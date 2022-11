SCB แนะเอสเอ็มอีนำเข้า-ส่งออกป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนรับมือค่าเงินผันผวน

ไซเบอร์ อีลีท จัดอัปเดตเทรนด์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั่วโลก ในงานสัมมนา Cyber Security ระดับชาติ 25 พ.ย.นี้

บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ในกลุ่มเบญจจินดา ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา “Cyber Elite Day 2022: Join Us on a Journey towards the Next Level of Cybersecurity” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.