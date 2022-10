กลับมาอีกครั้ง! สลากออมทรัพย์ ธอส. หน่วยละ 1 ล้านบาท ชุด“วิมานเมฆ Plus” ลุ้นรางวัลสูงสุด 3 ลบ.

ธอส.เปิดตัวสลากออมทรัพย์ชุดใหม่รองรับประชาชนที่ต้องการออมเงินในช่วงดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้นและทดแทนสลากออมทรัพย์ชุดวิมานเมฆ สลากออมทรัพย์ชุดแรกของธนาคารที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ด้วยสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุด “วิมานเมฆ Plus” หน่วยละ 1 ล้านบาท กรอบวงเงินรวม 27,000 ล้านบาท อายุสลาก 2 ปี ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.45% ต่อปี ลุ้นรับรางวัลที่ 1 มูลค่าสูงถึง 3 ล้านบาท เริ่มรับฝากตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 และออกรางวัล ครั้งแรกวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการออมเงินและลงทุนกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง สอดคล้องกับที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 1.00% ต่อปี ล่าสุด ธอส. จึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์ สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุด วิมานเมฆ Plus สลากออมทรัพย์พรีเมี่ยมหน่วยละ 1 ล้านบาท จำนวน 27,000 หน่วย (แบ่งเป็น 3 หมวด ๆ ละ 9,000 หน่วย) กรอบวงเงินรวม 27,000 ล้านบาท อายุสลาก 2 ปี เมื่อฝากครบกำหนดรับผลตอบแทนหน้าสลาก 1.45% ต่อปี โดยจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมหน่วยละ 1,029,000 บาทอีกทั้งยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือนรวม 24 งวด โดยรางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลสูงถึงรางวัลละ 3 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล (เสี่ยงหมวด) รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 2 รางวัล (หมวดเดียวกับรางวัลที่ 1) และรางวัลที่ 2 รางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 40 รางวัล/หมวด คิดเป็นโอกาสในการถูกรางวัลสูงถึง 0.4444% และยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลอีกด้วยสำหรับสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ Plus ถือเป็นสลากชุดใหม่ที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อทดแทนสลากออมทรัพย์ชุดวิมานเมฆ ซึ่งเป็นสลากชุดแรกของ ธอส. เริ่มจำหน่ายเมื่อปี 2562 ก่อนที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในช่วงเดือนตุลาคมนี้ และเป็นสลากพรีเมี่ยมที่ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความแตกต่างจากสลากออมทรัพย์ที่มีอยู่ในตลาดช่วงเวลานั้น โดยมีประชาชนแจ้งความประสงค์ซื้อสลากออมทรัพย์ชุดวิมานเมฆถึง 46,384 ล้านบาท จากกรอบวงเงินรวมซึ่งกำหนดไว้ที่ 27,000 ล้านบาท จึงเชื่อว่าการจัดทำสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ Plus ในครั้งนี้ซึ่งเพิ่มรางวัลที่ 1 ให้สูงขึ้นเป็น 3 ล้านบาท และผลตอบแทนเมื่อฝากครบกำหนดสูงถึง 1.45% ต่อปี จะทำให้สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ Plus ได้รับความสนใจจากประชาชนเช่นเดิมทั้งนี้ สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ Plus เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน 27,000 ล้านบาท ออกรางวัลครั้งแรกวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ผ่านสาขาหรือ Application ของธนาคาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ www.ghbank.co.th