“อินเด็กซ์” ผนึกพันธมิตรเติมประสบการณ์ชอปสินค้าตกแต่งบ้าน

“JOYPrivilege” มอบสิทธิประโยชน์หลากหลายคัดสรรเพื่อคุณ

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้สมาชิก Joy Card อย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลา 7 ปี บริษัทฯ มีอัตราเติบโตของสมาชิกเฉลี่ย 7.5% ปัจจุบันมีฐานสมาชิกที่แข็งแกร่งราว 1.6 ล้านคน แบ่งเป็น ชาย 22% หญิง 65% และไม่ระบุข้อมูล 13%

สนุกชอปกับโปรฯ พิเศษตลอดปีBirthday Gift รับส่วนลด 10%* ภายในเดือนเกิดDoublePoint รับคะแนนX2รับดีลโปรฯ ดีๆ ก่อนใครผ่าน SMS & Email และสิทธิพิเศษจากร้านชั้นนำด้วยประสบการณ์ชอป ชม ชิล ครบทุกไลฟ์สไตล์ในบัตรเดียวจากกว่า 100 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศ โดยผนึกพันธมิตรชั้นนำมอบข้อเสนอสุดพิเศษแก่สมาชิก Joy Card เช่น โรงแรมและสปา ร้านอาหาร ฟิตเนส กลุ่มสินค้า&บริการอื่นๆ รวมถึงการชอปผ่านบัตรเครดิตชั้นนำ ชอปสะดวกให้ชีวิตง่ายด้วยMoney เป็นต้นโดยเจาะไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ นักศึกษาและวัยเริ่มทำงาน โดยมุ่งสู่พื้นที่เป้าหมาย (Catchment Area) พร้อมกับขยายให้กว้างมากขึ้นทั้งเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน-นอก เช่น อาคารสำนักงาน มหาลัยวิทยาลัย รถไฟฟ้า MRT รวมถึงโรงพยาบาล พร้อมมอบสิทธิพิเศษคูปองส่วนลด 150 บาท ชอปที่ Index Living Mall พร้อมรับของพรีเมียม เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ และถุงผ้าคอลเลกชัน “Happiness is lazy Sunday at home” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แฮปปี้ภายในบ้านดีไซน์ By อาร์ทิสต์สุดชิคคือการให้สมาชิกได้ร่วม Joy โมเมนต์แห่งความสุขกับกิจกรรม Workshop ในโอกาสพิเศษต่างๆ ที่อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทุกสาขา รวมถึง Privilege สำหรับ Joy Card Top Spender ลุ้นรับสิทธิพิเศษ เช่น บัตรกำนัลโรงแรม 5 ดาว รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ และ Exclusive Trip อีกมากมายพร้อมรับ Big Bonus Gift ฟรี!กระเป๋า “Happy yeah tote” ดีไซน์โดยอาร์ทิสต์สุดชิค มูลค่า 1,290 บาท เมื่อชอปสินค้า+แลกคะแนน 3,000 คะแนนขึ้นไป (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย.นี้) และ ‘เทศกาลอัพพ้อยท์’ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่รับคะแนนสะสมx2 และสามารถใช้พ้อยท์ 900 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-16 พ.ย.นี้)ให้สามารถเช็กคะแนนสะสม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ตามนโยบาย PDPA) เลือกรับคูปองส่วนลดร้านค้า-บริการต่างๆ เช็กสถานะการสั่งซื้อสินค้า-จัดส่ง-ติดตั้ง และแจ้งปัญหา&เสนอแนะบริการ พร้อมกับติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันทีผ่าน Joy card line connectครอบคลุมทุกทุกช่วงวัย โดยลูกค้ากลุ่มหลัก 80% เป็นกลุ่ม Gen X (อายุ 42-57 ปี) และ Gen Y (อายุ 26-41 ปี) ส่วนกลุ่ม Gen Z (อายุน้อยกว่า 25 ปี) มีสัดส่วนประมาณ 5% ซึ่งเป็นกลุ่มที่เราตั้งเป้าจะขยายฐานสมาชิกให้กว้างมากขึ้น โดยพยายามเจาะให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ พร้อมสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรม Roadshow ควบคู่กับสื่อสารด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทาง ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้สูงอายุ หรือ Gen Baby boomers (อายุ 58 ปีขึ้นไป) กลับมีฐานสมาชิกเพิ่มขึ้นราว 15% (ปี 2564 อยู่ที่ 10%) ถือเป็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2565