Krungthai GLOBAL MARKETS เผยบาทเปิดที่ระดับ 37.80 ติดตามทิศทางฟันด์โฟลว์

เผยค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 37.80 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นจากระดับปิดวันก่อนหน้าที่ระดับ 38.08 บาทต่อดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทวันนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 37.70-38.00 บาท/ดอลลาร์ “Bad news is Good news for the market” โดยผู้เล่นในตลาดการเงินสหรัฐฯ พลิกกลับมาเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น ท่ามกลางความหวังว่าเฟดอาจไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงต่อเนื่อง หลังรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุด เช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตอุตสาหกรรม (ISM Manufacturing PMI) เดือนกันยายน ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 50.9 จุด (ดัชนีสู่กว่า 50 จุด หมายถึง ภาวะขยายตัว) แย่กว่าที่ตลาดคาดและเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี จากผลกระทบของคำสั่งซื้อใหม่ที่หดตัวต่อเนื่องนอกจากนี้ มุมมองของผู้เล่นในตลาดที่คาดว่าเฟดอาจไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยรุนแรง ยังได้ช่วยหนุนให้บอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงราว 20bps สู่ระดับ 3.62% หนุนให้หุ้นกลุ่มเทคฯ และหุ้นสไตล์ Growth พลิกกลับมาปรับตัวขึ้น นำโดย Microsoft +3.4% Apple +3.1% ทำให้ดัชนี S&P500 รีบาวนด์ขึ้นแรงกว่า +2.59% ทั้งนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน (Chevron +5.6% Exxon Mobil +5.3%) ตามราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับ 83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความหวังกลุ่ม OPEC+ อาจมีมติลดกำลังการผลิตลงไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวันและการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์สำหรับแนวโน้มค่าเงินบาท เราประเมินว่า ภาวะเปิดรับความเสี่ยงของตลาดอาจช่วยชะลอการอ่อนค่าของเงินบาทลงได้บ้าง อย่างไรก็ดี ต้องจับตาทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติว่าจะกลับมาซื้อสุทธิสินทรัพย์ไทยอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่ นอกจากนี้ หากราคาทองคำสามารถปรับตัวทะลุโซนแนวต้านแถว 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างต่อเนื่อง เรามองว่า โฟลว์ธุรกรรมขายทำกำไรราคาทองคำอาจจะช่วยหนุนการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทได้บ้าง (หรือชะลอการอ่อนค่าของเงินบาท) ในระยะสั้นนี้ในส่วนภาพเทคนิคัลนั้น จะเห็นได้ว่ากราฟเงินบาท Daily และ Weekly อาจเริ่มเห็นสัญญาณ Bearish Divergence กำลังก่อตัวขึ้น ซึ่งอาจสะท้อนว่าเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าขึ้นได้บ้างหรือแกว่งตัว sideways ในระยะสั้นนี้ อย่างไรก็ดี เรามองว่าสภาพคล่องในตลาดที่เบาบางในช่วงนี้ยังคงมีส่วนที่ทำให้เงินบาทยังคงมีโอกาสผันผวนและแกว่งตัวในกรอบที่กว้าง โดยโซนแนวรับของเงินบาทอาจอยู่ในโซน 37.50-37.70 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ผู้นำเข้าต่างรอเข้าซื้อเงินดอลลาร์ ขณะที่บรรดาผู้ส่งออกอาจรอจังหวะทยอยขายเงินดอลลาร์ หากเงินบาทอ่อนค่าใกล้ระดับ 38.20-38.30 บาทต่อดอลลาร์ทั้งนี้ ในช่วงที่ตลาดการเงินผันผวนสูงจากความไม่แน่นอนของหลายปัจจัย เราคงแนะนำให้ผู้ประกอบการควรใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ Options ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยงได้ดีในช่วงที่ตลาดผันผวนหนักทางด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี STOXX600 ของยุโรปรีบาวนด์ขึ้นกว่า +0.77% หนุนโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น นำโดย Equinor +3.4% TotalEnergies +3.1% นอกจากนี้ ตลาดหุ้นยุโรปยังได้แรงหนุนจากการีบาวนด์ขึ้นของหุ้นเทคฯ เช่น ASML +1.8% ตามการทยอยปรับตัวลดลงของบอนด์ยิลด์ระยะยาวในฝั่งยุโรป อย่างไรก็ดี การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นยุโรปยังคงถูกกดดันด้วยความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัวลงหนักจากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของบรรดาธนาคารกลางและความเสี่ยงวิกฤตพลังงานในยุโรปในฝั่งตลาดค่าเงิน บรรยากาศในตลาดการเงินที่พลิกกลับมาอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยง (Risk-On) ได้ส่งผลให้ผู้เล่นในตลาดทยอยลดสถานะถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยยอดฮิต อย่างเงินดอลลาร์ ส่งผลให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก โดยดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY Index) พลิกกลับมาปรับตัวลดลงต่อเนื่องสู่ระดับ 111.6 จุด นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ยังถูกกดดันจากการปรับตัวลดลงของบอนด์ยิลด์ 10 ปี สหรัฐฯ และการแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องของเงินปอนด์อังกฤษ (GBP) สู่ระดับ 1.13 ดอลลาร์ต่อปอนด์ หลังรัฐบาลอังกฤษเตรียมปรับแผนงบประมาณใหม่ โดยอาจไม่มีการลดภาษีเงินได้สำหรับผู้มีรายได้สูง ทำให้ตลาดเริ่มคลายกังวลปัญหาการคลังของรัฐบาลอังกฤษ ทั้งนี้ การปรับตัวลงของทั้งเงินดอลลาร์และบอนด์ยิลด์ 10 ปี สหรัฐฯ ได้หนุนให้ราคาทองคำ (สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือน ธ.ค.) สามารถปรับตัวขึ้นต่อเนื่องทะลุโซนแนวต้าน สู่ระดับ 1,709 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำให้เริ่มมีแรงขายทำกำไรการรีบาวนด์ออกมาบ้าง ซึ่งโฟลว์ธุรกรรมขายทำกำไรดังกล่าวมีส่วนที่ช่วยหนุนการแข็งค่าของเงินบาทได้สำหรับวันนี้ ในส่วนรายงานข้อมูลเศรษฐกิจ ตลาดจะรอติดตามรายงานข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ อย่างยอดตำแหน่งงานเปิดรับ (Job Openings) โดยตลาดคาดว่า Job Openings อาจสูงกว่า 11 ล้านตำแหน่ง หรือเกือบ 2 เท่าของจำนวนผู้ว่างงาน สะท้อนภาพตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ยังคงอยู่ในภาวะตึงตัวและอาจยังทำให้เฟดสามารถเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องได้ และนอกเหนือจากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าว ผู้เล่นในตลาดจะรอจับตาถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดเพื่อประเมินมุมมองของเฟดต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย หลังในสัปดาห์ที่ผ่านมา บรรดาเจ้าหน้าที่เฟดต่างออกมามาสนับสนุนการเร่งขึ้นดอกเบี้ยจนกว่าจะคุมปัญหาเงินเฟ้อได้ อย่างไรก็ดี เราเริ่มเห็นเจ้าหน้าเฟดบางส่วนแสดงความกังวลผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ทำให้มีโอกาสที่เฟดอาจไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยไปมากกว่าที่ระบุไว้ใน Dot Plot ล่าสุด หากแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอลงชัดเจนมากขึ้น พร้อมกับการปรับตัวลดลงของเงินเฟ้อ