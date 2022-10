เปิด 6 เทรนด์ออฟฟิศยุค Post-COVID ปลุกไฟมนุษย์เงินเดือน-ดึงดูดและรักษาคนเก่ง!

เจาะลึกไลฟ์สไตล์การทำงานมนุษย์เงินเดือนหลังยุคโควิด-19 ผ่าน REDPAPER รายงานข้อมูลและเทรนด์ด้านอสังหาริมทรัพย์ สนับสนุนโดย เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ร่วมกับนัมเบอร์ส 10 รีเสิร์ช เผย 6 เทรนด์การทำงานที่มนุษย์เงินเดือนหลาก Gen ยุค Post-COVID ต้องการ ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องความ ‘สมดุล’ และ ‘คุณค่า’ ในการใช้ชีวิตด้านต่างๆ รวมถึงชี้รูปแบบออฟฟิศ-อาคารสำนักงานที่ชาวออฟฟิศต้องการเพื่อดึงดูดให้กลับเข้าออฟฟิศ 100% โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว ชั่วโมงทำงาน-พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่น ตอบโจทย์การทำงานที่หลากหลาย พร้อมตั้งอยู่ในโลเกชันที่สะดวกต่อการเดินทาง ใกล้ BTS-MRT และแหล่งไลฟ์สไตล์ เพื่อรักษา Work-life balance ทุกด้านได้อย่างลงตัว แนะองค์กรปรับสภาพแวดล้อม-เลือกทำเลเหมาะสม รักษาและดึงดูดพนักงาน New Gen

“เทรนด์ออฟฟิศยุค Post-COVID : ปลุกพลังมนุษย์เงินเดือน ความท้าทายที่นายจ้างต้องรู้ก่อนสายเกินแก้”

Post-COVID

รายงานข้อมูลและเทรนด์ด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือ REDPAPER ฉบับที่ 3 เรื่อง(หลังช่วง 2 ปี มนุษย์เงินเดือนชินกับการทำงานแบบไฮบริดมากขึ้น)โดยรายงานจัดเทรนด์สถานการณ์เกี่ยวกับภาพรวมตลาดอาคารสำนักงานครั้งนี้ จัดทำโดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ร่วมกับบริษัท นัมเบอร์ส 10 รีเสิร์ช จำกัด ในการศึกษาเทรนด์รูปแบบการทำงานและบรรยากาศออฟฟิศที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของพนักงานทุกช่วงวัย หลังจากที่ Work from Home (WFH) กันมาอย่างยาวนานทั้งนี้ FPT หนึ่งในธุรกิจของกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ ที่มีโครงการอภิมหาโปรเจกต์ "วัน แบงค็อก" (One Bangkok) มูลค่า 1.2 แสนล้าน ไฮไลต์สำคัญของโครงการมีอาคารสำนักงานระดับเกรดเอ รวม 5 อาคาร ที่จะเป็นเมืองรองรับการทำงานโดยผลการสำรวจพบว่า กว่า 71% ของคนทำงานต้องกลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศเต็มรูปแบบ 100% และมีหลากหลายเทรนด์การทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากโลกก่อนโควิด ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกทำงานกับองค์กรในปัจจุบันREDPAPER เผยถึงเสียงเรียกร้องจากมนุษย์เงินเดือน ที่ปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับความ ‘สมดุล’ และ ‘คุณค่า’ ในการใช้ชีวิตทุกด้าน ทั้งด้านงานและส่วนตัว ซึ่งสะท้อนออกมาผ่าน 6 เทรนด์ความต้องการด้านทำงาน ได้แก่1.การทำงานที่ไม่เครียด2.ความก้าวหน้าในอาชีพ3.การใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล (Work-life balance)4.การพัฒนาฝึกฝนทักษะใหม่ (Upskill & Reskill)5.ความสะดวกในการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในที่ทำงานและ 6.การมีเวลาให้ครอบครัว โดยทั้งหมดนี้ องค์กรต่างๆ สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างแรงจูงให้กลุ่มคนทำงานในยุค Post-COVID (การเปลี่ยนแปลงหลังผ่านพ้นโควิด) ผ่านการเลือกอาคารสำนักงานที่มีคุณภาพ ตั้งอยู่ในโลเกชันที่สะดวกต่อการเดินทางหลายรูปแบบ มีสภาพแวดล้อมภายในออฟฟิศที่ดี รวมถึงมีพื้นที่ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย เพื่อช่วยลดความเครียดจากการทำงานนอกจากนี้ REDPAPER ยังเผยถึง 5 สิ่งสำคัญ ที่ชาวออฟฟิศต้องการในสถานที่ทำงาน ได้แก่ 1.มีพื้นที่สีเขียว ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น 2.นโยบายทำงานในออฟฟิศได้อย่างยืดหยุ่น 3.มีพื้นที่รับประทานอาหาร 4.มีพื้นที่เปิดโล่ง และ 5.มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่อย่างชัดเจนผลการสำรวจพบว่า พนักงานในยุคทุกช่วงวัย ให้ความสำคัญกับ 2 ปัจจัยหลัก คือ 1.สภาพแวดล้อมของออฟฟิศ และ 2.ทำเลที่ตั้งออฟฟิศมากขึ้น เพื่อสร้างสมดุลให้ชีวิต รักษาไลฟ์สไตล์ที่เคยมีในช่วง WFH โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่เพิ่งเริ่มก้าวเข้าสู่วัยทำงาน และเป็นกลุ่มเลือดใหม่ที่จะมีบทบาทสำคัญต่อองค์กรในอนาคต"เพื่อรักษาและดึงดูด New Gen Talent (กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีสมรรถภาพในการทำงานสูง) ให้เข้ามาร่วมงานและคงอยู่กับองค์กร บริษัทต่างๆ จึงควรให้ความสำคัญกับ 2 ประเด็นดังกล่าว เพื่อพาองค์กรเติบโตสู่วันข้างหน้าภายใต้รูปแบบการทำงานที่ปรับเปลี่ยนไป"