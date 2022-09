เข้าถึงหุ้นระดับโลกไม่ยากอีกต่อไป “กรุงไทย” เปิดลงทุนหุ้นอเมริกาผ่าน DRx ครั้งแรกในไทย นำร่องเสนอขายหลักทรัพย์อ้างอิงหุ้น “Apple - Tesla” 29 ก.ย.นี้

หากถามถึงบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลก แน่นอนว่า ชื่อที่ขึ้นมาเป็นอันดับต้น ๆ ย่อมหนีไม่พ้น “Apple” และ “Tesla” อย่างแน่นอนสำหรับ “Apple” เป็นผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุดล้ำออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น Mac, iPhone, Apple Watch และ iPad มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งจากความสามารถในการสร้าง Ecosystem ของตัวเอง ทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้งานง่าย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ จึงขยายฐานลูกค้าใหม่ได้ต่อเนื่อง และสามารถครองใจลูกค้าได้ยาวนานไม่แปลกหากหุ้นของ Apple จะกลายเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุน จนเป็นบริษัทแรกในสหรัฐฯ ที่มี Market Cap ถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งแตะถึงตัวเลขดังกล่าวในช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา โดยใช้เวลาราว 4 ปีเท่านั้นในการไต่ระดับจากมูลค่าตลาด 1 ล้านล้านดอลลาร์ส่วนอีกบริษัทอย่าง Tesla เป็นผู้นำในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยบริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้การส่งมอบรถยนต์ทันต่อความต้องการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นโดย Tesla สามารถสร้างอัตรากำไรได้สูงถึง 25.3% ในปี 2564 และ 27.2% ในหกเดือนแรกของปี 2565 ซึ่งจากข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าว Tesla มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอันดับ 1 ของโลก ด้วยตัวเลข 564,000 คันTesla นั้นเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก ซึ่งสามารถขึ้นแซงหน้า Toyota ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นได้ เป็นผลสำรวจที่สำคัญและในช่วงเวลาหนึ่ง Tesla ยังมีมูลค่ามากกว่า บริษัทรถยนต์อันดับ 2 ถึง 10 รวมกันเสียด้วยซ้ำความยิ่งใหญ่ของทั้ง “Apple” และ “Tesla” ทำให้นี่เป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าสนใจ เพราะเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งเกร่ง โดยเฉพาะ “ผลิตภัณฑ์” ที่ล้ำหน้าไม่เหมือนใครซึ่งวันนี้สำหรับผู้ที่อยากลงทุนในหุ้นทั้ง 2 โอกาสได้มาถึงแล้วเมื่อธนาคารกรุงไทย เตรียมเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DRx) อ้างอิงหุ้นอเมริกา ครั้งแรกในไทย นำร่องอ้างอิงหุ้น “Apple” ผู้นำเทคโนโลยีของโลก ผ่าน AAPL80X และหุ้น “Tesla” ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ผ่าน TSLA80X เปิดโอกาสผู้ลงทุนเข้าถึงหุ้นต่างประเทศได้สะดวก ใช้เงินน้อย ซื้อขายได้ตามเวลาตลาดหุ้นต่างประเทศ ดีเดย์ 29 ก.ย.นี้ ตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไปนายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์การออมและการลงทุนในทุกมิติ เปิดโอกาสการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุด เตรียมออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ DRx (Fractional DR) อ้างอิงหุ้นบริษัทชั้นนำของโลก คือ บริษัท แอปเปิ้ล อิงค์ (Apple Inc) และ บริษัท เทสล่า อิงค์ (Tesla Inc) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) มีพื้นฐานแข็งแกร่งมีโอกาสเติบโตสูง และเป็นที่คุ้นเคยของผู้ลงทุนไทย“โดยธนาคารจะเสนอขาย DRx ให้กับนักลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมกัน 2 หลักทรัพย์ คือ AAPL80X (Apple DRx) และ TSLA80X (Tesla DRx) ในรูปแบบ Direct Listing ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 เป็นต้นไปโดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของ DRx ที่ธนาคารเป็นผู้ออก”การเสนอขาย DRx ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ด้วยแพลตฟอร์มใหม่ที่เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยสามารถซื้อขายได้ตามเวลาตลาดหุ้นต่างประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียนอยู่ ซึ่ง AAPL80X และ TSLA80X จะเปิดให้ซื้อขายในช่วง US Time Zones | 20.00 - 04.00 (T+1)อีกทั้ง ยังใช้เงินลงทุนน้อย ไม่มีขั้นต่ำ สามารถส่งคำสั่งซื้อขายเป็นจำนวนหน่วย หรือ จำนวนบาทก็ได้ เนื่องจาก DRxเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกับ DR (Depositary Receipt) แต่สามารถซื้อขายแบบจำนวนหน่วยเป็นทศนิยม หรือ Fractional Share ได้ มีหน่วยย่อยที่สุดเพียง 0.0001 หน่วย และมีช่วงราคา คือ 0.01 บาทในทุกช่วงราคา DRx จึงถือเป็นอีกทางเลือกของการลงทุนในต่างประเทศที่ใช้เงินน้อยก็สามารถเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทระดับโลกได้ และยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เสมือนการลงทุนในต่างประเทศโดยตรง“การออกและเสนอขาย DRx อ้างอิงหุ้น Apple และ Tesla เป็นการตอกย้ำเป้าหมายของธนาคาร ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งการออมและการลงทุนครบวงจร ลดข้อจำกัดและเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทย โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย สามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศชั้นนำได้สะดวกและรวดเร็วผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”สำหรับผู้สนใจลงทุนที่มีบัญชีหุ้นอยู่แล้วสามารถเข้าแอปพลิเคชัน “Streaming by Settrade” เลือก “My Menu” แล้วเลือก “DRx” เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี DRx (Fractional DR) และสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย DRx ที่ต้องการเป็นจำนวนเงินบาท หรือจำนวนหลักทรัพย์ก็ได้ และใช้ PIN เดียวกับบัญชีหุ้นหลักและสำหรับผู้สนใจลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีหุ้นสามารถแจ้งเปิดบัญชีซื้อขาย DRx กับโบรกเกอร์ที่ให้บริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 หรือ www.krungthai.com นอกจากนี้ยังสามารถดูรายละเอียดได้ที่TESLA DRx : https://krungthai.com/link/dr-tsla80x-mgr-online APPLE DRx : https://krungthai.com/link/dr-aapl80x-mgr-online อ้างอิง: