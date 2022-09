PROUD ตั้งงบซื้อที่ดิน 5,000 ล้าน ลุยปั้นอสังหาฯ ระดับลักชัวรี พร้อมเปิดโครงการใหม่รวม 1 หมื่นล้าน

PROUD เผยแนวคิด “More Than Just Living” สัมผัสการใช้ชีวิตที่มากกว่า ตอบทุกโจทย์ของการอยู่อาศัย เน้นบุกตลาดเรียลดีมานด์ พร้อมเติบโตในตลาดลักชัวรีอสังหาฯ ทำเลหายากย่าน CBD (Central Business District) เผย portfolio 4 โครงการ มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท มั่นใจปีนี้กวาดรายได้ทำกำไร พร้อมตั้งงบ 5,000 ล้านบาท เดินหน้าซื้อที่ดิน-ขยายโครงการสร้างรายได้ต่อเนื่องในอีก 2 ปี

กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี เปิดเผยว่า PROUD เน้นการพัฒนาโครงการออกแบบที่อยู่อาศัยและบริการภายใต้แนวคิด “More Than Just Living - สัมผัสการใช้ชีวิตที่มากกว่า” ด้วย 3 คุณค่า เพื่อสร้างประสบการณ์และความแตกต่างให้ลูกค้า รวมถึงสังคม ประกอบด้วยSense Of Hospitality (การดูแลเอาใจใส่ในการบริการ) การดูแลที่มากกว่าแค่เรื่องบ้าน แต่รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และการมีสุขภาพที่ดีValue Of Home Being (คุณค่าที่แท้จริงของบ้านหรือที่อยู่อาศัย) การออกแบบพื้นที่และฟังก์ชันเพื่อการอยู่อาศัยที่ดีที่สุดผ่านการวิจัยค้นคว้าที่เข้าใจในไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างลึกซึ้งHarmonious Living (การผสานต่อความเป็นมา อย่างกลมกลืนแต่โดดเด่น) ด้วยการศึกษาพื้นที่และวิถีชีวิต เพื่อนำมาออกแบบอสังหาริมทรัพย์สไตล์พราว พร้อมดึง Partner ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านสุขภาพ การบริหารงานบริการของโครงการระดับโลก และอีกหลากกลุ่มธุรกิจมาร่วมสร้างสรรค์รูปแบบการใช้ชีวิตที่มากกว่า ตั้งแต่การออกแบบที่อยู่อาศัยจนถึงการบริการหลังการขาย “More Than Just Living” คือ หัวใจหลักในการพัฒนาทุกโครงการของ PROUD ถือเป็นจุดเด่นและได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้ามาโดยตลอด เริ่มที่ความสำเร็จจากโครงการอินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน (InterContinental Residences Hua Hin) ที่ถือเป็น World Class Branded Residences หนึ่งเดียวในไทย ภายใต้แบรนด์อินเตอร์คอนติเนนตัลกรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อว่า PROUD พร้อมก้าวสู่การเติบโตอย่างมั่นคง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีบนทำเลที่มีศักยภาพ เปิดโครงการไม่มาก แต่เน้นการออกแบบและบริการที่ดีที่สุด มีมูลค่าเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูงที่เป็นเรียลดีมานด์ เพื่อการอยู่อาศัยจริงและเพื่อการลงทุน ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่มากกว่าทั้งนี้ โครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้จะเข้ามาเสริมศักยภาพการเติบโตของบริษัท ประกอบด้วย โครงการเวหา (VEHHA) มูลค่าโครงการราว 2.29 พันล้านบาท เปิดขายในช่วงเดือน ก.ย.2565 เริ่มก่อสร้างในไตรมาส 4/2565 คาดจะสามารถทยอยรับรู้รายได้เข้ามาในช่วงปี 2568โครงการวี อารีย์ (VI ARI) บ้านเดี่ยวใจกลางอารีย์ มูลค่ารวม 507 ล้านบาท โดยมีราคาขายต่อหลังประมาณ 70 ล้านบาท คาดจะเปิดตัวในช่วงไตรมาส 4/2565 และโครงการคอนโดมิเนียม ย่านคอนแวนต์ มูลค่ารวม 3.9 พันล้านบาท คาดว่าทยอยรับรู้รายได้เข้ามาในช่วงปี 2569 รวมโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย และโครงการใหม่ทั้งสิ้น 4 โครงการ มีมูลค่ารวม 10,510 ล้านบาท พร้อมเตรียมงบซื้อที่ดินในปี 2565-66 จำนวน 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยผลักดันให้รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างสม่ำเสมอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังจะเห็นการเติบโตของรายได้อย่างเด่นชัด โดยจะสามารถพลิกกลับมาเป็นกำไรได้ในช่วงไตรมาส 3/2565 พร้อมตั้งเป้าหมายรับรู้รายได้ 3,400 ล้านบาท ภายในปี 2565 จากการโอนโครงการอินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน ที่ผ่านมาแม้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 บริษัทสามารถกวาดยอดขายกว่า 3.5 พันล้านบาท 92.5%ทั้งนี้ จากการปรับโครงสร้างธุรกิจ พัฒนาการบริการหลังการขาย ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ เสริมฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงเตรียมความพร้อมต่างๆ ภายในองค์กรควบคู่กับการวิจัยศึกษาตลาดและพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าใจในความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้การพัฒนาโครงการอสังหาฯ ของบริษัทสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าระดับบนได้อย่างมีประสิทธิภาพอนึ่ง บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาโครงการอินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน คอนโดมิเนียมระดับ World Class Branded Residences โครงการที่พักอาศัยแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยบนที่ดินติดชายหาด ใจกลางเมืองหัวหิน สามารถตอบรับความต้องการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลงตัว ถือเป็นโครงการต้นแบบ พร้อมส่งต่อรูปแบบการใช้ชีวิตที่มากกว่า ภายใต้แนวคิด “More Than Just Living” สู่ทุกโครงการของ PROUD ในอนาคต