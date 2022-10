เควิชั่น แนะนำ บีคอน ร่วมลงทุนใน Vui App แพลตฟอร์มเบิกถอนเงินเดือนล่วงหน้าอันดับหนึ่งในเวียดนาม

เปิดเผยว่า ประเทศเวียดนามมีประชากรอยู่เกือบ 100 ล้านคน จากการคาดการณ์ของธนาคารโลก ในช่วง 5 ปีข้างหน้า เวียดนามจะมีการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ที่ 7% ต่อปี โดยหนี้ภาคครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Household Debt to GDP) มีแนวโน้มขยายตัวทุกปี แต่ยังคงเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับไทย แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตด้านความต้องการสินเชื่อ ขณะเดียวกันเวียดนามยังมีอัตราการเติบโตของจำนวนชนชั้นกลางซึ่งเป็นแรงงานสูงที่สุดในอาเซียน จากภาพรวมตลาดแรงงานเวียดนามพบว่าในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (2552-2562) จำนวนแรงงานทั้งตลาดเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.36 ต่อปี โดยมีกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (Blue Collar) เติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.94 ต่อปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนแรงงานทั้งหมด ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่สำคัญของธุรกิจการให้บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าสำหรับค่าแรงที่ได้ทำงานไปแล้วแต่ยังไม่ถึงรอบเบิกจ่ายในแต่ละเดือนหรือ Earned Wage Access (EWA) นอกจากนี้ นายจ้างในพื้นที่กำลังทดสอบการใช้บริการ EWA เพื่อให้บริการ EWA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการสำหรับคนงานและแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มี ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนธุรกิจบริการ EWA ในเวียดนามต่อไปเควิชั่นซึ่งมีภารกิจค้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพทางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าธนาคารในตลาดภูมิภาค AEC+3 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้แนะนำบริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (บีคอน วีซี) ซึ่งเป็น Venture Capital ของธนาคารกสิกรไทย ร่วมลงทุนใน Vui App แพลตฟอร์มเบิกถอนเงินเดือนล่วงหน้าอันดับหนึ่งในเวียดนาม ที่เข้าถึงการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ยังคงมีอุปสรรคในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยเฉพาะสินเชื่อในระหว่างเดือน ขณะที่บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า EWA จาก Vui App จะช่วยให้แรงงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทนายจ้างที่ได้เข้าทำสัญญาใช้บริการและเชื่อมต่อระบบกับ Vui App เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเบิกเงินเดือนล่วงหน้าสำหรับค่าแรงที่ได้ทำงานไปแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารหรือคุณสมบัติเพิ่มเติม Vui App จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ดีทั้งฝั่งลูกจ้างกลุ่มแรงงานที่ต้องการใช้เงิน และทางฝั่งบริษัทที่สามารถส่งมอบสวัสดิการให้แก่พนักงานได้อย่างสะดวกเปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจหลักของ Vui App คือบริการเบิกถอนเงินเดือนล่วงหน้าหรือ EWA ที่ ณ ปัจจุบันพนักงานสามารถเบิกถอนเงินได้จากค่าแรงที่ได้ทำงานไปแล้วจริงในเดือนนั้นๆ บริษัทจำนวนมาก ได้เข้ามาเชื่อมต่อกับ Vui app เพื่อมอบสวัสดิการเหล่านี้ให้กับพนักงาน ส่งผลให้จำนวนพนักงานที่ใช้บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าบน Vui app ได้เพิ่มขึ้นจาก 60,000 เป็น 100,000 ในเวลาเพียง 3 เดือน ซึ่งขณะนี้ Vui App กำลังขยายธุรกิจไปยังการให้บริการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การเติมเงินโทรศัพท์ การจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟ รวมถึงบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง (High-yield saving account) และในอนาคต Vui App ยังวางแผนที่จะเป็นตัวกลางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เช่น สินเชื่อ ประกัน ที่คัดเลือกมาแล้วว่าเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานกลุ่มแรงงาน จึงทำให้ Vui App เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรม EWA ในประเทศเวียดนาม ณ ขณะนี้สำหรับการระดุมทุนรอบ Pre-Series A ครั้งนี้จะมี Openspace Venture (Leading VC Investor in Singapore) เป็น Lead Investor และมีบริษัทผู้ร่วมลงทุนและนักลงทุนรายอื่นอีกหลายราย เช่น Golden Gate Ventures (Regional Fund in SEA), FEBE Ventures (Early Stage Venture Capital Investor) , Good Water Capital (Global Venture Capital), Ventura Capital (American Venture Capital)