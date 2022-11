ฮ่องกง ถอดบทเรียนความเสียหาย FTX จ่อวางกฏเข้มคุมคริปโต เน้นความโปร่งใส ปลอดภัย

ไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังจากที่ Changpeng Zhao หรือ “CZ” ซึ่งเป็น CEO ของ Binance ออกมาเตือนเกี่ยวกับการเริ่มต้นในการเข้าไปตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่มากขึ้น ท่ามกลางการล่มสลายของ FTX โดยรัฐมนตรีการเงินของเขตพื้นที่การปกครองพิเศษฮ่องกงได้ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานด้านนิติบัญญัติ พิจารณาการออกกฏหมายครอบคลุมโดยเน้นที่ความโปร่งใส และการกำกับดูแลที่เหมาะสม เมื่อจัดการกับสินทรัพย์เสมือนPaul Chan เลขานุการฝ่ายการเงินเน้นย้ำถึงความสำคัญของการ “มั่นคงและระมัดระวัง” เมื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสินทรัพย์เสมือนจริงในฮ่องกงทั้งนี้ในเดือนตุลาคม รัฐบาลฮ่องกงได้ออกนโยบาย Policy Declaration on the Development of Virtual Assets in Hong Kong ในการนำเสนอกรอบการกำกับดูแลและทิศทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง นอกจากนี้ รัฐบาลยังเสนอโครงการนำร่องหลายโครงการเพื่อทดสอบและปรับปรุงเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนสินทรัพย์เสมือนขณะที่ตามรายงานของ Colin Wu นักข่าวชาวจีน ซึ่งโพสต์ว่านอกจากนี้ Paul Chan แสดงความเห็นว่า เขาไม่ได้รู้สึกประหลาดใจในการล่มสลายของ FTX โดยเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยอธิบายว่านอกจากนี้ คำแนะนำของเขาสำหรับบริษัทคริปโตคือการรักษาบัญชีแยกต่างหากสำหรับการรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ตามที่ Wu ระบุไว้ ซึ่ง Chan ยังแนะนำให้ธุรกิจ crypto จัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจริงเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน และข้อกำหนดอื่นๆด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของนักลงทุนอื่นๆอีกด้วยในตอนท้าย Chan ย้ำว่าอุตสาหกรรม crypto ที่มั่นคงและยั่งยืนจะกลายเป็นความจริงด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใสและการกำกับดูแลที่เหมาะสมและเหมาะสมในส่วนของ Sam Bankman-Fried CEO ของ FTX และผู้บริหารร่วมอีกสองคน กำลังวางแผนที่จะย้ายฐานออกจากสหรัฐอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม แผนการหลบหนีไปยังดูไบอาจไม่สามารถทำได้เนื่องจากสนธิสัญญาที่ลงนามระหว่างทั้งสองประเทศ โดยหากสมาชิก FTX พยายามที่จะลี้ภัยไปถึงดูไบ ข้อตกลงระหว่าง 2 ประเทศจะอนุญาตให้ทางการกักตัวผู้หลบหนีไว้ที่สนามบินและส่งกลับสหรัฐฯ