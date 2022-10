MTC เสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น ดอกเบี้ย 3.65% และ 4.00% วันที่ 21 และ 25 - 26 ต.ค.นี้

เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปี และรุ่น 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 21 และ 25 - 26 ตุลาคม 2565 อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” โดย ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 โดยหุ้นกู้ที่จะเสนอขายเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปซึ่งยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อของบริษัทจะทะลุ 200,000 ล้านบาทในปี 2569นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 2 ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ ทำสถิติ New High ได้อีกครั้ง โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 4,825 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 23.84 % ขณะที่มีกำไรสุทธิ 1,381 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8.74% จากงวดเดียวกันปีก่อน ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากยอดสินเชื่อคงค้างที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสินเชื่อคงค้างกว่า 107,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.54% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ว่าพอร์ตสินเชื่อจะเติบโตไประดับ 120,000 ล้านบาทได้ในปี 2565 ส่วนเป้าระยะยาวบริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ที่ 200,000 ล้านบาทภายในปี 2569 ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่บริษัทฯเชื่อว่าถ้าบริษัทฯสามารถรักษาการเติบโตอย่างในปัจจุบันได้ เป้าที่ตั้งไว้ก็น่าจะเป็นไปได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 6,475 สาขา เพิ่มขึ้นจำนวน 676 สาขาในปี 2565 จากเป้าหมายการเปิดสาขาปี 2565 อยู่ที่ 6,500 สาขา ซึ่งมีโอกาสจะขยายสาขาได้มากกว่าที่ประเมินไว้ ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีจำนวนสาขา และลูกค้ามากที่สุดในประเทศไทย เพื่อให้สามารถบริการแก่ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อได้อย่างทั่วถึงและกระจายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม”“บริษัทฯ ไม่ได้มีความกังวล หลัง สคบ. ประกาศปรับเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ เพราะไม่กระทบกับธุรกิจหลักที่เน้นการปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกันกว่า 80% ในขณะที่ยอดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่มีเพียง 5% ของพอร์ตรวม ประกอบกับบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยอยู่ในระดับเดียวกับเพดานดอกเบี้ยที่ สคบ. พิจารณากำหนด จึงไม่กังวลกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สำหรับแนวโน้มในไตรมาส 3 ปี 2565 ภาพรวมของสินเชื่อยังเติบโตได้ดีโดยได้รับแรงหนุนจากไฮซีซันของธุรกิจสินเชื่อ โดยเฉพาะฤดูกาลทำการเกษตรทำให้ความต้องการสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ยังอยู่ในระดับที่บริษัทฯ ควบคุมได้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายการปรับค่าแรงงานขั้นต่ำที่จะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการผ่อนชำระของลูกหนี้” นายปริทัศน์กล่าวเสริมสำหรับที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC สามารถและสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ดังนี้(ยกเว้นสาขาไมโคร) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 1333โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือ ผ่าน Money Connect by Krungthai ( https://moneyconnect.krungthai.com/ (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819(โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777โทร. 02-009-8351-56หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวนคำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง