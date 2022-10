HEMP ร่วมพันธมิตร “Health Up” ออกงาน mai FORUM 2022

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ HEMP เข้าร่วมลงทุนและเป็นพันธมิตรกับบริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด (HU) ซึ่งทำธุรกิจยา เครื่องสำอาง อาหาารเสริม และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ มีเครือข่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งครอบคลุมมากกว่า 4,000 ร้านค้าทั่วประเทศ พร้อมทั้งลงทุนธุรกิจคลังสินค้าอัจฉริยะเพื่อรองรับการขยายตัว ขอเชิญนักลงทุน นักวิเคราะห์ บุคคลทั่วไป รวมทั้งผู้ประกอบกิจการต่างๆ ร่วมงาน mai FORUM 2022 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 “CEO mai พบปะนักลงทุน” Growing Stronger Together We are SME Role Model ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ บูทเลขที่ 79 สามารถลงทะเบียนหน้างานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนำทีมโดย นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเภสัชกรวัชระ เปล่งสุรีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด และทันตแพทย์วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด จะมาให้ข้อมูลโดยตรงกับนักลงทุนเพื่ออัปเดตข่าวสาร ความคืบหน้าทางธุรกิจล่าสุด พร้อมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ“HEMP เป็นผู้นำธุรกิจส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และการแพทย์ มองเห็นโอกาสในธุรกิจสุขภาพที่มีแนวโน้มที่ดีและเติบโตก้าวกระโดด จึงได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน 40% ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากเห็นมองเห็นว่าธุรกิจของเฮลท์ อัพ เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจของ HEMP ได้ดี” นายสามารถ กล่าวนายสามารถ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่มาร่วมงาน mai FORUM 2022 ที่กลับมาจัดอีกครั้งในรอบ 2 ปี หลังจากที่ประเทศไทยได้ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 มาได้ โดยงานนี้จะเป็นเวทีในการสื่อสารกับกลุ่มผู้ลงทุนให้ได้รับรู้ถึงทิศทางความคืบหน้าทางธุรกิจล่าสุดของกลุ่ม บริษัท HEMP นอกจากนี้ ภายในงานกลุ่ม บริษัท HEMP เตรียมสิทธิพิเศษให้ผู้ที่สนใจมาร่วมงานมากมาย สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมจะมีเภสัชกรมากประสบการณ์จากร้านยาเฮลท์ อัพ มาให้คำปรึกษาโดยตรงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ และตรวจสุขภาพฟรี พร้อมทั้งการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ให้แนะนำสำหรับผู้เป็นเบาหวานนอกจากนี้ ทางบริษัทเชิญชวนผู้สนใจร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆ รับฟรี 3 ต่อ เพียงท่าน Like & Share เพจ Health Up Group รับฟรี ของสมนาคุณต่อที่ 1 และหาก Add LINE Official Health Up Group รับฟรี ของสมนาคุณต่อที่ 2 หากร่วมดาวน์โหลดฟรี Application "HUG Online" รับฟรี ของสมนาคุณต่อที่ 3 ซึ่งไฮไลต์สุดพิเศษภายในงาน เพียงท่านตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพ ชิงรางวัลทองคำสุดพิเศษ จากร้านยาเฮลท์ อัพ ทันที