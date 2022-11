รัฐบาลจีนถือครอง Bitcoin แซงหน้า MicroStrategy แม้ประกาศแบนอุตฯคริปโต

FUN FACT: Government of China🇨🇳 is a crypto whale.



Chinese authorities seized 194k BTC, 833k ETH, and others from the PlusToken scam in 2019. They forfeited these $6 billion-worth assets to the national treasury.



FWIW, MicroStrategy has 130k $BTC. pic.twitter.com/Ilqp7EnenL— Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 2, 2022

3/ The #PlusToken scam is alleged to have been ended by #Vanuatu Police on the 27th of June. According to reports in Chinese media on the 1st of July that showed photos of some of the suspects arrested in Vanuatu & the alleged ring leader in China who was reported to be at large. pic.twitter.com/9knaWlSzIa— DLT Vanuatu (@DLT_Vanuatu) July 14, 2019

This week the following #PlusToken funds have been on the move to exchanges and new addresses for mixing:



- 22k BTC ($203m USD)

- 789k ETH ($183m)

- 26m EOS ($68m)

- 20m XRP ($4m)



The big question: can the crypto markets absorb this volume or are we headed lower?— Spencer Noon 🕛 (@spencernoon) June 25, 2020

จากการเปิดเผยของ beincrypto ระบุถึงการถือครองเหรียญ Bitcoin ของรัฐบาลจีนในปัจจุบันมีจำนวนการถือครองปริมาณเหรียญมากกว่า MicroStrategy หลังจากที่สั่งอายัดเหรียญรวมกว่า 194,775 BTC จากการหลอกลวงของกลุ่มมิยจฉาชีพแชร์ลูกโซ่หรือ PlusToken โดยมูลค่ารวมของการถือครอง Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 3.9 พันล้านดอลลาร์นอกจากเหรียญ Bitcoin แล้ว รัฐบาลยังได้อายัดเหรียญอื่นๆได้แก่โดยรวมแล้ว รัฐบาลจีนมีสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์ ณ อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันจากการถือครองเหรียญ Bitcoin ของรัฐบาลจีนเป็นการแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลจีนถือมีสัดส่วนการถือครองเหรียญมากกว่า 1% ของ bitcoins ทั้งหมดในการหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม สถานะปัจจุบันของแหล่งเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ถูกปกปิดไว้ และไม่มีการอีัพเดตหรือเิดเผยข้อมูลว่ามีการขายหรือมีการปรับปรุงใด ๆ จากรัฐบาลเลยนอกจากนี้จากการที่รัฐบาลได้ทำการอายัดทรัพย์สิน crypto ของเหล่ามิจฉาชีพกลุ่มแชร์ลูกโซ่ PlusToken ซึ่งเป็นโครงการแชร์ลูกโซ่ดังกล่าวมีการหลอกลวงประชาชนเสียหายถึง 2.9 พันล้านดอลลาร์ในขณะนั้น โดยศาลของประเทศจีนได้เน้นว่าโทเค็นที่ถูกอายัดยึดไว้ “จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย” และ “ถูกริบเข้าไปเก็บไว้ที่คลังแห่งชาติ”อย่างไรก็ตามมีความกังวลในตลาดว่าประเทศอาจมีอิทธิพลต่อราคาของ bitcoin และตลาดหากขายสินทรัพย์ ซึ่งข้อกังวลนั้นคล้ายกับความกังวลว่าแผนฟื้นฟู Mt. Gox จะส่ง 140,000 BTC ให้กับเจ้าหนี้โครงการ PlusToken เป็นโครงการแชร์ลูกโซ่ ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2018 โดยบอกว่าจะเสนอการชำระเงินรายเดือนให้กับผู้ใช้กระเป๋าเงินคริปโต ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีนและเกาหลีใต้ขณะที่โครงการรแชร์ลูกโซ่ ถูกควบคุมโดยบุคคลหลายคน ที่ถูกจับกุมในหลายประเทศ รวมทั้งวานูอาตู กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย โดยผู้เกี่ยวข้องจำนวน 27 รายถูกตัดสินจำคุก 11 ปี ซึ่งมีสมาชิกที่เกี่ยวข้องมากกว่า 100 คนในขบวนการหลอกลวงดังกล่าวนั้นนอกจากนี้การเทขายระหว่างโครงการแชร์ลูกโซ่นั้น เชื่อกันว่าส่งผลเสียต่อ bitcoin และตลาด บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงนั้น ซึ่งมิจฉาชีพมักจะย้ายโทเค็นจำนวนมาก เช่น ETH ซึ่งทำให้เกิดความหวาดกลัวในตลาดบริษัทอย่าง CryptoQuant ได้วิเคราะห์ว่าเงินทุนจาก PlusToken มีการเคลื่อนไหวอย่างไร Dovey Wan ผู้ก่อตั้ง Primitive Crypto ยังกล่าวอีกว่าถูกส่งไปยังการแลกเปลี่ยนเช่น Bittrex และ Huobi เพื่อทำการฟอกเงินจากการหลอกลวงดังกล่าวซึ่ง CryptoQuant ใช้การข้ามผ่านกราฟแบบ multi-hop เพื่อระบุกระเป๋าเงินที่เป็นปัญหา