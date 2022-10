ศุภาลัยร่วมกับหอแว่น มอบ “แว่นสร้างสุข” ตัดแว่นฟรีให้แก่คนงาน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อโครงการ Happiness Camp เป็นปีที่ 6 ล่าสุด จัดกิจกรรม “แว่นสร้างสุข” ตัดแว่นสายตา มอบการมองเห็นที่ชัดเจนให้คนงานก่อสร้าง พร้อมจับมือร่วมกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตา โดยเฉพาะ บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด โดยเฟสแรก ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาโซนศรีนครินทร์ บางนา ลาดกระบัง พร้อมประกาศจุดยืนลุยต่อกิจกรรมนี้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับตัดแว่นสายตาให้แก่คนงานก่อสร้างจำนวน 1,000 คน ภายในปี 2568 นี้

“ศุภาลัย สร้างดี”

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เราทำกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการร่วมกับกลุ่ม Stakeholder ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และแยกย่อยโครงการในแต่ละด้าน เพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยหนึ่งในโครงการช่วยเหลือและพัฒนาด้านสังคม Happiness Camp เป็นโครงการช่วยเหลือคนงานก่อสร้างรวมถึงครอบครัว เน้นดูแลให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพ และสุขอนามัยเป็นหลัก เพราะกลุ่มคนงานเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานสำคัญและเป็นส่วนที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจสร้างบ้านที่ดีให้ลูกค้าของเราซึ่งปีนี้ทางบริษัทฯ เล็งเห็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่ยังไม่เคยเข้าไปช่วยเหลือนั่นคือ “ปัญหาด้านสายตา” จะพบว่าทุกปีที่มีการจัดตรวจสุขภาพประจำปีของเหล่าคนงาน มักจะมีการตรวจวัดสายตา และพบปัญหาค่าสายตาจำนวนกว่าครึ่ง แต่คนงานก่อสร้างบางส่วนไม่ได้มีทุนทรัพย์มากพอที่จะสามารถตัดแว่นสายตาที่ตรงปัญหากับค่าสายตาของตัวเองได้จริง จึงเกิดกิจกรรม “แว่นสร้างสุข” โดยเฟสแรกปี 2565 บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการตัดแว่นสายตาให้คนงาน รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย สร้างการมองเห็นที่ชัดเจน เสมือนได้ดวงตาคู่เดิมกลับคืนมารองกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้างแนวราบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทางทีม CSR ได้มีการระดมความคิดเพื่อจะสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้คนงานก่อสร้าง ที่ผ่านมาเราเน้นดูแลเรื่องสุขภาพของคนงานเป็นหลัก เช่น ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพในช่องปาก ส่งมอบของใช้อุปโภคบริโภค ยารักษาโรคที่จำเป็น โดยที่เราเองมองว่า “สายตา” เป็นอวัยวะที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นกัน และการตัดแว่นเพื่อแก้ปัญหาสายตาโดยเฉพาะ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอย่างน้อย 5,000 บาทขึ้นไป บริษัทฯ จึงเห็นด้วยที่จะสร้างสรรค์โครงการดีๆ เพื่อช่วยซัปพอร์ตค่าใช้จ่าย และสร้างการมองเห็นที่ชัดเจนให้คนงานก่อสร้างของเรา ซึ่งนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างบ้านที่ดีให้ลูกค้าได้อยู่อาศัยต่อไปโครงการ “แว่นสร้างสุข” เริ่มเฟสแรกนำร่องลงพื้นที่โซนศรีนครินทร์ บางนา ลาดกระบัง เพื่อสำรวจปัญหาทางด้านสายตาของคนงานก่อสร้าง พบว่าจำนวนกว่าครึ่งที่มีปัญหาสายตา สั้น ยาว เอียง แต่ไม่มีงบมากพอในการตัดแว่นเฉพาะค่าสายตาของตัวเอง ส่วนใหญ่มักซื้อแว่นสายตาสำเร็จรูปตามท้องตลาดที่หาซื้อได้ง่าย ราคาถูกบริษัทฯ จึงวางแผนมองหาพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา พร้อมสามารถลงพื้นที่ให้บริการตรวจวัดสายตา ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ธุรกิจอสังหาฯ ร่วมจับมือดำเนินกิจกรรมกับบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีการทำ CSR เพื่อช่วยเหลือสังคมเช่นเดียวกัน โดยทางหอแว่น ได้ให้สิทธิพิเศษด้านราคากรอบแว่น และเลนส์สายตา พร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่ในการวัดสายตาให้คนงานของ บมจ.ศุภาลัยประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจค้าปลีก บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ทางหอแว่นมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการแว่นสร้างสุขในครั้งนี้ ซึ่งทางหอแว่นมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการแก้ไขปัญหาสายตาให้ทุกท่านได้สามารถมีการมองเห็นที่ดี เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังสโลแกน Better Vision For Better Living โดยโครงการนี้ ทางหอแว่นได้สนับสนุนให้ทีมเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพในการลงพื้นที่ตรวจวัดสายตานอกสถานที่ พร้อมคัดสรรกรอบแว่นและเลนส์ที่มีคุณภาพดีพร้อมใช้งาน เหมาะกับแต่ละบุคคลตามค่าสายตาจริงมอบให้คนงานได้ใช้ประโยชน์จากแว่นสายตา ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยให้คนงานทุกคนที่ได้รับแว่นสายตา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด พร้อมสานต่อโครงการ Happiness Camp “แว่นสร้างสุข” เฟสต่อไปในปีหน้า ลุยขยายโซนพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพราะเราเชื่อว่า แว่นสายตาที่ดี จะนำทางความชัดเจน ความสดใส และทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สามารถติดตามกิจกรรม CSR ดีๆ เพื่อสังคมได้ที่ www.supalai.com และ Facebook Page : Supalai Society