มันนิกซ์คว้า 2 รางวัลชนะเลิศระดับโลก โชว์ความสำเร็จใช้ AI ลดหนี้นอกระบบ

กล่าวว่า 2 รางวัลใหญ่จากสถาบันระดับโลกนี้ ตอกย้ำความสำเร็จที่มาจากความมุ่งมั่นของทีมงานมันนิกซ์ทุกคนที่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเข้าใจลูกค้ามากที่สุด เพื่อพัฒนาและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า โดยที่ลูกค้าต้องเหนื่อยน้อยที่สุด ทำให้เรามีระบบการพิจารณาสินเชื่อที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังเอไอ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถคัดกรอง วิเคราะห์ความเสี่ยง และอนุมัติสินเชื่อที่เหมาะสมให้ลูกค้าได้ไวสุดใน 5 นาที โดยใช้เพียงข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) นอกจากนี้ เรายังช่วยลดภาระให้ผู้สมัครสินเชื่อสามารถพิสูจน์ตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ได้เองในแอปฟินนิกซ์ ไม่ต้องเดินทางไปทำที่สาขาให้เสียเวลาและค่าเดินทาง ซึ่งตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ สาขา Best AI Initiative จากเวที Global Retail Banking Innovation Awards 2022 โดย The Digital Banker สื่อด้านการเงินการธนาคารระดับโลก สะท้อนความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีเอไอและแมชชีนเลิร์นนิ่ง ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถสมัครขอสินเชื่อถูกกฎหมายและได้รับเงินเข้าบัญชีภายใน 5 นาทีในแอปฟินนิกซ์ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน และสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงและรางวัลชนะเลิศ Best in Future of Intelligence จากเวทีระดับโลก IDC Future Enterprise Awards 2022 โดย IDC สถาบันวิจัยด้านการตลาดระดับโลก ตอกย้ำความเป็นองค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคตที่แข็งแกร่งในด้านการใช้เทคโนโลยีและเอไอ มาช่วยยกระดับชีวิตการเงินและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้ผู้มีรายได้น้อย พร้อมทั้งสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานในทุกระดับใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการเงินให้สังคม"เราภาคภูมิใจที่ได้สร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยกว่า 600,000 ราย สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรม โดยไม่ต้องตกเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบ อีกทั้งช่วยฝึกวินัยการเงินด้วยเกมที่ให้รางวัลคนรักษาเครดิตดี ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านการเงิน และสร้างงานเสริมรายได้ให้ลูกค้าร่วมกับพันธมิตร ปัจจุบัน มันนิกซ์มียอดปล่อยสินเชื่อทั้งสิ้นแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท โดยมีอัตราหนี้เสียเพียงเลขหลักเดียว เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาแอปฟินนิกซ์ให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทำมาหากินให้การเงินดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป"