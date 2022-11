อนันดาฯ ประสบความสำเร็จจากแคมเปญ Ananda Urban Pulse 2022 กวาดยอดขายกว่า 6,000 ล้านบาท ทะลุเป้าทั้งปี

"อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ฯ" โชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำตลาดคอนโดฯ ติดรถไฟฟ้า ประกาศความสำเร็จในการเปิดโครงการใหม่จากแคมเปญ “ANANDA URBAN PULSE 2022” อย่างสวยงาม ด้วยการกวาดยอดขายรวมกว่า 6,000 ล้านบาท จากโครงการคุณภาพที่ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นว่าลูกค้ามั่นใจในแบรนด์และความต้องการคอนโดฯ ติดรถไฟฟ้ายังมีอีกมาก จากตัวเลขดังกล่าวทำให้สามารถสร้างยอดขายของปีนี้ให้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ 15,680 ล้านบาท ได้อย่างแน่นอน





สามารถสร้างยอดขายรวมกว่า 6,000 ล้านบาท โดยมาจากยอดขายรวมหลังจบงาน ประมาณ 5,000 ล้านบาท และยอดขายจากการเปิดจอง Online Booking อีกกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งประสบความสำเร็จเกินกว่าเป้าที่ได้วางเอาไว้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เปิดเผยว่า กำลังซื้อคอนโดฯ ติดรถไฟฟ้ายังไปได้ดีอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากความสำเร็จจากการจัดแคมเปญ “ANANDA URBAN PULSE 2022” ซึ่งถือว่าเป็นการจัดอีเวนต์อสังหาฯ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมหลังจากที่ห่างหายไปนานเกือบ 3 ปี เพราะการแพร่ระบาดของโควิด อนันดาฯ ไม่ได้จัดงานมาเกือบ 5 ปีเช่นกัน ซึ่งสะท้อนได้เป็นอย่างดีถึงสภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในขณะนี้ว่ามีความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภคกลับคืนสู่ภาวะปกติ รวมถึงกำลังซื้อสินค้าที่อยู่อาศัยยังดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการที่สามารถตอบความต้องการการใช้ชีวิตในเมืองและใกล้แนวรถไฟฟ้า อีกทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อประสบการณ์การทำงานของอนันดาฯ ที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าคนเมืองทั้งตลาดคอนโดฯ และแนวราบในเมืองได้เป็นอย่างดีการจัดงานใหญ่ ANANDA URBAN PULSE 2022 ถือว่าเป็นการนำเสนอโครงการใหม่ๆ ให้ลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าคนเมืองได้อย่างลงตัวที่สุด ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรระดับชั้นนำ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในชีวิตให้ลูกค้า โดยการพัฒนาคอนโดมิเนียมผสมผสานการบริการต่างๆ ที่มีมาตรฐานระดับ World class ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับดุสิตธานี ครั้งแรก! กับ BRANDED RESIDENCE ของอนันดาฯ การจับมือกับ SCRATCH FIRST (FROM THE CREATORS OF WONDERFRUIT) ในการร่วมกันพัฒนาแบรนด์ CULTURE ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ และความร่วมมือกับ ASCOTT แบรนด์ดังระดับโลกที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการการอยู่อาศัยให้สะดวกสบายมากขึ้นในโครงการ CULTURE เพื่อให้สามารถตอบโจทย์คนเมืองได้อย่างลงตัวที่สุด ภายใต้ 6 โครงการใหม่ ได้แก่1.โครงการโคโค่ พาร์ค (COCO PARC)2.โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (CULTURE THONGLOR)3.โครงการคัลเจอร์ จุฬา (CULTURE CHULA)4.โครงการไอดีโอ รามคำแหง-ลำสาลี สเตชั่น (IDEO RAMKHAMHAENG LAMSALI STATION)5.โครงการอันดา ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ (ANDA RATCHAPHRUEK-CHAENGWATTHANA)และ 6.โครงการอาร์เทล อโศก-พระราม 9 (ARTALE ASOKE-RAMA 9)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับการเปิด 6 โครงการใหม่ในครั้งนี้นับว่าเป็น “BIG MOVE” ของอนันดาฯ ในไตรมาส 4 ที่มีการขยับตัวแรงที่สุดในอุตสาหกรรม ตอบรับการเปิดเมืองและสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้น ซึ่งการจัดงาน ANANDA URBAN PULSE 2022 ในครั้งนี้ถือว่าเป็นงานที่มีสีสันที่สุด ที่อนันดาฯ ตั้งใจให้จัดให้คนเมืองมาใช้ชีวิต เป็นงานอีเวนต์ใหญ่ของวงการอสังหาริมทรัพย์ ที่สามารถสร้างยอดขายได้สูงสุดของปีนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง“การจัดงานในช่วง 4 วันที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า มีกลุ่มลูกค้าสนใจซื้อคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากการนำเสนอที่อยู่อาศัยโครงการต่างๆ ของอนันดาฯ มอบความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงมอบประสบการณ์ที่ดีในชีวิตให้ลูกค้า โดยการพัฒนาคอนโดมิเนียมผสมผสานการบริการต่างๆ ที่มีมาตรฐานระดับ World class เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองในยุคนี้” นายชานนท์ กล่าว