กสิกรฯ ลุยสินเชื่อบ้าน Green Zero ติดตั้งโซลาร์รูฟดอกเบี้ย 0% 3 เดือน

เปิดเผยว่า จากการผลักดันโครงการ GO GREEN Together ที่มุ่งสนับสนุนให้เกิด Green Ecosystem สู่การเป็นสังคม Net Zero ของธนาคาร ที่ชวนคนไทยใช้ชีวิตกรีน โดยจับมือกับพันธมิตรจำนวนมากจากหลายธุรกิจ ส่งเสริมให้คนไทยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาด นับแต่เริ่มโครงการเมื่อช่วงต้นปี 2565 ล่าสุด ร่วมกับพีเอสไอ (PSI) ผู้ผลิตและจำหน่ายแผงโซลาร์รูฟของคนไทย สนับสนุนการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดไว้ใช้ในครัวเรือน และลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ด้วยแคมเปญสินเชื่อบ้าน Green Zeroกล่าวว่า พีเอสไอเป็นผู้นำด้านจานดาวเทียมกว่า 30 ปี ก่อนจะขยายไปยังธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กล้องวงจรปิด เครื่องปรับอากาศ เครื่องผลิตโอโซน และชุดโซลาร์เซลล์เพื่อการติดตั้งโซลาร์รูฟ ภายใต้แบรนด์ PSI เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้สามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงครบวงจร ทั้งออกแบบ ติดตั้ง และบริการหลังการขาย ด้วยทีมงานมืออาชีพในราคาที่เข้าถึงง่าย เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าผู้สนใจติดตั้งโซลาร์รูฟของ PSIความร่วมมือในการติดตั้งโซลาร์รูฟระหว่างธนาคารกสิกรไทย และพีเอสไอในครั้งนี้ ประกอบด้วย สินเชื่อบ้าน Green Zero : ผู้สนใจติดตั้งสามารถขอวงเงินกู้จากธนาคารกสิกรไทย รับดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน และผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี โดยสินเชื่อบ้านที่ร่วมแคมเปญ ได้แก่ สินเชื่อบ้านช่วยได้ สินเชื่อบ้านกู้เพิ่มได้ และสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ผู้สนใจสามารถสมัครแคมเปญสินเชื่อบ้าน Green Zero ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาส่วนลดพิเศษจาก PSI : รับส่วนลดสูงสุด 45,900 บาท (ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละรุ่น) ในการติดตั้งแผงโซลาร์ และเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่รุ่น Solar Roof 1.6KW (Single phase) ขึ้นไป รับฟรีชุดจาน KU Band OKD รวมกล่องรับสัญญาณ S3 พร้อมติดตั้ง 1 Set มูลค่ารวม 5,250 บาท และฟรีค่าสำรวจหน้างานและติดตั้งทั่วประเทศสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและบัตรเงินด่วน ธนาคารกสิกรไทย เมื่อเลือกชำระค่าแผงโซลาร์รูฟด้วยบัตรเครดิตรับเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนแลกเท่ายอดใช้จ่าย หรือเลือกแบ่งชำระผ่านบัตรเงินด่วน Xpress Cash รับอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.59% ต่อเดือน แบ่งชำระได้นานสูงสุด 36 เดือน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,000 บาทโดยลูกค้าที่สนใจสมัครร่วมแคมเปญสินเชื่อบ้าน Green Zero ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2566 และจดจำนองหลักประกันภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2566