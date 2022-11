LH Bank เผยสินเชื่อโตทะลุเป้า เปิดแอปใหม่หนุนลงทุน

เปิดเผยว่า สินเชื่อของธนาคารในปีนี้เติบโตได้ในระดับที่ดี โดย 9 เดือนแรกของปีมีอัตราการเติบโตที่ 17% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10% ซึ่งเป็นการเติบโตในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะสินเชื่อบ้านเติบโต 36% สินเชื่อเอสเอ็มอีเติบโต 10% และสินเชื่อรายใหญ่เติบโต 6-7% ขณะที่สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 9 เดือนอยู่ที่ 2.46% โดยคาดว่าสิ้นปีนี้จะอยู่ในระดับไม่เกิน 2.5% ส่วนการกันสำรองหนี้สงสัยจะสูญนั้นยังคงอยู่ในระดับที่สูงเฉลี่ย 2,500 ล้านบาทต่อปี เพื่อรองรับการเติบโตของสินเชื่อ"ในปีนี้เรามองว่ามีโอกาสเติบโตได้ถึง 20% เนื่องจากในช่วงไตรมาส 4 เป็นช่วง High Season ของการเบิกจ่ายสินเชื่อ ประกอบกับเป็นช่วงสุดท้ายของการผ่อนคลายมาตรการ LTV อาจจะเป็นตัวเร่งให้มีการซื้อ-โอนบ้านมากขึ้น ส่วนแผนในปีหน้านั้นในเบื้องต้นตั้งเป้าสินเชื่อเติบโตประมาณ 10%"นอกจากนี้ ธนาคารได้ตั้งเป้าเป็นธนาคารที่เติบโตอย่างยั่งยืน และปรับองค์กรสู่ Digital Transformation อย่างเต็มตัว ล่าสุด ธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Profita และ LHB You เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสามารถใช้บริการด้านการเงินและการลงทุนได้ตลอดทุกช่วงเวลานายเคลวิน ฟู ยอง เทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย กล่าวว่า เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมการใช้บริการทางการเงินของลูกค้า LH Bank ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินและการลงทุนที่ดีผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ โดยธนาคารได้ตั้งเป้าการเติบโตของลูกค้าดิจิทัลเพิ่มขึ้น 400% ใน 5 ปี จากปัจจุบันที่มีจำนวนผู้ใช้ประมาณ 2 แสนราย โดยแอปพลิเคชัน LHB You จะเริ่มให้บริการในช่วงไตรมาสมาสแรกของปีหน้าแทนแอปพลิเคชัน m choice ในปัจจุบันส่วนแอปพลิเคชัน “Profita” ที่ตอบโจทย์การลงทุนในกองทุนรวม เพื่อสนับสนุนลูกค้าให้ก้าวสู่มือโปรด้านการลงทุน ธนาคารได้ขยายช่องทางบริการกดเงินไม่ใช้บัตร ปัจจุบันลูกค้าของธนาคารสามารกดเงินโดยไม่ใช้บัตรได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกตู้ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์แบบ Beyond Expectations อย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรม “Profita by LH Bank Mutual Fund Tournament” ปั้นพอร์ตสร้างผลตอบแทน พิชิตรางวัลใหญ่ การแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนักลงทุนที่มียอดเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนสูงสุด จากการลงทุนในกองทุนรวมผ่านแอปพลิเคชัน Profita โดยมีของรางวัลมูลค่ารวม 1.5 ล้านบาท เช่น รถยนต์ไฟฟ้า BYD มูลค่า 1.2 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดตลอดการแข่งขัน Samsung Galaxy Flip 4 Samsung Galaxy Fold 4 และ iPhone 14 สำหรับผู้แข่งขันที่มีผลตอบแทนสูงสุดประจำเดือนที่ 1, 2 และ 3 เป็นต้น โดยลูกค้าและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน เพียงลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันที่เว็บไซต์ของธนาคาร และลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Profita ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565-28 กุมภาพันธ์ 2566