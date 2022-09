CP Land เอาใจคนอยากมีบ้าน ชวนเที่ยวงานดนตรีใน "สวนแห่งทัสคานี" 8 ต.ค.นี้

CP Land เอาใจคนอยากมีบ้าน ชวนเที่ยวงานดนตรีใน "สวนแห่งทัสคานี" Music in ‘the Garden of Tuscani 8 ตุลาคมนี้ จองภายในงานรับส่วนลดสูงสุด 6 แสน iPhone 14 ProMax โปรผ่อนสบายล้านละ 2,500 บาท

รองกรรมการผู้จัดการงานบริหารคอนโดฯ และสำนักงานให้เช่า บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND เปิดเผยว่า CP LAND ขอเชิญชวนเที่ยวงานดนตรีใน "สวนแห่งทัสคานี" (Music in ‘the Garden of Tuscani) ร่วมฟังดนตรี รับประทานอาหาร สัมผัสประสบการณ์บรรยากาศเหมือนดั่งอยู่ในสวนแห่งเมืองทัสคานี ประเทศอิตาลี ที่หมู่บ้านทัสคานี มีนบุรี-ประชาร่วมใจ 37 ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 16.00-20.30 น.นี้โดยภายในงานจะได้พบกับการเปิดตัวบ้านโซนใหม่ที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์จาก Chic Republic ทั้งหลัง พร้อมเอาใจคนอยากมีบ้าน ตัดสินใจจองภายในงานรับสิทธิ 'VVIP Price' ส่วนลดสูงสุด 600,000 บาท รับเพิ่ม iPhone 14 Pro Max ความจุ 128 GB มูลค่า 44,900 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน ค่าส่วนกลาง 2 ปี ฟรีเฟอร์นิเจอร์จาก Chic Republic เครื่องปรับอากาศ เครื่องปั๊มน้ำ ปูหญ้า คอนกรีตแสตมป์ พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ โปรผ่อนสบายๆ เพียงล้านละ 2,500 บาท* นอกจากนี้ ยังมีสิทธิลุ้นรับบัตรกำนัลห้องพักโรงแรมในเครือฟอร์จูนกรุ๊ป ทั่วประเทศ และหากแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ รับค่าแนะนำสูงสุด 30,000 บาทและที่ขาดไม่ได้ เซอร์ไพรส์ใหญ่ของ CP LAND พบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ทอม อิศรา กิจนิตย์ชีว์ หรือหน้ากากทุเรียน จากรายการ The Mask Singerนอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม Workshop แสนอบอุ่นสำหรับทุกคนในครอบครัว ลุ้นของรางวัลต่างๆ มากมาย รวมถึงซุ้มอาหาร Food Trucks ร้านดัง บูทจากพันธมิตร พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายจาก 12 ธนาคารชั้นนำ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารยูโอบี พร้อมให้คำปรึกษาทางการเงิน และมอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เงินกู้สูงสุด 110%*ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/Er7gDU2YL72jY5FaA และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line OA: @cpland คลิกลิงก์ https://lin.ee/ySC2hK0