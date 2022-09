Q4ระอุ!อสังหาเร่งโอนโปรเจกต์คอนโดร่วมทุน ‘ญี่ปุ่น’มั่นใจพร็อพเพอร์ตี้ไทย

ช่วงโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ.2563 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการทุกราย โดยเฉพาะเรื่องของการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ของดีเวลลอปเปอร์ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากการที่โครงการคอนโดมิเนียมจำนวนมากเลื่อนกำหนดแล้วเสร็จจากปี2563 เป็นปี2564 และเลื่อนมาปี2565 สำหรับโครงการที่มีกำหนดแล้วเสร็จปี2564 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า "ทุกโครงการมีปัญหา" และ "เลื่อนกำหนดแล้วเสร็จออกไป" มีเพียงบางโครงการ

"หลายโครงการยังมีอัตราการขายที่ไม่สูงมาก เนื่องจากสถานการณ์โควิดมีผลต่อกำลังซื้อ และความเชื่อมั่นในการซื้อคอนโดฯราคาแพง ประกอบกับการที่ชาวต่างชาติหายไปจากประเทศไทย (กลุ่มลูกค้าชาวจีน) ยิ่งมีผลต่อโครงการคอนโดฯราคาแพงที่มีผู้ซื้อส่วนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ"นายสุรเชษฐ กล่าว

"เรามองว่า คอนโดราคาสูงในเมือง สภาวะจะดีขึ้น จากการเปิดเมืองและภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศที่พื้นตัว แต่ยังจะไม่กลับเหมือนเดิม"

สังเกตได้ชัดในปี 2564 ที่มีจำนวนยูนิตแล้วเสร็จจดทะเบียนน้อยที่สุดในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา แม้ว่าโควิดจะมีผลตั้งแต่ปี2563 ก็ตาม แต่ในปีนั้น ผู้ประกอบการหลายรายเร่งปิดการขายโครงการที่มีกำหนดแล้วเสร็จและเร่งโอนกรรมสิทธิ์ของคอนโดมิเนียมจำนวนมาก จึงเกิดขึ้นในปีนั้น แต่หลังจากนั้นก็ “ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ”กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ดีเอ็นเอ จำกัด (Property DNA) บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า การเปิดขายโครงการคอนโดฯที่ลดน้อยลงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีผลต่อเนื่องให้จำนวนคอนโดฯที่มีกำหนดแล้วเสร็จในปี2564 – 2567 มีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด อาจจะมีเพียงปี 2565 ที่จำนวนคอนโดฯที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนั้น "มีจำนวนค่อนข้างมาก" เพราะหลายโครงการเลื่อนมาจากปี 64 และหลายโครงการเปิดขายมาตั้งแต่ก่อนหน้าปี64 แล้ว ผู้ประกอบการจำนวนมากที่มีโครงการแล้วเสร็จปี65 ต่างเร่งการก่อสร้างและต้องการให้โครงการแล้วเสร็จทันในปี65เช่นกัน รวมไปถึงปิดการขายและโอนฯให้ได้ เนื่องจากเศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่ดีกว่าปีก่อนหน้านี้ และหลายโครงการมีความน่าสนใจ รวมไปถึงราคาขายอาจจะไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้มากนัก (บางโครงการราคาย้อนกลับไปช่วงใกล้เคียงเปิดพรีเซล) ทั้งๆที่ถ้าเป็นช่วงก่อนโควิด ราคาขายอาจจะปรับเพิ่มขึ้นไปกว่า 20–30% แล้วก็เป็นไปได้ การเร่งโอนฯของผู้ประกอบการเป็นการ “หาเงิน” เข้ามาหมุนเวียนในบริษัทโครงการคอนโดฯหลายโครงการที่แล้วเสร็จในปี65 เป็นโครงการคอนโดฯที่อยู่ในพื้นที่เมืองชั้นใน ซึ่งช่วงโควิดแทบไม่มีโครงการเปิดขายใหม่ในพื้นที่เหล่านี้เลย โดยโครงการที่มีกำหนดแล้วเสร็จปีนี้ เป็นโครงการที่เปิดขายก่อนโควิด หรือเปิดขายก่อนปี63 หรือเปิดขายในปี 63นายสุรเชษฐ กล่าวหลายโครงการคอนโดฯราคาแพง มีกำหนดแล้วเสร็จพร้อมโอนฯในปีนี้ อาจจัดโปรโมชั่นพิเศษหรือจัดกิจกรรมทางการตลาดที่ค่อนข้างหลากหลายในช่วงปีนี้ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี65 เพื่อที่จะได้ปิดการขายและเร่งโอนฯทั้งโครงการให้ทันภายในปีนี้"สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่าง คือ โครงการร่วมทุนของผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ ที่เร่งการโอนฯให้จบโดยเร็ว ก็เท่ากับว่าจะสามารถปิดโครงการแบบสมบูรณ์กับการที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญ หรือ เน้นประชาสัมพันธ์ที่โครงการ "คอนโดฯราคาแพง" เพราะต้องการแสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถในการออกแบบ พัฒนารวมไปถึงการควบคุมคุณภาพของโครงการ ให้ออกมา "สวยงามแบบไม่แตกต่าง จากภาพที่ผู้ซื้อจินตนาการ" หรือที่ผู้ประกอบการไว้ดังจะเห็นได้จากการที่ ผู้ประกอบการบางราย ที่มีโครงการหลายระดับราคา มักจะให้ความสำคัญกับโครงการราคาแพง ซึ่งนอกจากจะเป็นเพราะว่า "โครงการราคาแพง" จะมีผลต่อการตลาดมากกว่าแล้ว ยังได้ภาพลักษณ์ที่ดีกว่าโครงการราคาไม่แพงน.ส.กมลทิพย์ บำรุงชาติอุดม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวโน้มตลาดคอนโดฯในเมืองว่า มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน โดยมีลูกค้าชาวจีน และจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า เข้ามาโอนฯในห้องชุดของบริษัทฯ ส่งผลให้ในรอบ 8 เดือนแรกของปี 65 ยอดขายกลุ่มคอนโดฯ มีตัวเลขสูงถึง 7,800 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 66% ของเป้า 12,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน +345% และจากสถานการณ์ภาพรวมตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นและการเปิดประเทศอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นยอดขายจะได้ตามเป้า เนื่องจากแต่ละไตรมาสมีผลงานทำยอดขายได้เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งใน 2 เดือนแรกของไตรมาส 3 (ก.ค.-ส.ค.) สามารถทำได้ถึง 2,800 ล้านบาทโดยในช่วงปลายเดือนก.ค. 65 บริษัทได้เปิดขายคอนโดฯ Asprie พระราม 4 มูลค่าราว 4,000 ล้านบาท สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าที่บริษัทตั้งไว้ที่ 23% และยังเตรียมเปิดคอนโดฯใหม่อีก 2 โครงการ มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ ซึ่งจะเข้ามาช่วยสร้างยอดขายในช่วงปลายปีนี้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ล่าสุด โครงการร่วมทุน "RHYTHM เอกมัย เอสเตท" (ริธึ่ม เอกมัย เอสเตท) คอนโดฯไฮไรส์ มียอดขายไปแล้วกว่า 30% และมียูนิตพร้อมโอนฯรองรับลูกค้าได้อีก 200 ยูนิต เป็นโครงการ่วมทุนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการที่ 16 ระหว่างบริษัท เอพีฯ และมิตซูบิชิ เอสเตท เรสซิเดนส์ (บริษัทในเครือมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป) ราคาขาย 2-2.3 แสนบาทต่อตารางเมตร (ตร.ม.) มูลค่าโครงการ 3,350 ล้านบาท บนทำเลศักยภาพย่านเอกมัย คาดปิดการขายทั้งโครงการได้ในปี 2567"ภาพรวมซัปพลายคอนโดฯพร้อมโอนฯในโซนเอกมัยเชื่อมต่อทองหล่อ มีประมาณ 5 โครงการ จำนวน 500 ยูนิต และในโซนนี้มีโครงการยังไม่พร้อมเสร็จอีก 200-300 ยูนิต เรามองว่าตัวเลขซัปพลายไม่ถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับโซนอื่นๆ ประกอบกับการวางคอนเซ็ปต์ของริธึ่ม เอกมัย เอสเตท ที่เงียบสงบ และจัดเต็มเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนโรงแรมห้าดาว ทำให้เชื่อมั่นลูกค้าจะให้การตอบรับที่ดี และแตกต่างจากโครงการอื่นๆในย่านนี้ ทำให้สามารถขายและโอนฯได้ และโครงการในแบรนด์ ริธึ่ม ห้องใหญ่ เช่น เพนต์เฮาส์จะขายได้ก่อน โดยที่เราจะมีการร่วมมือกับพันธมิตรสถาบันการเงินในการสนับสนุนแคมเปญในช่วงไตรมาส 4 เพื่อเป็นการส่งท้ายปี 2565" น.ส.กมลทิพย์ กล่าวและว่า"อสังหาฯไทยเป็นที่ชื่นชอบของต่างประเทศ และต่างชาติมองหาอสังหาฯในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเปิดประเทศจะมีการเข้ามาของกำลังซื้อต่างชาติ ที่สำคัญ “พันธมิตรญี่ปุ่น” ที่ร่วมทุนพัฒนาโครงการร่วมกับเอพี มาสม่ำเสมอนายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด ในเครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยว่า ภาพรวมซัพพลายคอนโดลักชัวรี่ในกรุงเทพฯมีแนวโน้มตลาดบนหดตัวต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง ประมาณ20 -30%ต่อปี คือ supply ที่หายไปค่อนข้างมาก และมีการเข้าใหม่น้อยมาก แต่ปัจจัยหลังจากเปิดประเทศแล้ว ต่างชาติมีแนวโน้มกลับมา เอเจ้นท์ต่างชาติกลับมา ติดต่อเยอะ ส่วนใหญ่เป็นประเทศฮ่องกงสำหรับปัจจัยในเรื่องของต้นทุนการพัฒนาโครงการนั้น เห็นว่า ค่าแรงและปัจจัยวัสดุก่อสร้างที่นำเข้าจากต่างประเทศ บางส่วน เช่น เหล็กและเคมีภัณฑ์ รวมถึงแนวโน้มค่าน้ำมัน ทำให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า 5% แต่คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1-2% ของต้นทุนทั้งหมดอย่างไรก็ตาม ในเรื่องของซัปพลายที่ดินในเมืองนั้น พบว่า มีความต้องการขายมากขึ้น แต่ราคายังไม่เหมาะสมกับตลาดมากนัก โดยเฉพาะที่ดินในเมืองจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่อง จากราคาที่ดินไม่ได้ต่ำลงเลยในช่วงโควิดที่ผ่านมา และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่มีผลทำให้โอนเนอร์ต้องขายที่ดินในเมืองออกมาอย่างที่คาดคิดไว้นายสิริพงศ์ กล่าวถึงเป้าผลประกอบการในกลุ่มคอนโดฯลักชัวรี่ว่า ในปีนี้ มีโครงการคอนโดฯร่วมทุน (JV) ของออริจิ้นฯที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและจะทยอยโอนอย่างต่อเนื่อง มีอยู่ 4 โครงการ ได้แก่ 1.) โครงการ Park Origin Thonglor ยอดขาย 72% มูลค่าโครงการ 12,000 ล้านบาท จำนวน 1,182 ยูนิต ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม. 284,700 บาท2.) Park Origin Ratchathewi ยอดขาย 96% มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท มี 266 ยูนิต เฉลี่ย 282,900 บาทต่อตร.ม.3.) Park Origin Chala - Samyan ยอดขาย 98% มูลค่าโครงการ 4,600 ล้านบาท จำนวน 501 ยูนิต ราคาเฉลี่ย 275,600 บาทต่อตร.ม. และโครงการ The Hampton Sriracha by Origin and Dusit ยอดขาย 74% มูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท จำนวน 471 ยูนิต ราคาเฉลี่ย 111,200 บาทต่อตร.ม.นายวิทวัส วิภากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAND กล่าวถึงผลการดำเนินงานธุรกิจอสังหาฯว่า เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งโครงการ“ไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ” คอนโดฯ ร่วมทุนกับซูมิโตโมฟอเรสทรี ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อย ณ ไตรมาส 3 ปีนี้ ทำยอดขายสะสม50% โดยในไตรมาส 4 คาดจะสร้างยอดขายเพิ่มรวมเป็น 3,500 ล้านบาทรองหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านพัฒนาทรัพย์สินแนวสูง บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เผยกับผู้สื่อข่าวถึงภาพรวมศักยภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์บริเวณ 5 แยกลาดพร้าวว่า ยังเป็นทำเลที่มีแผนการพัฒนา Infrastructure รวมถึง Mega Project ต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นทำเลที่มีดีมานด์การอยู่อาศัยรวมทั้งตลาดผู้เช่าเพิ่มขึ้นทุกปีในกลุ่ม Segment กลาง-บน เพราะราคาจับต้องได้ การเดินทางสะดวก มีปัจจัยที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย และในโซนนี้มีสินค้าในกลุ่ม Accessible Luxury ไม่มากนัก ทำให้ The Crest Park Residence โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าในไตรมาส 4 ปี 65 จะเป็นตัวเลือกที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด และการเปิดประเทศเป็นปัจจัยบวก ในพื้นที่โซนลาดพร้าวในเชิงการลงทุนปล่อยเช่า ที่ตอบโจทย์ลูกค้าชาวจีนสำหรับโครงการ The Crest Park Residence มีมูลค่าโครงการประมาณ 3,200 ล้านบาท ราคาขาย 2 แสนบาทต่อตร.ม. ราคาเริ่มต้น 5-25 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดขาย 35% จากทั้งหมด 418 ยูนิต.