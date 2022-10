แบงก์ใหญ่เฮรับขึ้นดอกเบี้ย ดัน NIM พุ่ง Non Bank อาจส่งผลลบ

บล.ทิสโก้

ในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดหนัก คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ กนง. ได้ตัดสินใจลดดอกเบี้ยและคงไว้ที่ระดับต่ำเป็นเวลานานกว่า 2 ปี เพื่อประคับประคองให้เศรษฐกิจค่อย ๆ ฟื้นตัวได้ จนเมื่อสถานการณ์การระบาดเริ่มปรับดีขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวชัดเจน นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับมาเที่ยวไทยมากขึ้นต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลดีต่อภาคธุรกิจและตลาดแรงงาน ทำให้จำนวนผู้ว่างงานและผู้เสมือนว่างงานปรับลดลงไปที่ระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนการระบาด รวมถึงรายได้เฉลี่ยของแรงงานนอกภาคเกษตรก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องดังนั้น หลังจากวิกฤตโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ไทยก็เผชิญกับภาวะเงินเฟ้อสูงอีก จากปัจจัยด้านอุปทานตั้งแต่ช่วงต้นปี จากปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ สถานการณ์ที่ยืดเยื้อส่งผลให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานและธุรกิจหลายรายจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาสินค้า เพราะไม่สามารถอั้นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ต่อเนื่องอาจทำให้เงินเฟ้อมีความเสี่ยงที่จะปรับสูงขึ้นกว่านี้ได้ หากปล่อยให้เงินเฟ้อสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานนึ่คือเหตุผลของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ กนง.ทั้งนี้ หลายฝ่ายคาดว่าปีนี้กนง.จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนมาอยู่ที่ 1.25% ขณะที่ปี 2566 คาดจะขึ้น 0.25% อีก 3 ครั้ง ในช่วงครึ่งปีแรก ทำให้ทั้งปีหน้าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ 2.00% โดย เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 75bps นับเป็นการปรับขึ้นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน นักวิเคราะห์คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยขึ้นเพื่อบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นมองการขึ้นดอกเบี้ยได้เริ่มขึ้นในธนาคารพาณิชย์แล้ว ตามแนวทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้หุ้นกลุ่ม BANKING ขยับ โดย BBL เป็นผู้นำในการขึ้นอัตรา ซึ่งดอกเบี้ยครั้งนี้อย่างน่าประหลาดใจในวันเดียวกับการประชุมของ กนง. และในรายอื่นๆ ก็ตามมาในวันถัดมา ขณะที่ SCB และ KTB ยังคงรักษาอัตราเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลง แต่คาดว่าทั้ง 2 จะทำการขึ้นดอกเบี้ยเช่นกันในสัปดาห์นี้ส่วนการเพิ่มขึ้นนั้น บล.ทิสโก้ สังเกตว่ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงเกินคาด โดยเฉพาะ BBL โดยปกติ ธนาคารจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 15bps และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 10bps แต่คราวนี้ธนาคารเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้น 25 เป็น 40bps ในขณะที่ดอกเบี้ยเงินฝากหลายรายการได้รับการยกระดับสูงกว่า 10bps แสดงถึงรับรู้ผลการประชุม กนง. 2 ครั้ง รวมถึงครั้งล่าสุดในเดือนสิงหาคมที่ธนาคารพาณิชย์คงอัตราดอกเบี้ยไว้ การเพิ่มขึ้นนั้นใช้รูปแบบเดียวกันกับรอบก่อนหน้า เนื่องจากกลุ่มธนาคารเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนั้นผลกระทบควรเป็นไปในเชิงบวก โดยประมาณการของ บล.ทิสโก้ มองว่า NIM หรือ Net Interest Margin ปรับตัวดีขึ้น จะเพิ่มขึ้นราว 5 bps ในปี 2566 และเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่แล้วเป็นความเสี่ยงเชิงบวกต่อการคาดการณ์ของ บล.ทิสโก้ สำหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหว บล.ทิสโก้ คาดผลกระทบในปี2566 สำหรับทุกๆ 25bps ที่เพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยสมมติว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราเงิน ฝาก 5 bpsดังนั้น สังเกตว่าผลกระทบเชิงบวกนั้นเด่นชัดกว่าสำหรับ BBL ซึ่งเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของ บล.ทิสโก้ เช่นกัน BBL เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้น 30-40 bps ขณะที่ธนาคารอื่นปรับขึ้นเพียง 20-25 bps. (KBANK และ BAY ยังคง MRR (อัตราที่ใช้สำหรับรายย่อยเป็นหลัก)ในระดับเดิม) ซึ่งคาดว่า BBL มั่นใจในลูกค้าของบริษัท (ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่) แข็งแกร่งพอที่จะจ่ายในอัตราใหม่ได้ ข้อมูลคุณภาพสินทรัพย์ล่าสุดยังแสดงให้เห็นในลักษณะนี้ (เช่น NPL ต่ำ ต้นทุนเครดิตในระดับต่ำ และการเลื่อนชำระหนี้ต่ำ) ประการที่สองแม้จะมีอัตราดอกเบี้ยใหม่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ BBL ยังคงมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่สัญญาธนาคารอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MLR ซึ่งถูกใช้มากที่สุดใน BBL ดังนั้น upside จะสูงขึ้นสำหรับ BBL (ประมาณการคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3 bps ใน NIM ในปี2566 )มองหุ้น Financial Sector แนะนำ"Neutral" -หลังจากพบว่าการขึ้นดอกเบี้ยโดยรวมเป็นผลดีกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยการขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากพร้อมกัน จะส่งผลดีต่อ NIM ของธนาคารขนาดใหญ่เพราะเงินกู้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว จะมีผลทันทีที่ปรับขึ้นดอกเบี้ย ส่วนเงินฝากมีบางส่วนซึ่งมีสัดส่วนมากอยู่ที่เป็นเงินฝากประจำ ซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยจะต้องรอระยะเวลาครบกำหนดถึงจะปรับขึ้นดอกเบี้ย ทำให้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นได้ทันทีแต่ดอกเบี้ยจ่ายจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นตามการครบกำหนดอายุโดยรวมดีต่อธนาคารขนาดใหญ่ แต่ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้การขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้อาจปรับขึ้นไม่ได้ทั้งพอร์ต สำหรับลูกหนี้เปราะบางยังคงต้องช่วยเหลือต่อไป โดยรวมมองเป็นบวกต่อธนาคารขนาดใหญ่แต่ไม่มากนักส่วนธนาคารขนาดเล็กที่ปล่อยสินเชื่อที่มีอายุสัญญาอย่างสินเชื่อเช่าซื้อรถ การขึ้นดอกเบี้ยคงต้องรอจนกว่าจะครบอายุสัญญา จึงไม่ได้ส่งผลบวกต่อธนาคารขนาดเล็กแต่อย่างใด ส่วนธุรกิจ Non-Bank อาจจะส่งผลลบเนื่องจากสินเชื่อมีอายุสัญญาแต่ดอกเบี้ยจ่ายหากกู้จากธนาคารโดยใช้ดอกเบี้ยลอยตัว ก็อาจจะมีผลกระทบทันที และแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น จะมีผลกระทบต่อการออกหุ้นกู้ล็อตใหม่แทนล็อตเดิมที่มีต้นทุนถูกก่อนหน้า อาจกระทบต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี มองว่าธุรกิจ Non-Bank ส่วนใหญ่มีประสบการณ์และอยู่ในธุรกิจนี้ยาวนาน ได้มีการเตรียมตัวและบริหารจัดการดอกเบี้ยจ่ายมาล่วงหน้าประมาณหนึ่งแล้ว มองไม่ได้ส่งผลลบมากนักต่อ กลุ่มธุรกิจ Non-Bank ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนทั้งกลุ่ม Bank และ Non-Bank ที่ “Neutral”แนะนำหุ้น ASK (BUY, TP: 53.-) เพราะ ASK รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 65 ที่ 359 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง33.4% เทียบปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลจากรายได้รวมที่เติบโตถึง 25.5% จากปีก่อน มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ยังเติบโตสูงถึง 26.7% ตามการขยายตัวของสินเชื่อ ประกอบกับรายได้ค่าธรรมเนียมที่เติบโตสูง เช่นกันโดยโต 22.6% จากปีก่อน เป็นผลจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่เพิ่มขึ้นตามการให้สินเชื่อใหม่ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีการตั้งส ารองที่เพิ่มขึ้นมากถึง 32% ตามพอร์ตสินเชื่อที่โตขึ้นและเป็นการตั้งสำรองส่วนเกิน (Management Overlay) เข้าไปเพิ่มหากเทียบกำไรกับงวดไตรมาสก่อน ยังมีกำไรเพิ่มขึ้นราว 2.3% จากไตรมาสก่อนทั้งนี้ครึ่งแรกปีก 65 มีกำไร 710 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.2% เทียบปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลจากรายได้รวมที่เติบโตถึง 32.1% มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ยังเติบโตสูงถึง 32.9% ตามการขยายตัวของสินเชื่อ ประกอบกับรายได้ค่าธรรมเนียมที่เติบโตสูงถึง 33.3% จากปีก่อน เป็นผลจากธุรกิจนายหน้าประกัน แม้ว่าจะมีการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นมากถึง 80% ก็ตาม ขณะยอดสินเชื่อคงค้างรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 65 อยู่ที่ 6.3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.3% YTD และ 25.8% เทียบปีก่อน จากการรุกขยายสินเชื่อ โดยเติบโตเกือบทุกพอร์ต ทั้งสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอร์ตสินเชื่อเงินให้กู้ยืมประเมินหุ้นกลุ่ม Financial Sector หลังธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นดอกเบี้ยนโนบาย 25 bps เป็น 1% ทำให้ BBL เป็นธนาคารแรกที่ขยับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากเป็นคร้ังแรกในรอบ 3 ปี ซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่บริหารจัดการได้เป็นเรื่องที่ดีกว่า สำหรับทุกฝ่าย การขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปจะทำให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินค่อย ๆ ขยับซึ่งจะดีกว่ากับทุกฝ่าย ทั้งในแง่ของการบริการจัดการคุณภาพสินทรัพย์โดยธนาคาร และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ที่อ่อนไหว ซึ่งยังไม่สามารถฟื้นธุรกิจกลับไปอยู่ระดับก่อนการเกิดการระบาดของโรคระบาดได้นอกจากนี้ ยังจะส่งผลดีต่อกับบริษัท non-bank ในเชิงแรงกดดันของต้นทุนทางการเงิน เพราะอัตราดอกเบี้ยนโยบายถูกใช้เป็นอันตราอ้างอิงในการออกหุ้นกู้ ธนาคารใหญ่คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง 0.25% ในปีนี้ หลังจากที่ ธปท. ขึ้นดอกเบี้ยไปและสองธนาคารใหญ่ (KTB และ BBL) มองตรงกันว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 25 bps ในเดือนพฤศจิกายน ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายสิ้นปีนี้อยู่ที่ 1.25% โดย BBL คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.75% ในปลายปี 2566 ในขณะที่ KTB คาดว่าจะขึ้นไปอยู่ที่ 2% ในปลายปี 2566 ขณะที่ ธนาคารต่าง ๆ น่าจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อชดเชยต้นทุนการประกันเงินฝากที่จะกลับไปอยู่ที่ 0.46% ตั้งแต่ต้นปี 2566 (จาก 0.23%)ประเมินหุ้นกลุ่ม BANKING แนะนำ "POSITIVE" เพราะมองว่าการปรับดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งหลังจาก กนง. มีมติเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 25bps เป็น 1.00% และคาดว่ากนง. จะขึ้นดอกเบี้ย 25 bps อีกหนึ่งครั้งในปีนี้ มองว่า NIM จะขยับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อย ไป โดยธนาคารใหญ่จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น เมื่อพิจารณาจากพอร์ตสินเชื่อและโครงสร้างเงินฝากทั้งนี้ ธปท. ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 25bps เป็น 1.00% กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 25 bps จาก 0.75% เป็น 1.00% โดยมีผลทันที ทั้งนี้ ธปท. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ ต่อเนื่อง ขณะที่เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงจึงเห็นควรปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ย นโยบาย โดย ธปท. คาดว่า GDP ของไทยในปี 2565-2566 จะขยายตัว 3.3% และ 3.8% ตามลำดับ (จากประมาณการเดิมที่ 3.3% และ 4.2% ในเดือนมิถุนายน 2565 ) ในขณะเดียวกัน ธปท. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะยังอยู่ในระดับสูงที่ 6.3%ในปีนี้ ก่อนที่ละลดลงมาอยู่ที่ 2.6% ในปี / 2566 (จากประมาณการเดิมที่ 6.2% และ 2.5% ในเดือนมิถุนายน 2565 ) ทั้งนี้ กนง. มองควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้เข้าสู่ระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและเสถียรภาพของระดับราคาดอกเบี้ยน่าจะทยอยขึ้นมากกว่าที่จะขึ้นแบบพรวดพราด กนง. ขึ้นดอกเบี้ย 25bps ตามที่คาดไว้ขณะที่ตลาดเหมือนอยากเห็นเร่งขึ้น ดอกเบี้ยเร็วขึ้นเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าลงแรงหลังผลการประชุม กนง. สำหรับใน ระยะต่อไป คาดว่า ธปท. จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 25bps เป็น 1.25% ในการ ประชุมนัดสุดท้ายของปีนี้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมองว่า ธปท. ไม่ น่าจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ 50bps เพราะประเมินมีโอกาสน้อยที่จะเห็นแรงกดดัน ระลอกสองจากเงินเฟ้อ หรือ การขึ้นค่าแรง โดยเฉพาะเรายังเห็นราคาเชื้อเพลิง พลังงานมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ข้อมูลจากการสำรวจชี้ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการไปแล้วก่อนหน้านี้ และไม่คาดว่าจะขึ้นอีกในเร็วๆ นี้การที่ธนาคารพาณิชย์เริ่มขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ บล.กรุงศรี คาดไว้ เพราะเคยห่วงว่าวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นรอบนี้จะอยู่ไม่นาน และจะทำให้เกิดภาวะ เศรษฐกิจถดถอย แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลยังคงชี้ว่าเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง และทำให้มองว่า ธปท. น่าจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องได้ในปี 2566 บล.กรุงศรี คาดว่าการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจะทำให้ NIM ค่อย ๆ ขยับสูงขึ้น โดย KTB, KBANK, SCB และ BBL จะเป็นกลุ่มที่ได้อานิสงส์มากที่สุดเมื่อพิจารณาจากพอร์ตสินเชื่อ และโครงสร้างเงินฝาก ทั้งนี้ เนื่องจาก BBL ประกาศขึ้นดอกเบี้ย M-rates เร็วกว่าที่ คาดไว้ ดังนั้น จึงประเมินธนาคารใหญ่อื่น ๆ มีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยตาม จึงปรับเพิ่มน้ำหนักหุ้นกลุ่มธนาคารจาก NEUTRAL เป็น OVERWEIGHT โดย เลือก SCB และ KTB เป็นหุ้นเด่นในกลุ่ม เนื่องจากราคาหุ้นมี discount อย่างมาก (SCB) และโมเมนตัมกำไรมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น (KTB)บล.ดาโอ ประเมินหุ้นที่ได้-เสียประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น เพราะหลังจากตัวเลข CPI สหรัฐออกมาสูงกว่าคาด กดดันให้ Fed จะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดที่ 1.00% จากเดิมที่คาด 0.75% ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทรุดตัวลงอย่างหนักเมื่อคืนวันที่ 13 ก.ย. ที่ผ่านมาพบว่า ปิดที่ 31,104.97 จุด ร่วงลง 1,276.37 จุด หรือ 3.94% เป็นเปอร์เซ็นต์ในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2563 หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค พุ่งขึ้น 8.3% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.1%โดยนักลงทุนเทขายหุ้นออกมาเป็นวงกว้าง หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด ซึ่งจะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยขณะนี้นักลงทุนเริ่มคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้้ยแรงถึง 1.00% ในการประชุมเดือนนี้จากเดิมที่คาดว่าจะขึ้นที่ 0.75%บล.ดาโอ มองว่าหุ้นที่ได้-เสียประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น จากการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่จะเกิดขึ้น ทำให้มองว่ามีโอกาสสูงมากที่ คณะกรรมการนโนบายการเงินหรือ กนง. จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยในไทยขึ้นในการประชุมวันที่ 28 ก.ย.2565 ที่ 0.25% และคาดว่าการประชุมรอบหน้าวันที่ 30 พ.ย. 22จะขึ้นอีก 0.25% ทำให้ปี 2022E อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ 1.25% ขณะที่ปี 2566 E คาดว่าจะมีการขึ้นอีก 0.25% อีก 3 ครั้ง ในช่วง ครึ่งแรกของปี 2566 ทำให้ปี 2566 E อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ 2.00%โดย บล.ดาโอ ได้ประเมินอุตสาหกรรมและรายชื่อหุ้นที่จะได้รับประโยชน์แล้วเสียประโยชน์ดังนี้่Sector และหุ้นที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นคือ หุ้น Big Bank อย่าง BBL, KTB, KBANK, และ SCB ขณะที่ Company with net cash/ low debt (ONEE, BEC, SAT, IIG, BBIK, KCE, HANA)