองต้อง SAM แอดไลน์ @samline หรือเว็บไซต์ www.sam.or.thคลินิกแก้หนี้ by SAM ได้ที่ Call Center 1443 Facebook คลินิกแก้หนี้ by SAM เว็บไซต์ แอดไลน์ @debtclinicbysam และเว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com