CardX พร้อมรับโอนธุรกิจบัตรจาก SCB ย้ำไม่กระทบลูกค้า เริ่ม 10 ธ.ค.นี้

โดยลูกค้าปัจจุบันจะสามารถสัมผัสประสบการณ์ทางการเงินที่ราบรื่นและไร้รอยต่อในช่วงการโอนธุรกิจ ดังนี้1.สิทธิพิเศษ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ยังคงเดิมสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ยังสามารถใช้บัตรเครดิตใบเดิม ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมในการชำระค่าสินค้าและบริการได้ตามปกติ รวมทั้งสิทธิพิเศษของแต่ละบัตร และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับคะแนน หรือ points จากการจับจ่ายใช้สอย การรับเครดิตเงินคืน Cash Back การแลกไมล์สะสม Mileage ยังคงได้รับเช่นเดิมสำหรับลูกค้าบัตรกดเงินสด Speedy Cash สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เคยได้รับ รวมถึงการใช้สินเชื่อยังคงใช้บริการได้ด้วยบัตรใบเดิมและสำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เคยได้รับ ยอดเงินคงค้าง รวมถึงเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ (หากมี) ของลูกค้าจะถูกโอนไปยัง CardX โดยอัตโนมัติ2.การใช้งานบัตรต่างๆ ที่ถืออยู่ยังใช้ได้ตามปกติหลังจากการโอนธุรกิจมายัง CardX แล้ว บัตรใบเดิมยังสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้ตามปกติ และเมื่อได้รับหน้าบัตรดีไซน์ใหม่จาก CardX การผ่อนชำระสินค้า รวมถึงการชำระค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ามือถือ ที่ทำการตัดรายเดือนอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต หรือลูกค้าที่เคยผูกบัตรเครดิตไว้กับแอปต่างๆ สามารถใช้งานหน้าบัตรใหม่ได้ทันทีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก CardX ใช้เลขหน้าบัตรตามหน้าบัตรเดิม ไม่ต้องไปเริ่มทำการผูกบัตรกับแอปต่างๆ ใหม่ให้เสียเวลา3.ช่องทางการชำระบิลค่าบริการและช่องทางการกดเงินการชำระบิลค่าบริการและการกดเงิน ยังคงสามารถทำได้ผ่านช่องทางเดิมตามปกติ4.ชื่อและดีไซน์หน้าบัตรบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดทุกใบที่โอนมา CardX จะได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นบัตร “CardX” โดยที่ชื่อผลิตภัณฑ์ยังคงเดิม ยกตัวอย่างเช่น SCB BEYOND จะเปลี่ยนเป็น CardX BEYOND และ SCB Speedy Cash จะเปลี่ยนเป็น CardX Speedy Cash และมีการเปลี่ยนดีไซน์หน้าบัตรให้ดูทันสมัย เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบอัปเดตตัวเองอยู่เสมอ (ยกเว้นบัตร SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME, SCB M Legend, SCB M Luxe, SCB M Live, บัตรกดเงินสด SCB M Speedy Cash ซึ่งมิได้ถูกโอนมายัง CardX ดังนั้น ลูกค้าจะยังคงได้รับบริการและสิทธิประโยชน์จากธนาคารไทยพาณิชย์ เช่นเดิม)นอกจากการที่ลูกค้าปัจจุบันจะสามารถใช้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องตามปกติแล้วนั้น CardX ยังได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ในการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้ CardX Contact Center โทร.1468 หรือเว็บไซต์ www.cardx.co.th หรือ Facebook Fan Page: CardX Thailand หรือ LINE Official Account: @CardXThailand พร้อมกันนี้ลูกค้าสามารถโทรสอบถาม ได้ที่ SCB Call Center โทร.0-2777-7777กล่าวว่า เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับลูกค้าของเราทุกคน CardX ยินดีมอบสิทธิพิเศษในการใช้จ่าย อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยการ “เลือกจ่าย 0% ได้นาน 4 เดือน” ทุกยอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 บาทต่อเซลล์สลิป ในหลากหลายหมวดหมู่ที่เกิดขึ้นหลังวันโอนธุรกิจเป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปีเต็ม โดยสามารถเลือกผ่อน 0% 4 เดือนได้เองง่ายๆ ผ่านแอป SCB EASY