ธอส.จัดโปรฯ GHBank Smart Digital Event 2022 วันที่ 11 เดือน 11 หนุนคนมีบ้านง่ายขึ้น

ธอส.จัดโปรโมชัน วันที่ 11 เดือน 11 เพิ่มความสะดวกให้คนมีบ้านง่ายขึ้น ด้วยการจัดงาน GHBank Smart Digital Event 2022 ผ่านทาง Facebook Fanpage : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบกับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ แบบที่ 1 ปีที่ 1 เพียง 1.69% ต่อปี พิเศษ พร้อมลุ้นรับสิทธิสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบที่ 2 ปีที่ 1 เพียง 1.60% ต่อปี โดยเปิดจองผ่านทาง Mobile Application : GHB ALL และ Mobile Application : GHB ALL GEN พร้อมร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลมากมายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-17.00 น.





กรณีลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR -1.00% ต่อปี และกรณีลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR -0.50% ต่อปี ไม่จำกัดวงเงินสินเชื่อ





สำหรับผู้กู้รายใหม่ที่ต้องการซื้อที่ดินพร้อมอาคารมือหนึ่ง หรือห้องชุด (คอนโดมิเนียม) เพื่อปลูกสร้าง ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ไถ่ถอนที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น และชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ผ่อนชำระสูงสุด 40 ปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียง 4,000 บาท/เดือนเท่านั้น

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า วันที่ 11 เดือน 11 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุก Generation ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสามารถเข้าถึงสินเชื่อของ ธอส. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบ New Normal ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สาขา ธอส. จึงได้จัดสรรกรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท จัดทำโปรโมชันสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในงาน GHBank Smart Digital Event 2022 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนจองสิทธิสินเชื่อเพียง Scan QR Code : ผ่านระบบ GHBank Smart booth ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์งาน GHBank Smart Digital Event 2022 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. เพื่อลงทะเบียนจองสิทธิอัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 ปีที่ 1 เท่ากับ MRR-4.46% (1.69%) ต่อปี ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.46% (2.69%) ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารเท่ากับ 6.150% ต่อปี) เฉลี่ย 3 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยเพียง 2.35% เท่านั้น ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้และพิเศษสุด สำหรับผู้ที่จองสิทธิสินเชื่อแบบที่ 1 ในเวลา 8.30-14.00 น. สามารถลุ้นจองสิทธิใช้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยแบบที่ 2 ช่วง Golden Minute ผ่านทาง Mobile Application : GHB ALL และ Mobile Application : GHB ALL GEN ในเวลา 15.00-15.15 น. ที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ MRR -4.55% (1.60%) ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR -4.16% (1.99%) ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR -3.93% (2.22%) ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยเพียง 1.94% เท่านั้น ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณีลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR -1.00% ต่อปี และกรณีลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR -0.50% ต่อปี วงเงินจองสิทธิไม่เกิน 5 ล้านบาท กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียง 3,800 บาท/เดือนเท่านั้น ผู้ที่จองสิทธิในงานสามารถยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน-30 ธันวาคม 2565 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 พิเศษต่อที่ 2 ลูกค้าสินเชื่อที่ทำนิติกรรมภายในเวลาที่ธนาคารกำหนดและมีวงเงินทำนิติกรรมสูงสุด 24 อันดับแรก รับเครื่องดูดฝุ่น ฟรีทันทีนอกจากนี้ ขอเชิญรับชมภายในงานยังมีกิจกรรมช่วง Live สด Event บน Facebook Fanpage ธนาคารฯ ระหว่างเวลา 14.00-15.15 น. ซึ่งนอกจากจะมีการเปิดให้จองสิทธิสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยแล้ว ผู้เข้าร่วมชมงานยังจะได้พบกับแขกรับเชิญพิเศษ “อัยย์ วีรานุกูล” นักร้องขวัญใจยุค 90 ศิลปิน ดีเจชื่อดัง และ “อาจารย์ปอ นางฟ้าเลขลิขิต” พบกับสายมูศาสตร์ด้านตัวเลข หัวข้อ “เลขบ้านแบบไหนอยู่แล้วสุขใจ เฮง รวย” อีกทั้งมีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อรับของรางวัลมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ และ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสาร ของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL, Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th