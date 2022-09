ไบแนนซ์ ประกาศจัดตั้งบอร์ดที่ปรึกษาสากล ปักหมุดเชื่อมทุกกระดานเทรดทั่วโลก หวังพัฒนาบล็อกเชนสู่ความยั่งยืน

นายฉางเผิง จ้าว (Changpeng Zhao, CZ) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ ของไบแนนซ์ กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับไบแนนซ์เกี่ยวกับปัญหาที่เหล่าอุตสาหกรรมคริปโตกำลังเผชิญจากการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านกฏระเบียบข้อบังคับอันซับซ้อน การเมือง และสังคมนายฉางเผิง จ้าว กล่าวทั้งนี้ ไบแนนซ์ได้ดึงจุดแข็งจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของ GAB มาใช้ในการคิดค้นวิธีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยเน้นสัดส่วนความสำคัญไปที่การวางกรอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับในด้านคริปโต บล็อกเชน และ Web3 ที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนขณะเดียวกันไบแนนซ์เชื่อว่าการผลักดันการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลในวงกว้างจะสำเร็จได้ด้วยการสร้างระบบนิเวศที่น่าเชื่อถือ ดังนั้นเราจึงมองหาวิธีต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผู้ใช้ไว้วางใจไบแนนซ์และแพลตฟอร์มของเรา โดยแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ประกอบไปด้วยการปรับใช้โปรโตคอล KYC / AML การใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น และการเป็นผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือในสายตาของรัฐบาลและธนาคารกลาง ซึ่งการที่เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับที่มีเสถียรภาพนั้น ทำให้เราได้รับใบอนุญาตในการดำเนินงานในประเทศบาห์เรน อิตาลี ดูไบ ฝรั่งเศส รวมถึงประเทศอื่นๆ อีกมากมายนอกจากนี้ ไบแนนซ์ยังคงให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกฎระเบียบข้อบังคับและปกป้องผู้ใช้ทั่วโลกอย่างจริงจังผ่านวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การเข้าร่วมกับสมาคมการฝึกอบรมและการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ระดับโลก การคิดค้นเครื่องมือรายงานภาษี การรักษากองทุนสินทรัพย์ฉุกเฉิน การมุ่งมั่นกำกับดูแลกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางไซเบอร์ ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลและการบังคับใช้กฎหมาย เช่น กฎระเบียบ Markets in Crypto Assets (MiCA) ที่กำลังจะบังคับใช้ในสหภาพยุโรปเร็วๆ นี้ ซึ่งกฎหมายนี้อาจกลายเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการกำกับดูแลคริปโตในเขตปกครองอื่นต่อไปนายฉางเผิง จ้าว กล่าวทิ้งท้ายรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาสากล ประกอบด้วยจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยดํารงตําแหน่งอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน และอดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกา รัฐมอนทาน่า ตลอดจนอดีตประธานวุฒิสภาด้านการเงินจากประเทศไนจีเรีย โดยดำรงตําแหน่งประธานกรรมการหญิงคนแรกของธนาคารเฟิร์ส ประเทศไนจีเรีย และเป็นผู้ก่อตั้ง The Chair Centre group ตลอดจนประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของไนจีเรียเพื่ออนุสัญญาว่าการลงทุนเชิงบวกและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจร่วมกับสมาชิก G7 คณะทำงานระหว่างประเทศเพื่อการลงทุนเชิงบวก และนักเขียนจากประเทศเกาหลีใต้ โดยดำรงตําแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการประธานาธิบดีเกาหลี และที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์/การสื่อสารแคมเปญเลือกตั้งประธานาธิบดีของนายยูน ซอก-ยอล ในปี 2022 นอกจากนี้ยังเป็นอดีตซีอีโอของ SoftForum Inc. และอดีตกรรมการบริหารของฮุนได และอดีตกรรมการบริหารของซัมซุงอีกด้วยจากประเทศฝรั่งเศส โดยดำรงตําแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการของ Cathay Capitalซึ่งเคยเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส และอดีตหัวหน้ากระทรวงการคลังฝรั่งเศส ตลอดจนเป็นอดีต CEO ของสำนักงานผู้ถือหุ้นของรัฐบาลฝรั่งเศสจากประเทศแอฟริกาใต้ โดยดำรงตําแหน่งรองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของธนาคารเพื่อการพัฒนา และอดีตกรรมการผู้จัดการและประธาน Bank of America Merrill Lynch ประจำประเทศแอฟริกาใต้ ตลอดจนอดีตรองประธาน Barclays Capital; อดีตที่ปรึกษาระหว่างประเทศของ Goldman Sachsจากประเทศบราซิล โดยดำรงตําแหน่งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ และอดีตประธานธนาคารกลางของบราซิล ตลอดจนถึงอดีตประธานคณะกรรมการของ J&F และอดีตสมาชิกคณะกรรมการบริหารของสายการบิน Azul Brazilian นอกจากนี้ยังดำรงตําแหน่งอดีตประธานธนาคาร Boston และอดีตประธานฝ่ายการธนาคารระดับโลกของ Fleetboston Financial ซึ่งรวมไปถึงอดีตกรรมการบริษัท Raytheon Corporation, Bestfoods และ Champion International และอดีตสมาชิกสภาแห่งกรุงลอนดอนและยังเป็นอดีตประธาน Lazard Americas อีกด้วยจากประเทศเม็กซิโก โดยดำรงตําแหน่งสมาชิกคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของสถาบัน Aspen ประเทศเม็กซิโก และอดีตที่ปรึกษาอาวุโสประจำสำนักงานเลขาธิการประธานาธิบดีเม็กซิโก และ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่ BEworksMX Consulting ตลอดจนดำรงตําแหน่งอดีตประธาน CNBV และประธานก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในบรรษัทภิบาล รวมไปถึงกรรมการอิสระของสถาบันคุ้มครองการออม และประธานธนาคารกองทรัสต์เม็กซิโก โคลอมเบีย และเวเนซุเอลา และ กรรมการผู้จัดการซิตี้แบงก์ เม็กซิโกอีกด้วยจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยดำรงตําแหน่งนักวางแผนยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหากำไร และการเมือง และนักเขียนและสมาชิกคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนอดีตที่ปรึกษาอาวุโสผู้จัดการแคมเปญของประธานาธิบดีโอบามาในทำเนียบขาวจากประเทศเยอรมัน โดยดำรงตําแหน่งผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ acs plus และอดีตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มความเสี่ยง ธนาคาร Erste Group ตลอดจนอดีตหัวหน้าระดับโลกฝ่ายโซลูชันเชิงปริมาณของธนาคาร Deutsche และสมาชิกของ Data Ethics Commissio ตลอดจนรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมันจากสหราชอาณาจักร โดยดำรงตําแหน่งสมาชิกสภาขุนนางและ อดีตรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาจากสหภาพยุโรป โดยดำรงตําแหน่งประธานกรรมการของ EUROFI และอดีตเลขาธิการ IOSCO อดีตคณะกรรมาธิการยุโรป รองอธิบดีตลาดการเงิน คณะกรรมาธิการยุโรป