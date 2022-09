‘อินเด็กซ์’ อัดโปรฯ โค้งสุดท้ายปี “Buy1Get1”

‘อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์’ คิกออฟโค้งสุดท้ายของปี จัดโปรฯ แรง “Buy1Get1” ยกขบวนไอเทมสุดฮอต เลือกชอป 8 รูปแบบ เริ่ม 22 ก.ย.-16 พ.ย.2565เพื่อเป็นการสร้างสีสันเตรียมต้อนรับโค้งสุดท้ายของปี 2565 งานนี้ ‘กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ’ เอ็มดีหญิง บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ หรือ ILM กดปุ่มคิกออฟด้วยโปรโมชัน “Buy1Get1” ลดแรง!! เดินหน้าเปิดประสบการณ์ชอปสุดคุ้ม 8 รูปแบบอย่างจุใจ 1.“ชุดนี้ถูกสุด” เซ็ตที่รับรองว่าคุ้มสุดๆ ชอปชุดห้องนอน รุ่นวิวิด+วาว่า รวบเตียง (5 ฟุต) และตู้เสื้อผ้าบานสไลด์ ฟรี! ตู้วางทีวี ในราคาเพียง 10,990 บาท จากปกติ 21,980 บาท และยังมีไอเทมฮอตให้เลือกอีกเพียบ 2.“ลดเยอะ แถมยิ่งเยอะ” หมวด Living special เช่น โคมไฟ หมอนอิง 3.สินค้า Buy more save more เอาใจแม่บ้านขาช้อปชุดเครื่องครัว ฟรี! มีด 6 ชิ้น/ชุด และชุดจานชาม ซื้อ 2 ฟรี 1 4.จับคู่สุดว้าว! Bedroom special ยกขบวนเรื่องการนอนมาให้เลือกจับคู่คุ้มๆ เช่น ชอปเตียง แถมที่นอน 5.สินค้า Buy fur get free ให้เลือกฟินกับเฟอร์ฯ คุ้มแบบแพกคู่ เช่น โซฟาแอลเชฟ+โต๊ะกลาง 6.พิเศษสมาชิก Joy Card เท่านั้น!! รับส่วนลด 10% เมื่อชอปที่นอนกลุ่ม I-Pocket หรือ I-Latex ทุกรุ่น จากแบรนด์ Theraflex 7.Buy1Get1 เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ Banana เมื่อชอปตู้เย็นและเครื่องซักผ้าฟรี! ไมโครเวฟ 8.รับสิทธิผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน กับบัตรเครดิตกรุงศรีฯ พร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้ม 3 ต่อ หรือเลือกรับสิทธิพิเศษกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เริ่มตั้งแต่ 22 ก.ย.-16 พ.ย.2565 ที่อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทุกสาขา ออกโปรฯ แรงชิงยอดขายตั้งแต่ต้นไตรมาส 4 แบบนี้ ปิดท้ายปลายปี ILM กวาดรายได้ฉลุยแน่นอน