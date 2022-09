AWCพลิกโฉม'ล้ง 1919'และ'ทรงวาด' ผนึก'แมริออทฯ'สร้างแลนด์มาร์คด้านสุขภาพระดับโลก

"แอสเสท เวิรด์ฯ" ผนึกกำลังสานต่อความร่วมมือระยะยาวกับ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ด้วยการร่วมลงนามข้อตกลงในการพัฒนาและบริหารโรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน แบงค็อก เดอะ ริเวอร์ไซด์ ที่จะสร้างบนพื้นที่ประวัติศาสตร์สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ครอบคลุมพื้นที่เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น และบริเวณทรงวาด พร้อมพลิกโฉมสู่การเป็นแลนด์มาร์คด้านสุขภาพริมน้ำในระดับโลกภายใต้แนวคิด “The River Journey”

"โดยโครงการนี้ จะช่วยยกระดับพื้นที่ประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำของกรุงเทพฯ รวมถึงสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยการอนุรักษ์คุณค่าของโครงสร้างอาคารและศิลปะดั้งเดิม ซึ่งความร่วมมือกับเครือแมริออทในครั้งนี้ AWC จะนำประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น และสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า พร้อมด้วยการบริการที่มีมาตรฐานระดับโลก ที่ผสานการดูแลด้านสุขภาพแบบบูรณาการ และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับโรงแรมแห่งนี้ให้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของไทยต่อไป”

โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน แบงค็อก เดอะ ริเวอร์ไซด์ ประกอบด้วยจำนวนห้องพักรวม 166 ห้อง แบ่งเป็นห้องพัก 86 ห้อง ตั้งอยู่ที่เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น และห้องพักจำนวน 24 ห้อง ที่ The Shophouse ทรงวาด และห้องพัก 56 ห้อง ที่ The Mansion ทรงวาด ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแขกผู้เข้าพักในโรงแรมสามารถเดินทางระหว่าง 3 พื้นที่ของโครงการด้วยเรือรับส่งพิเศษ ทั้งนี้ทางโรงแรมวางแผนเปิดให้บริการในส่วนของ The Shophouse ทรงวาด และ The Mansion ทรงวาด ในไตรมาสแรกของปี 2569 และที่ เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น ในไตรมาสแรกของปี 2570

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า เราได้สานต่อความร่วมมือระยะยาวกับ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้นำเครือโรงแรมชั้นนำระดับโลก ด้วยการลงนามในข้อตกลง เพื่อพัฒนาและบริหารโครงการโรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน แบงค็อก เดอะ ริเวอร์ไซด์ ซึ่งจะเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน แห่งที่ 2 ของทาง AWC ในประเทศไทยโรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน แบงค็อก เดอะ ริเวอร์ไซด์ เป็นโรงแรมและโครงการที่กำลังดำเนินงาน ลำดับที่ 20 ของ AWC ในประเทศไทย ที่บริหารงานโดย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งจะเชื่อมโยงกับโครงการอื่น ๆ ของ AWC ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาภายใต้แนวคิด “The River Journey” เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพริมแม่น้ำที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้รักสุขภาพจากทั่วทุกมุมโลกมาสู่ประเทศไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการพัฒนา กลุ่มแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า เรามีความภาคภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญเชิงกลยุทธ์ร่วมกับ AWC ในการขยายพอร์ตโฟลิโอด้านการบริการและไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย ความร่วมมือกับแมริออทฯเกิดขึ้นต่อเนื่อง จากการลงนามข้อตกลงเมื่อปีที่ผ่านมา ในการพัฒนา“The Integrated Wellness Destination” ภายใต้แนวคิด “The River Journey” หลังจากที่ AWC ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำจาก บริษัท หวั่งหลี จำกัด เป็นระยะเวลาประมาณ 64 ปีAWC เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมสาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยมี 10 โรงแรมที่บริหารงานโดยเครือแมริออท จำนวนห้องพักประมาณ 4,000 ห้อง และคาดว่าจะมีจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว อีกประมาณ 4,000 ห้องจาก 9 โครงการที่อยู่ในแผนงานในประเทศไทย (รวมโรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน แบงค็อก เดอะ ริเวอร์ไซด์ ที่ลงนามข้อตกลงครั้งนี้).