นิปปอนเพนต์ ส่ง “นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์” สีที่แคร์คุณทุกลมหายใจ สร้างมาตรฐานใหม่แก่สีทาภายใน

นิปปอนเพนต์ ตอกย้ำนวัตกรรมสีเพื่อสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ “นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์” สีที่แคร์คุณทุกลมหายใจ ที่ได้รับตรา GREENGUARD GOLD CERTIFICATION มาตรฐานระดับโลก รับรองโดยสถาบัน UL จากประเทศสหรัฐฯ การันตีการเป็นสีทาภายในเพื่ออากาศสะอาด ลดความเสี่ยงจากอันตรายของสารระเหย ส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นให้ผู้พักอาศัย สูดหายใจได้เต็มปอด

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า นิปปอนเพนต์ เป็นบริษัทสีที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 55 ปี เรามีความเชี่ยวชาญเรื่องสีและมีโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกพื้นผิวการใช้งาน ด้วยหลักการคิดแบบสากล ขณะเดียวกันก็ทำความเข้าใจปัญหาของลูกค้าในประเทศอย่างจริงใจ หรือที่เรียกว่า Glocal: Think Global Act Local เราพยายามคิดค้นและพัฒนาโซลูชันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหางานสีให้กับลูกค้า โดยนำความรู้ความสามารถของทีมงานมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าแบบยึดหลัก Customer Centric ที่ให้ลูกค้าเป็นตัวตั้ง เราจึงมั่นใจว่า “เราเป็นสีที่เข้าใจลูกค้ามากที่สุด” และตั้งเป้าขยับเป็นที่ 1 ในการยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นให้กับคนไทยนอกจากนี้ นิปปอนเพนต์ยังพัฒนานวัตกรรมเพื่อกลุ่มลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาสำคัญ อย่างการขาดแคลนแรงงาน ทักษะแรงงาน รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลาการทำงาน โดยนิปปอนเพนต์มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่พร้อมยกระดับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และขณะเดียวกันกลุ่มผู้บริโภครายย่อยก็ยังเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราใส่ใจอย่างมาก โดยเราไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันให้ตอบโจทย์ความต้องการ ทั้งในเรื่องของความคงทน สวยงามและคุ้มค่า นิปปอนเพนต์จึงใช้เวลาศึกษาโครงสร้างผนังชนิดต่างๆอย่างจริงจัง ก่อนจะนำไปสู่การพัฒนาสีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในกลุ่ม Business to Business (B2B) และ Business to Consumer (B2C) จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน “Total Coatings Solutions” ที่ช่วยแก้ปัญหาด้านระบบสีครบวงจร ไม่เพียงต่อยอดการขาย แต่ดูแลทั้งระบบสี รวมถึงผนึกกำลังกับพาร์ทเนอร์เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเช่นเดียวกับ “สีนิปปอนเพนต์ แอร์แคร์” สีที่แคร์คุณทุกลมหายใจ ในครั้งนี้ก็นับเป็นผลิตภัณฑ์สีทาภายในบ้านและอาคารเกรดอัลตร้าพรีเมียม และอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเพื่อสุขภาพ ที่ได้ตรารับรอง GREENGUARD GOLD CERTIFICATION ซึ่งเป็นการรับรองขั้นสูงสุดในระดับมาตรฐานโลก จากผลการทดสอบค่าการระเหยที่ต่ำกว่า 0.00022 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร จาก UL สหรัฐอเมริกา จัดเป็นสีที่ไม่ส่งผลลบต่อสุขภาพ เพราะไม่มีวัตถุเป็นพิษ เช่นโลหะหนัก ปรอท สารตะกั่ว สารหนู ทองแดง หรือสารอันตรายประเภทอื่น ปราศจากสารระเหยที่ทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง อันก่อให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้ หรืออาจเป็นสารก่อมะเร็ง “สีนิปปอนเพนต์ แอร์แคร์” ยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งและกำจัดสารฟอร์มัลดีไฮด์ที่เป็นอันตรายปะปนอยู่ในเฟอร์นิเจอร์ในครัวเรือน ออฟฟิศ ช่วยฟอกอากาศบนผนัง ฝ้า และพื้นภายในบ้านให้สะอาด โดยที่สีไม่เสื่อมหลุดลอกล่อน นับว่าคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานของบ้าน และประหยัดกว่าการทาสีทั่วไปถึง 40%ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวเพิ่มเติมในฐานะแบรนด์ผู้นำด้านสีสุขภาพว่า สีนิปปอนเพนต์ แอร์แคร์” สีที่แคร์คุณทุกลมหายใจ เป็นผลิตภัณฑ์สีในกลุ่มสีสุขภาพที่ครองใจผู้บริโภคมาโดนตลอดจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 คุณสมบัติเด่นที่ตอบสนองเทรนด์การดูแลสุขภาพด้วยอากาศที่สะอาด ได้แก่1. Air Fresh ฟอกอากาศบริสุทธิ์ ปลอดภัยจากสารระเหยที่เป็นอันตราย ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของอาการระคายเคืองตา ผิวหนัง และภูมิแพ้ (Zero VOCs)2. Air Anti ยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบนผนังด้วยเทคโนโลยี Silver-Ionและ 3. Air Wash ทำความสะอาดง่าย เช็ดล้างดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยี Anti-Stain กับฟิล์มสีแน่นและแข็งแรง สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้มากกว่า 200,000 ครั้ง* โดยสีไม่หลุดหรือลอกล่อน การโปรโมทแคมเปญในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างการจดจำให้แก่ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสร้างมาตรฐานใหม่ในการเลือกซื้อสีทาภายใน“สีนิปปอนเพนต์ แอร์แคร์” ที่เพิ่งได้รับตรารับรองระดับโลก GREENGUARD GOLD CERTIFICATION ตอกย้ำว่าเราคือสีทาภายในที่ปลอดภัยจริง ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้รับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากสารระเหยอันเป็นภัยเงียบไร้กลิ่นฉุนแต่อาจเป็นอันตรายในการวางแผนแคมเปญครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็นการตลาดแบบบูรณาการ หรือ Integrated Marketing ก็ว่าได้ เพราะทุกช่องทางการสื่อสารเชื่อมโยงกันและมีการเลือกใช้สื่อที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เราจึงเน้นการสื่อสารแบบองค์รวมในทุกมิติทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อยตั้งแต่รายได้ระดับกลางจนถึงระดับสูงขึ้นไป ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่อยากทาสีใหม่ ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัย รวมไปถึงกลุ่ม B2B ที่สร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่นโรงแรม โรงพยาบาล โครงการบ้านและคอนโด และต้องการส่งมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าในอนาคต ลูกค้าแต่ละกลุ่มจะได้รับการนำเสนอในทิศทางเดียวกัน โดยพุ่งเป้าไปที่ความปลอดภัยของผู้พักอาศัยจากอากาศสะอาดภายในบ้านที่การันตีโดยตรารับรอง GREENGUARD GOLD CERTIFICATION ส่วนทิศทางการทำการตลาดในอนาคตจะยังคงให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างให้กับลูกค้า เราเชื่อมั่นว่า เพราะความใส่ใจ จึงทำให้เราเชี่ยวชาญในการดูแลปัญหาสีได้ครบวงจร