อสังหาฯ เทกระจาดสต๊อกชิงกำลัง Q4 นาทีทองคนซื้อบ้าน อัดโปรเด็ด "มหกรรมบ้านฯ" ปลุกตลาด

เศรษฐกิจไทยเข้าสู่โค้งท้ายปี 2565 ที่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นจากเครื่องยนต์ของภาคส่งออกที่ตลาดคู้ค้าเริ่มกลับมาสั่งสินค้า และภาคการท่องเที่ยวที่ตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาเยือนประเทศไทยมากขึ้น คาดว่าตัวเลขปีนี้ (65) น่าจะสวยงามในระดับ 10 ล้านคน ธุรกิจโรงแรมค่อยๆ กลับมาดำเนินกิจการได้ตามปกติ แม้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพฯ จะไม่สูงก่อนโควิดก็ตาม แต่ยังดีกว่าช่วง 2 ปีที่ธุรกิจโรงแรมหลายแห่งขาดรายได้ สภาพคล่องไม่มี ต้องหยุดและปิดกิจการ ลดพนักงานลง

รายใหญ่ฝ่าแรงต้าน 9 เดือนได้สำเร็จ

พรีเซลเติบโต ลุยสร้างแต้มต่อใน Q4

เปิดงาน 'มหกรรมขายบ้านฯ' ปลุกอสังหาฯ คึกคัก

3 สมาคมฯ ตรึงราคา-ปี 66 บ้านต้นทุนใหม่

ส่องโปรเด็ดกระตุกกำลังซื้อโค้งท้ายปี

ศุภาลัยลดกระหน่ำ กู้ไม่ผ่านคืนเงิน

อสังหาฯ จัดบิ๊กอีเวนต์นอกวง

ANAN งานใหญ่ในรอบ 5 ปี 27-30 ต.ค.เช่นกัน

สำหรับในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการประเมินของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระบุชัดเจนว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ก้าวขึ้นมาจากหุบเหวของผลกระทบโควิด-19 และในปี 2567 ตลาดอสังหาฯ น่าจะกลับมามีค่าเฉลี่ยการขยายตัวได้เท่ากับช่วงก่อนการเกิดการระบาดของโควิด-19 หากไม่มีปัจจัยแทรกซ้อนรุนแรงเกิดขึ้นขณะที่ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้ (พ.ย.-ธ.ค.65) ภาคอสังหาฯ จะมีความคึกคัก เนื่องจากผู้ประกอบการเร่งทำกิจกรรมในเรื่องกระตุ้นยอดขาย ผลักดันให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าประเภทที่อยู่อาศัยที่พร้อมโอน ไม่ว่าจะเป็นโครงการแนวราบและคอนโดฯ ทั้งที่เป็นสต๊อกเดิม หรือโครงการใหม่ที่สร้างแล้วเสร็จทันก่อนสิ้นปี 65 เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์จากมาตรการของภาครัฐในเรื่องการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และการผ่อนคลายมาตรการเรื่อง LTV ซึ่งจะส่งผลให้ตัวเลขในไตรมาส 4 ปี 65 และต่อเนื่องถึงต้นปี 2566 ในเรื่องการโอน และการปล่อยสินเชื่อปรับตัวสูงขึ้นอย่างโดดเด่นศูนย์ข้อมูลฯ ได้มองตลาดอสังหาฯ ปี 65 ไว้ว่า ยอดเปิดขายโครงการใหม่มีจำนวน 83,608 หน่วย มูลค่า 386,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและมูลค่าร้อยละ 62.2 และ 76.6 ตามลำดับ และมีหน่วยเหลือขายรวม 203,201 หน่วย มูลค่า 959,382 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2 และ 20.1 ตามลำดับด้านอุปสงค์ (ยอดขาย) จะมีหน่วยขายได้ใหม่ประมาณ 77,223 หน่วย จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7 ส่วนมูลค่าจะมีจำนวน 346,388 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 298,381 ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังช้าอยู่จากผลกระทบเงินเฟ้อที่เร่งตัวอยู่ในระดับสูง และแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นทำให้ในปี 2566 นี้ตลาดจะยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่ แต่จะกลับมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ได้ในปี 2567ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของยอดขาย (พรีเซล) ของผู้ประกอบการในไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) และรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ย.) ปรากฏว่า บริษัทต่างๆ มีสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับความสามารถในการทำยอดขายที่ดี ส่งผลให้แบ็กล็อกมีการเติบโต เพื่อรองรับการรับรู้รายได้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายและต่อเนื่องถึงปี 2566เริ่มจากนายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ บมจ.เอพีฯ กล่าวถึงผลงานในรอบ 9 เดือนว่า สามารถทุบสถิติสร้างนิวเรคคอร์ดได้อีกครั้ง เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งแม้ในสถานการณ์และเศรษฐกิจที่ท้าทายด้วยยอดขายสุทธิ (Net Presales) มากถึง 37,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็น 75% ของเป้ายอดขายที่วางไว้ทั้งปีที่ 50,000 ล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้แน่นอนโดยกลุ่มธุรกิจทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยวเครือเอพี ครองความเชื่อมั่นของลูกค้าในการเป็น “ตัวเลือกแรกที่ดีที่สุด” ทุกทำเล ทุกเซกเมนต์ สร้างยอดขายรวมสินค้าแนวราบ 9 เดือนที่ผ่านมาเติบโตสูงถึง 28,926 ล้านบาท รวมถึงเดินหน้าในไตรมาสสุดท้ายของปี เปิดตัวโครงการใหม่อีก 27 โครงการ มูลค่ารวม 37,760 ล้านบาท"ในส่วนภาพรวมตลาดอสังหาฯ โค้งสุดท้ายปี 2565 บริษัทฯ มองว่าการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และอัตราการจ้างงานที่ยังดีอยู่จะช่วยส่งผลให้ตลาดอสังหาฯ ต่อจากนี้มีอัตราการขยายตัวในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกัน รวมถึงยังช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย"ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ Speed to Market#2 จะส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จด้านยอดขาย ล่าสุด บริษัทฯ ได้ปรับเป้าหมายยอดขายรวมในปี 65 จากเดิม 35,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 47,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% จากเป้าหมายเดิม และโตขึ้น 40% จากยอดขายรวมในปีที่ผ่านมา 33,500 ล้านบาท หลังยอดขายรอบ 9 เดือนพุ่งสูงไปถึง 37,000 ล้านบาท เกินจากเป้าหมายยอดขายทั้งปีที่ตั้งไว้ และโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเกือบ 60%"แสนสิริพร้อมรุกต่อในไตรมาสสุดท้ายของปี 65 ทั้งการเปิด 4 โครงการใหม่ พร้อมด้วยการเปิดตัวแคมเปญใหญ่ไตรมาส 4 กระตุ้นยอดขายและยอดโอนในโค้งสุดท้ายของปี กับแคมเปญ “BIG MATCH” แมทช์เลย! ดีลที่ใช่ รับโปรสูงสุด 5 ล้านบาท หรือรับคืน 5 แสน* และข้อเสนอพิเศษอีกมากมาย"ด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อนันดาฯ มีการฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากการปรับตัว โดยทำยอดขายในไตรมาส 3 สูงถึง 4,062 ล้านบาท และมั่นใจว่าจะโตต่อเนื่องในไตรมาส 4 อีกกว่า 5,000-6,000 ล้านบาท ทั้งสามารถทำได้ตามเป้าหมายยอดขายของปีนี้ที่ 15,680 ล้านบาท ด้านยอดโอนในไตรมาส 3 เติบโตจากไตรมาสที่แล้วถึง 27% ด้วยยอดโอนสูงถึง 4,423 ล้านบาท และมั่นใจสามารถทำได้ตามเป้าหมายยอดโอนของปีนี้ที่ 13,033 ล้านบาทผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ต.ค. ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค.นี้ ผู้ประกอบการภาคอสังหาฯ มีความตื่นเต้นกับการที่ 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร พร้อมผู้ประกอบการกว่า 200 ราย ร่วมเปิดงาน "มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42 " ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หลังจากต้องเว้นมาหลังเกิดการระบาดของโควิดนายชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42 กล่าวว่า โครงการที่มาออกบูทได้ประกาศตรึงราคาโครงการอสังหาฯ สวนกระแสดอกเบี้ยและเงินเฟ้อขาขึ้น จุดความหวังคนอยากมีบ้านให้มีโอกาสชอปอย่างสบายใจในงานผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ประกอบการภาคอสังหาฯ ต่างได้จัดโปรโมชันสุดพิเศษมานำเสนอให้ผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยและที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจจะซื้อให้เกิดความต้องการรีบเร่งมีที่อยู่อาศัย ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนจากภาครัฐจะมีการต่อมาตรการเรื่องลดค่าธรรมเนียมการโอน และมาตรการผ่อนคลายเกณฑ์ LTV (ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ธปท.) ต่อหรือไม่!แต่ที่แน่ๆ ผู้ประกอบการอสังหาฯ ต่างได้ออกแคมเปญร้อนแรงออกมา เริ่มจากบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดแคมเปญ พร้อมส่วนลด “ศุภาลัย คว้าให้ไว อย่าปล่อยให้หลุดมือ” สำหรับลูกค้าที่จองบ้านและคอนโดณ สร้างเสร็จพร้อมอยู่ภายในงาน ราคาเริ่มเพียง 1 ล้านกว่าบาท รับส่วนลดทันที ณ วันโอน 2% สูงสุดถึง 800,000 บาท ฟรีค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ ค่าจดจำนอง ค่ามิเตอร์น้ำ-ไฟ* และค่าส่วนกลาง 1 ปีแรก รวมถึงข้อเสนอพิเศษ กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)ลูกค้าที่จองภายในงาน รับฟรีสกูตเตอร์ไฟฟ้า NINEBOT By Segway Kickscooter รุ่น F25 มูลค่า 20,900 บาท อีกทั้งลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษก่อนวันงานผ่าน https://bit.ly/3T74JyL เพื่อรับฟรีบัตรกำนัล Starbuck มูลค่า 100 บาท และรับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 5,000 บาท สำหรับลูกค้าจองเฉพาะที่บูธศุภาลัยเท่านั้น พบกันที่บูท 6-11/50-55บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC ส่งแคมเปญใหญ่ “CMC HAPPY BIG SALE FESTIVAL” ลดใหญ่ ให้เยอะ แจกทองคำรวมกว่า 8 กิโลกรัม* กระตุ้นยอดขาย มี BIG SALE ลดใหญ่พิเศษจาก CMC ครบจบทุกโครงการ เริ่มต้นที่ 1.99 ล้านบาท* ให้ BIG BONUS เเจกทองคำรวมกว่า 8 กิโลกรัม* ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนทุกยูนิต* แถม BIG SURPRISE ลุ้นส่วนลด ON TOP สูงสุด 50,000 บาท* วางเป้ายอดรับรู้รายได้กว่า 460 ล้านบาทนายณัฎฐกิตติ์ ศิริรัตน์ หัวหน้าสายงานการตลาด บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC กล่าวว่า เราจัดบูทอย่างเต็มภายใต้คอนเซ็ปต์ "SC Sunflower Field" ค้นพบที่อยู่ตรงใจ ในทุ่งทานตะวัน แจกความสดใสให้ผู้เข้าเยี่ยมชมบูทเรา พร้อมเปิดตัว 10 โครงการใหม่ รวมมูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาท ลูกค้าที่จองในงานจะได้รับสิทธิพิเศษ เช่น ฟรีทุกค่าใช้จ่าย และรับ iPhone14 Pro รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท*อีกหนึ่งไฮไลต์ เปิดห้องตัวอย่างคอนโดฯ ดีไซน์แนวคิดใหม่ โครงการ “เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่” มูลค่าโครงการ 4,000 ล้านบาท เริ่มต้น 3.29 ล้านบาท ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคน Gen Y ณ บูทเลขที่ 12-22 และบูท 39-49)ขณะที่บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จัดหนักส่งท้ายปี ยกทัพโครงการที่อยู่อาศัยบนทำเลศักยภาพทั่วกรุงเทพฯ-อีอีซี มากถึง 42 โครงการ ทั้งบ้าน-คอนโดฯ พร้อมอยู่และพรีเซล จัดโปรให้คนอยากมีบ้าน ผ่านแคมเปญ ORIGIN SALE กู้เต็ม 100% รับส่วนลดสูงสุด 1,000,000 บาท ดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี เริ่ม 1.59 ลบ.* พิเศษ เฉพาะในงาน ลุ้นรับแพกเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่น 3 รางวัล มูลค่ากว่า 300,000 บาท และอื่นๆ อีกมากมายด้านนายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) กล่าวเชื่อว่า คาดว่าผลลัพธ์จากการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นตลาดบ้านในช่วงไตรมาส 4 ของไทยให้มีอัตราเติบโตขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ที่ถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีจำนวนโครงการบ้านในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทอยู่ในหลากหลายทำเล จะยิ่งมีโอกาสในการสร้างยอดขายภายในงานได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันพิเศษ เฉพาะผู้ที่จองภายในงาน รับฟรี Phone 14 Pro max พร้อมรับเฟอร์นิเจอร์ หรือส่วนลดสูงสุดมูลค่า 500,000 บาท* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) ได้รับเมื่อจองภายในวันที่ 27-30 ตุลาคม 2565 และโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ https://bit.ly/2TKmwiOขณะเดียวกัน ทางบริษัทอนันดาฯ ได้เตรียมจัดงานใหญ่ในรอบ 5 ปี เพื่อเอาใจลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของคอนโดฯ ติดรถไฟฟ้า และเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ ได้แก่ “ANANDA URBAN PULSE 2022” ภายใต้แนวคิด “THE NEW CULTURE IS HERE” ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2565 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายพงศ์อนันต์ สุขเกษม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท อนันดาฯ กล่าวว่า ราคาพิเศษสุดแห่งปี* ส่วนลดพิเศษ* อยู่ฟรีสูงสุด 24 เดือน* และแพกเกจพร้อมอยู่ 24 รายการ* เป็นต้น และเพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับสิทธิลุ้นรับรางวัลได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น GIFT CARD มูลค่า 5,000 บาท หรือ รางวัลใหญ่ ที่พัก 1 คืน พร้อมบัตรคอนเสิร์ตงาน TOSCANA LA FESTAนายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดงานใหญ่ "AssetWise EXPO 2022" เป็นบิ๊กอีเวนต์ครั้งใหญ่แห่งปีของแอสเซทไวส์ ที่นำ 21 โครงการ ทุกแบรนด์ดังในเครือมาจัดโปรแบบจัดเต็ม จองเพียง 999 บาท และทำสัญญา 0 บาท* มาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษมากมาย เช่น ส่วนลดสูงสุดถึง 1 ล้านบาท* และฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน* ซึ่งเมื่อจองภายในงานรับทันที Gift Voucher Cenpay มูลค่า 300 บาท* พร้อมรับสิทธิลุ้นรถยนต์ไฟฟ้า NETA รุ่น V* และของรางวัลอีกมากมาย พิเศษสุดๆ กับยูนิต "HOT DEAL" ในราคาที่ดีที่สุด เริ่มเพียง 1.49 ล้าน* ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 ต.ค.-2 พ.ย.ศก.นี้เท่านั้น ณ ชั้น 1 โซนบี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าวต้องถือว่าช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้เป็น "นาทีทอง" ของผู้ที่คิดกำลังตัดสินใจมีที่อยู่อาศัย หรือกำลังมองหาบ้านและคอนโดฯ ในราคาที่เป็นต้นทุนเดิม แม้ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นได้กระทบถึงต้นทุนในการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างปรับขึ้นไปเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 20-40% ยังไม่นับรวมเรื่องค่าแรงใหม่ ซึ่งแน่นอนในปี 2566 การพัฒนาโครงการใหม่จะอิงกับต้นทุนใหม่ หรือบ้านแพงขึ้น แต่ผู้ประกอบการปรับลดขนาดที่อยู่อาศัยลง ดีไซน์ให้เหมาะสมกับกำลังซื้อที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน