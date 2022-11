เอพี ไทยแลนด์ปั้นแบรนด์ “ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น” แฟล็กชิปโมเดล “เอ็กซ์คลูซีฟ แอสปาย” กระตุ้นตลาดโค้งส่งท้ายปี

เอพี ไทยแลนด์ ปลุกตลาดคอนโดฯ ก่อนปิดปีฟื้นกลับเต็มรูปแบบ รุกตลาดคอนโดฯ ใหม่หนึ่งเดียวในย่าน ปั้นโปรดักต์ไฮไลต์ ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น นำร่องแฟล็กชิปโมเดล “เอ็กซ์คลูซีฟ แอสปาย” ส่งมอบประสบการณ์มิติใหม่ที่เหนือกว่าครั้งแรก คอนโดฯ แบรนด์ ASPIRE จัดเต็มพื้นที่ส่วนกลาง 5 ชั้น กว่า 4,700 ตารางเมตร พร้อม Triple Rooftop Facilities วิวโค้งน้ำบางกระเจ้า วิวเมืองสุขุมวิท ปักธงสุดยอดที่ดินติดถนนสุขุมวิท ใกล้รถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุช 200 เมตร ตอบโจทย์ลูกค้าซื้อเพื่ออยู่จริงและลงทุนปล่อยเช่า ราคาคุ้มค่าที่สุด 1 ห้องนอน 129,000 บาท/ตารางเมตร เพียง 3.59 ล้านบาท เตรียมเปิด Exclusive Booking ชมห้องตัวอย่างดีไซน์ใหม่วันที่ 26-27 พ.ย.นี้ ลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท ที่ https://bit.ly/AspireOnnutStation





“ในส่วนของภาพรวมตลาดคอนโดฯ ทำเลที่ดินแนวรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุชในรัศมี 500 เมตร ย้อนหลัง 6 ปี พบโครงการที่เปิดตัวในย่านนี้ทั้งสิ้น 5 โครงการ (ไม่พบโครงการบนที่ดินติดถนนสุขุมวิท) มียอดขายรวมเฉลี่ย 90% ซึ่งนับเป็นอัตราการตอบรับที่ดี และล่าสุดมียูนิตคงเหลือขายเพียง 220 ยูนิตเท่านั้น หนึ่งในปัจจัยหลักแรกทำเลอ่อนนุชนับเป็นอีกหนึ่ง City Zone ที่มีศักยภาพ เป็นโซนสุขุมวิทตอนกลางที่ได้รับความนิยมในการอยู่อาศัยและลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นย่านที่ขยับออกจากสุขุมวิทตอนต้น แต่ยังคงเดินทางเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวสุขุมวิท หรือถนนเส้นหลักสุขุมวิทเอง ที่สามารถเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆ ได้หลายเส้นทาง ครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายที่รองรับทุกไลฟ์สไตล์ของคนเมืองทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยหากดูในกลุ่มสินค้าคอนโดฯ รีเซลในเครือเอพี เช่น RHYTHM สุขุมวิท 50 ASPIRE สุขุมวิท 48 หรือ LIFE สุขุมวิท 48 พบการปรับตัวของราคาเพิ่มจากช่วงเปิดขายเฉลี่ย 30-45% เช่นกัน และมีผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าระยะยาว (Rental Yield) พบอัตราเติบโตอยู่ที่ 4.5-5.5 % ซึ่งนับว่าราคาคอนโดฯ ในทำเลนี้คุ้มค่าทั้งดีมานด์ที่มองหาคอนโดฯ ใหม่สำหรับเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อการลงทุนระยะยาว”

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บมจ.เอพี ไทยแลนด์ เผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าตามแผนย้ำผู้นำตลาดคอนโดฯ ติดรถไฟฟ้า กระตุ้นดีมานด์คอนโดฯ ก่อนส่งท้ายปี ส่งโปรดักต์ไฮไลต์ ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น มูลค่าโครงการ 2,700 ล้านบาท จำนวน 696 ยูนิต พร้อมเปิดตัวพลิกโฉมครั้งแรกของการพัฒนาภายใต้คอนเซ็ปต์ “เอ็กซ์คลูซีฟ แอสปาย” (Exclusive ASPIRE) ที่นอกจากความโดดเด่นในมิติมูลค่าของที่ตั้งโครงการ ที่ดินติดถนนสุขุมวิท ใกล้รถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุชเพียง 200 เมตร ตลอดจนการออกแบบและการบริหารเพิ่มฟังก์ชันต่างๆ ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและยูนิตพักอาศัย ที่ทุกรายละเอียดถูกออกแบบอย่างเข้าใจและตอบโจทย์คนทำงานยุคใหม่ย่านสุขุมวิท-อ่อนนุช ในแพกเกจราคาที่คุ้มค่าและจับต้องได้จริง เพื่อให้มั่นใจว่า ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น จะเป็นอีกหนึ่งคอนโดฯ ใหม่จากเอพีที่พร้อมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ในการส่งมอบการใช้ชีวิตที่ดีในแบบที่ต้องการด้วยตนเองในส่วนภาพรวมการเปิดตัวคอนโดฯ ใหม่ติดถนนสุขุมวิท บริเวณสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชพบว่า ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น นับเป็นการพัฒนาคอนโดฯ โปรเจกต์ใหม่บนที่ดิน “ติดถนนสุขุมวิท” โครงการแรกในรอบ 10 ปี (ปี 2555-ครึ่งปีแรกของ 2565) โดยเฉพาะการเป็นโครงการแรกในย่านที่ชูนิยามใหม่ของการยกระดับคอนโดฯ กลุ่มแมสเซกเมนต์ที่ตอบโจทย์ทุกมิติของการใช้ชีวิตในเมืองที่เหนือกว่าและลงตัวที่สุด ภายใต้จุดขาย ALL - IN as you aspire ผ่าน 3 ความโดดเด่นหลัก ได้แก่1) Pursue as you aspire ที่สุดของพื้นที่ส่วนกลาง เพิ่มสีสันและความครีเอทีฟ ก้าวข้ามทุกกรอบความจำเจ รองรับการพักผ่อนและการทำงานรูปแบบใหม่ ด้วยพื้นที่ส่วนกลางแบบจัดเต็ม 5 ชั้น (Quintuple Facilities) พื้นที่รวมกว่า 4,700 ตารางเมตร หรือ 2.9 ไร่ ต้อนรับเข้าสู่โครงการกับพื้นที่สวนสีเขียวส่วน Lobby ชั้น 1 รวมถึง Triple Rooftop Facilities เชื่อมต่อตั้งแต่ชั้น 36-37 Rooftop เต็มอิ่มกับมุมมองการผ่อนคลายรับวิวโค้งน้ำบางกระเจ้า วิวเมืองสุขุมวิทแบบ 180 องศา ดีไซน์สเปซฟังก์ชันตอบรับทุกมิติการใช้ชีวิต The Breathing Hub พื้นที่สีเขียวแนวตั้งแบบ Outdoor พร้อมดีไซน์สเปซนั่งพักผ่อนและการทำงานในร่มเงาของธรรมชาติ The Productive Hub สเปซฟังก์ชันการทำงานต่อยอดไอเดียอย่างไม่จำกัด ดีไซน์รองรับการใช้งานทั้งความส่วนตัวและการทำงานกลุ่ม กับห้องประชุมที่จองได้แบบ 24 ชม. ตอบทุกอิสระที่เลือกเองได้โดยยังคงความส่วนตัวสูงสุดแม้อยู่ในพื้นที่ส่วนกลาง หรือ The Workout Hub สเปซออกกำลังกายลอยฟ้าครบครันทั้ง The Aqua สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือพร้อมระบบ Jacuzzi และ The Gym ฟิตเนส 24 ชั่วโมงพร้อมอุปกรณ์ครบครัน และ The Deck Garden สวนสีเขียวลอยฟ้าขนาดใหญ่ Rooftop Garden (อาคารจอดรถ) ที่ถูกจัดวางเสมือนอีกหนึ่งโซนพักผ่อนท่ามกลางสวนสีเขียวส่วนตัวใจกลางเมือง2) Ideate as you aspire ห้องชุดดีไซน์พิเศษ Customize เฉพาะโครงการ ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น พื้นที่ต่อยอดทุกด้าน ตอบทุกการใช้ชีวิตจริงของลูกค้า ทั้งในรูปแบบ One Bedroom ขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 27-30.5-32 ตารางเมตร One Bedroom Plus ขนาดพื้นที่ใช้สอย 35 ตารางเมตร และ Two Bedroom Two Bath ขนาดพื้นที่ใช้สอย 53 ตารางเมตร โดดเด่นด้วยความพิเศษในการออกแบบที่ขยายสเปซฟังก์ชันภายในที่มากกว่า รองรับชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างยืดหยุ่น แต่ยังคงความลงตัวและเป็นสัดส่วนทุกตารางเมตร พร้อมครัวปิด และสเปซเก็บของที่เพิ่มขึ้นในทุกยูนิต3) Agile as you aspire โครงการ ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งบนทำเลที่ดีที่สุดใจกลางย่านอ่อนนุช ติดถนนสุขุมวิท เพียง 200 เมตรจากรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุช และใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน ครบทุกรูปแบบการใช้ชีวิต ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกในทุกด้าน“ทั้งนี้ ตลาดคอนโดฯ ไตรมาส 4 บริษัทฯ เห็นสัญญาณฟื้นตัวกลับที่ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะดีมานด์ของสินค้าระดับกลางบนยังมีอยู่ สะท้อนผ่านยอดขายสินค้าแนวสูงเครือเอพีล่าสุด (ณ 31 ต.ค.2565) รวมกว่า 9,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้นแซงหน้าปีก่อนกว่า 3 เท่าตัว ภายใต้คำมั่นสัญญา ‘ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้’ ในปีนี้ เอพีได้เปิดเกมรุกสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการคอนโดฯ ในกลุ่ม Mass Segment อย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ผ่านการพลิกโฉมภาพลักษณ์ใหม่ทั้งหมดของการพัฒนาคอนโดฯ แบรนด์ ASPIRE ที่เปิดตัวไปแล้วทั้งสิ้น 3 ทำเลซิตี้โซน (City Zone) ได้แก่ ASPIRE ปิ่นเกล้า-อรุณอมรินทร์ ASPIRE รัชโยธิน และ ASPIRE สุขุมวิท-พระราม 4 รวมมูลค่า 6,800 ล้านบาท ทุกโครงการสามารถสร้างผลงานท็อปฟอร์มได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะกระแสตอบรับต่อโครงการใหม่ล่าสุดกับ ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น ที่บริษัทฯ ได้ยกระดับพัฒนาให้เป็นโครงการแฟล็กชิปโมเดล “เอ็กซ์คลูซีฟ แอสปาย” นำร่องแรกในการส่งมอบประสบการณ์มิติใหม่ที่เหนือกว่า และเป็นคอนโดฯ โปรเจกต์ใหม่ “ติดถนนสุขุมวิท” เพียงแห่งเดียวบนทำเลอ่อนนุช ทำเลฮอตมากมูลค่าที่ทุกคนรอคอย บนแปลงที่ดินที่ดีที่สุด สะดวกทั้งการเดินทางเข้าออกใจกลางเมือง และการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าการเปิดขาย ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า เหมือนเช่น 3 โครงการคอนโดฯ แบรนด์แอสปายที่เปิดตัวก่อนหน้าเช่นกัน”ดังนั้น ด้วยจุดเด่นของ ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น ทั้งโลเกชันที่ดีติดถนนสุขุมวิท ใกล้รถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุชเพียง 200 เมตร ทุกตารางนิ้วในโครงการยกระดับการออกแบบเพื่อรองรับทุกรายละเอียดไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนทำงานรุ่นใหม่ และความสามารถในการบริหารแพกเกจราคาขาย ที่ตรงกับความต้องการของเรียลดีมานด์ในย่าน จะสามารถสร้างมูลค่าต่อการอยู่อาศัยและการลงทุนปล่อยเช่าในอนาคตอย่างแน่นอนASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น คอนโดฯ ใหม่ติดถนนสุขุมวิทหนึ่งเดียวในย่าน เพียง 200 เมตรถึงสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช เหนือกว่าทุกมิติ เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์แบบ ALL - IN โปรเจกต์ร่วมทุนระหว่าง บมจ.เอพี ไทยแลนด์ และมิตซูบิชิ เอสเตท เรสซิเดนซ์ (บริษัทในเครือมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป) มูลค่าโครงการ 2,700 ล้านบาท โครงการตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 2-3-79.5 ไร่ จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคารพักอาศัยสูง 37 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 696 ยูนิต และอาคารส่วนจอดรถของโครงการที่เตรียมไว้ถึง 2 รูปแบบ อาคารจอดรถ 1 อาคาร สูง 8 ชั้น และพื้นที่จอดรถอัตโนมัติโดยในส่วนพักอาศัยเริ่มตั้งแต่ชั้น 2-35 พร้อมนำเสนอห้องชุดดีไซน์พิเศษให้ผู้อยู่อาศัยได้เลือกตรงกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ประกอบด้วย ห้องชุดแบบ One Bedroom ขนาด 27-30.50-32 ตารางเมตร ห้องชุดแบบ One Bedroom Plus ขนาด 35 ตารางเมตร และห้องชุดแบบ Two Bedroom Two Bath ขนาด 53 ตารางเมตร ในราคาที่คุ้มค่าที่สุดบนทำเลติดถนนสุขุมวิท 1 ห้องนอน เริ่มเพียง 129,000 บาท/ตารางเมตร พร้อมเปิด Exclusive Booking ชมห้องตัวอย่างดีไซน์ใหม่ครั้งแรกวันที่ 26-27 พฤศจิกายนนี้ ลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท ที่ https://bit.ly/AspireOnnutStation