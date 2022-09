ทางการเกาหลีสั่งอายัด Bitcoin จำนวน 67 ล้านดอลลาร์ของ Do Kwon

จากการรายงานของ cointelegraph ระบุว่า Do Kwon ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีจากทางการเกาหลีในหลายข้อกล่าวหาของคดีละเมิดหลักทรัพย์ โดยมีรายงานว่าเขาได้สร้างกระเป๋าเงินใหม่เมื่อวันที่ 15 กันยายน เพียงหนึ่งวันหลังจากที่ศาลเกาหลีออกหมายจับ โดยกลุ่มวิเคราะห์ crypto ในชื่อ Cryptoquant ระบุว่ากระเป๋าสตางค์ BTC ใหม่ถูกสร้างขึ้นภายใต้ชื่อ Luna Foundation Guard (LFG) และได้มีการทำธุรกรรมเหรียญคริปโตด้วยการโอนเหรียญทั้งหมดกว่า 3,313 BTC ไปยังกระดานเทรด KuCoin และ OKX โดยแบ่งเป็นใน KuCoin ทั้งหมดจำนวน 1,354 BTC ซึ่งถูกระงับทันทีหลังการโอน ในขณะที่ OKX รายงานว่าไม่สนใจคำขอของทางการ นั่นหมายความว่า BTC ทั้งหมดกว่า 1,959 BTC ที่อยู่ใน OKX จะไม่ถูกอายัดและสามารถโอนย้ายไปยังแพลตฟอร์มอื่นได้อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของ BTC จากกระเป๋าเงิน LFG ทำให้เกิดความสงสัยอย่างมาก เนื่องจากสะท้อนกับความขัดแย้งในการอ้างสิทธิ์ในช่วงต้นของ Do Kwon ว่าได้ใช้ BTC ทั้งหมดในเงินสำรอง Luna Foundation Guard เพื่อปกป้อง TerraUSD Classic (USTC)ขณะที่ก่อนการออกหมายจับในวันที่ 14 กันยายน Do Kwon อ้างว่าเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การสอบสวนและไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ใดๆ แม้ว่าจะมีรายงานการสอบสวนหลายครั้งในเกาหลีใต้หลายครั้ง อย่างไรก็ตาม หลังการออกหมายจับ ทางการสิงคโปร์กล่าวว่า Do Kwon ได้หลบหนีออกจากสิงคโปร์ ส่งผลให้ทางการเกาหลีต้องขอความช่วยเหลือจากองค์การตำรวจสากลต่อมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน องค์การตำรวจสากลได้ออกหมายแดงล่าตัว Do Kwon เพื่อยืนยันสถานะผู้ลี้ภัยของเขา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีหลักฐานทั้งหมดและมีการแจ้งต่อเขาในระดับนานาชาติ Do Kwon ยังคงทวีตเป็นระยะๆ โดยบ่ายเบี่ยงต่อข้อซักถามต่างๆ