ไทยและต่างชาติแห่ท่องเที่ยว "คลูก" จัดดีลพิเศษในงาน "Klook Travel Fest" 29-30 ต.ค.นี้

คนไทยและต่างชาติเตรียมตัวให้พร้อม พบกับงานมหกรรมท่องเที่ยสุดยิ่งใหญ่ Klook Travel Fest มีดีลสุดพิเศษสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก ผู้บริหาร Klook ระบุ สัญญาณมาแรงของการกลับมาของต่างชาติ พุ่งเป้ามาไทย เล็งในหัวเมืองหลักและรอง จับตาคนไทยสุดอั้น ไตรมาส 4 ทะลักเที่ยวนอกประเทศ ยอดค้นหากิจกรรม เที่ยวบิน โรงแรมในประเทศญี่ปุ่นมาแรงสุดๆ



"เราเห็นนักท่องเที่ยวคนไทยไปต่างประเทศตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ไปสิงคโปร์ ยุโรป เกาหลีบางส่วน และคิดว่าแนวโน้มในไตรมาส 4 คนไทยจะออกนอกประเทศมากขึ้น เนื่องจากเมืองในหลายประเทศมีการเปิดต้อนรับแล้ว"

ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย ฟิลิปปินส์และเวียดนาม บริษัทคลูก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด (Klook) ซึ่งเป็นผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้านการท่องเที่ยวชั้นนำที่ดำเนินการกิจการมาถึง 8 ปี เปิดเผยถึงภาพรวมการค้นหาและจองกิจกรรมการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้คลี่คลายและดีขึ้นว่า การท่องเที่ยวจะกลับมาแข็งแรงและยิ่งใหญ่ โดยสัญญาณการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเริ่มเห็นตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา โดยจากข้อมูลภายในของ Klook ได้แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ค้นหาและจองกิจกรรมท่องเที่ยวประเทศไทยสูงขึ้นเดือนละ 2-3 เท่า ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี 2564 ซึ่งนักท่องเที่ยวสนใจการท่องเที่ยวในไทยใน 15 เมืองหลัก และเมืองรอง เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา เป็นต้น"ช่วงที่ผ่านมา จะเห็นว่าหลายประเทศมีการผ่อนคลายข้อกำหนดและมาตรการต่างๆ ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ยุ่งยากในการเดินทาง และไม่ต้องเสียเงินเพิ่มในการกักตัวอีกต่อไป จากข้อมูลภายในของ Klook ชี้ให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวจำนวนมากกำลังวางแผนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี ซึ่งเมืองไทยเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน เราเห็นดีมานด์ค่อยๆ กลับมาเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งในช่วงโควิด ทาง Klook ได้มีการปรับปรุงระบบและเตรียมความพร้อมให้แข็งแรงเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจากข้อมูล 1 ใน 20 นักท่องเที่ยวทั่วโลก มีจำนวนถึง 2 ล้านคน (ตัวเลขปี 2562) ที่ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Klook เช่น จากฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ และมาเลเซีย และและตั้งแต่ 3 ไตรมาสของปี 65 ตัวเลขผู้ใช้บริการผ่าน Klook ได้ดีดกลับมาเทียบกับก่อนโควิด-19 แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเราที่มีการพัฒนาแพลตฟอร์มรองรับการเที่ยวทั้งจากกลุ่มคนไทยและลูกค้าต่างชาติ โดยตลาดเอเชียจะเป็นพื้นที่หลักของการทำตลาดของเรา ซึ่งเราจะทำทั้ง 2 ตลาด ลูกค้าเราเฉลี่ยอายุ 25-34 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 30 รองลงมาอายุ 35-44 ปี สัดส่วนร้อยละ 28" ผู้บริหาร Klook กล่าวด้วยความตื่นเต้นและดีใจที่เห็นนักท่องเที่ยวสามารถกลับมาเดินทางได้อีกครั้งนั้น ข้อมูลภายในของ Klook ชี้ให้เห็นเหมือนกันว่า กำลังมองหาและต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดการจองกิจกรรมในสิงคโปร์และยุโรป ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 65 ได้เพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ถึง 101% และ 49% ตามลำดับ และประเทศที่คนไทยนิยมจองกิจกรรมท่องเที่ยวสูงสุดในช่วง 90 วันที่ผ่านมา คือ สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ โดยนักท่องเที่ยวไทยมีการค้นหาเที่ยวบินและโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นที่มาอันดับต้นๆ รองลงมาเป็นสิงคโปร์ และเกาหลี เป็นต้นน ส.มิเชล โฮ กล่าวว่า และเพื่อเป็นการตอบรับกระแสท่องเที่ยวที่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ Klook ได้จัดงาน Klook Travel Fest หรือ มหกรรมการท่องเที่ยวแสนสนุก ซึ่งภายในงานไม่ได้มีเพียงแค่ดีลพิเศษ ยังเตรียมกิจกรรมและความรู้อีกมากมายที่จะช่วยเติมเต็มให้ทุกทริปท่องเที่ยวของลูกค้าสมบูรณ์และตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น Klook พร้อนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวมากกว่า 490,000 กิจกรรม งานจะเกิดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 29-30 ตุลาคมนี้ ณ ลาน Square C ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กิจกรรมที่รอต้อนรับ เช่นครั้งแรกของงานมหกรรมท่องเที่ยวที่เป็น mobile-led หรืองานมหกรรมที่ผู้ร่วมงานต้องค้นหาและซื้อกิจกรรมผ่านมือถือของตนเอง โดย Klook ได้นำเสนอโค้ดส่วนลดและโปรโมชันมากมายเฉพาะผู้ร่วมงานเท่านั้นมหกรรมการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยข้อมูลและกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณช่วงพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยวกับคู่รักสุดหวาน แดน-แพทตี้ อัปเดตกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ๆ ในต่างประเทศกับบล็อกเกอร์ชื่อดัง Go Went Go, Hashcorner, Loi Story, Chill Journey และบล็อกเกอร์อื่นๆ อีกมากมายลุ้นรับของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์มากมาย เช่น ทริปสุดพิเศษไปญี่ปุ่นสำหรับ 2 ท่าน (ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม JR Pass บัตรเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน) บัตรรถไฟ Swiss Travel Pass ชั้น 1 ระยะเวลา 4 วัน ตั๋วเครื่องบินดอนเมือง-สิงคโปร์ โดยไทยไลอ้อนแอร์ เป็นต้นโปรโมชันและดีลสุดพิเศษ- ดีลซื้อ 1 แถม 1 สำหรับกิจกรรมยอดฮิต เช่น บัตรเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เจแปน บัตรเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สิงคโปร์ บัตรโอซากา อะเมซิ่งพาส บัตรเข้าสวนสนุกซานริโอ พูโรแลนด์- ดีลส่วนลด ยิ่งซื้อมาก ยิ่งลดมาก ลดสูงสุด 2,400 บาท- ดีลส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก- โค้ดส่วนลดสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เส้นทางในประเทศ (เที่ยวเดียว) ราคา 239 และเส้นทางดอนเมือง-สิงคโปร์ (ไปกลับ) ราคา 2,222- ส่วนลด 29% Swiss Travel Pass- บัตร JR Pass ที่สามารถรับบัตร Exchange Order ได้ทันทีในงาน และอื่นๆ อีกมากมาย