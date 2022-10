สรรพสามิตจัดประชุมระดับอาเซียน ยกระดับบริหารภาษีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กรมสรรพสามิตเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับอาเซียน The ASEAN Director-General Meeting on Digital Technologies to Enhance Excise Tax Administration and Moving Forward to Carbon Neutrality เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การยกระดับและส่งเสริมการลดปริมาณคาร์บอนเพื่อการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมด้วย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดี/รองอธิบดีจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ และเวียดนามร่วมงาน ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ Royal Cliff จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565