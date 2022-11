หุ้นปิดลบ 13.91 จุด ลงตาม Sentiment ตลาดเอเชีย-บาทเริ่มแข็งทำ Fund Flow ไหลออก

นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงตาม Sentiment ตลาดเอเชีย ไม่ได้สดใส ตลาดเอเชียบวกลบสลับกัน และผลประกอบการในไตรมาส 3/65 ที่ใกล้ประกาศครบมีแรงขาย sell on fact ออกมา โดยเฉพาะแรงขายกลุ่มแบงก์ ซึ่งงบที่ประกาศสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นไปตามตลาดคาดจึงมีแรงขายออกมานอกจากนี้ เงินบาทวันนี้เริ่มชะลอการแข็งค่า จากสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทแข็งค่ามาก สะท้อนเม็ดเงินนักลงทุนต่างชาติชะลอไหลเข้า ทำให้นักลงทุนขายลดความเสี่ยงในระยะสั้น สำหรับประเด็นหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ส่งผลกระทบจิตวิทยาต่อหุ้นขนาดกลางและเล็ก และหุ้นเชื่อมโยง MORE เพราะ MORE มีการลงทุนในบริษัทอื่นด้วย เช่น HEMP, COMAN ทั้งนี้ ดัชนี mai วันนี้ปรับตัวลง 1.5% ขณะที่ดัชนี SET ลบ 0.9%ด้านภาวะตลาดหุ้นไทยปิดการซื้อขายที่ระดับ 1,623.38 จุด ลดลง 13.91 จุด หรือเปลี่ยนแปลง -0.85% มูลค่าการซื้อขาย 64,876.47 ล้านบาทสำหรับแนวโน้มตลาดวันพรุ่งนี้คาดแกว่งตัวไซด์เวย์ แนะให้เลือกลงทุนหุ้นที่มีแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4/65 ออกมาดี โดยให้แนวรับที่ 1,615, 1,620 จุด แนวต้านที่ 1,630 จุด