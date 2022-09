“ASW”ผนึก"โตเกียว ทาเทโมโนะ"ลุยพัฒนา “แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช”กว่า2,200 ลบ.

บมจ.แอสเซทไวส์ เดินหน้าประกาศร่วมทุนพันธมิตรยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น “โตเกียว ทาเทโมโนะ” บริษัทพัฒนาอสังหาฯที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ร่วมพัฒนาโครงการคอนโดฯ แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช กว่าพันยูนิต มูลค่าโครงการ 2,200 ล้านบาท วางแผน Synergy ชูความเชี่ยวชาญการพัฒนาอสังหาฯ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่โครงการ ยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตด้วยสไตล์ Luxury Resort เล็งขยายฐานรองรับทุกความต้องการของลูกค้า

“นับเป็นย่างก้าวที่สำคัญของทั้ง 2 บริษัท สำหรับการร่วมกันพัฒนาโครงการ เพื่อสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ส่งมอบต่อให้กับคนไทย และขยายฐานลูกค้าชาวต่างชาติ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาฯในประเทศ ไทย ซึ่งการที่โตเกียว ทาเทโมโนะเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ เป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพบริษัทฯ ที่เป็นผู้นำการพัฒนาอสังหาฯที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ โดย ASW มั่นใจการร่วมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำโนว์ฮาวที่ได้รับจากพาร์ทเนอร์ สร้างรากฐานในธุรกิจอสังหาฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน” นายกรมเชษฐ์ กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าขยายธุรกิจครั้งสำคัญภายใต้การร่วมทุนกับบริษัท โตเกียว ทาเทโมโนะ จำกัด (Tokyo Tatemono) ผู้พัฒนาอสังหาฯชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 51% และโตเกียว ทาเทโมโนะ ถือหุ้น 49% เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แนวคิด “The Oasis Within City Resort Lost in The Garden” ที่อยู่อาศัยที่เต็มเปี่ยมด้วยธรรมชาติใจกลางอ่อนนุช จำนวน 1,110 ยูนิต มูลค่าโครงการ 2,200 ล้านบาทสำหรับโตเกียว ทาเทโมโนะ เป็นดีเวลอปเปอร์ยักษ์ใหญ่ที่ เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มจากการพัฒนาสินทรัพย์ที่ตอบสนองความต้องการของคนในแต่ละยุค และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในหลากหลายรูปแบบเรื่อยมา โดยโครงการ “แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช” มี Facility ที่เปรียบเสมือนเป็นโอเอซิสขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 3 ไร่ ภายในโครงการ เพื่อมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยในสไตล์ Luxury Resort โดยร่วมมือกับโตเกียว ทาเทโมโนะที่สั่งสมประสบ การณ์มาอย่างยาวนาน และเสริมความแข็งแกร่ง (Synergy) ได้ ทั้งนี้ แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช ได้ผสานความโดดเด่นของโตเกียว ทาเทโมโนะ ที่มีจุดแข็งด้านคุณภาพงานก่อสร้างกับการดีไซน์ในแบบฉบับ ASW ที่มีเอกลักษณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เหนือระดับด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริงทั้งนี้ โตเกียว ทาเทโมโนะ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ สิ้นปี 2564 ที่ 1,650,770 ล้านเยน หรือประมาณ 438,291 ล้านบาท ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย และเชิงพาณิชย์ เช่น อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ บนทำเลที่มีศักยภาพในญี่ปุ่นมากมายหลายโครงการ การร่วมทุนกันในครั้งนี้จะเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นระหว่างกันในฐานะพาร์ทเนอร์กรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท โตเกียว ทาเทโมโนะ จำกัด กล่าวว่าธุรกิจอสังหาฯในประเทศ ไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชน อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง เช่น รถไฟฟ้า ทางด่วน เป็นต้น และด้วยการร่วมทุนกับพันธมิตรที่เชื่อถือได้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอสังหาฯที่ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของผู้อยู่อาศัย และมีส่วนในการพัฒนาความน่าดึงดูดและเพิ่มมูลค่าของภูมิภาคสำหรับการร่วมทุนในประเทศไทย ‘แอสแซทไวส์’ นับว่าเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ของนักพัฒนารุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง พิสูจน์จากความสำเร็จกับการพัฒนาโครงการอสังหาฯ ที่มีคุณภาพกว่า 44 โครงการ การร่วมทุนในครั้งนี้พร้อมจะนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ โตเกียว ทาเทโมโนะ Trust beyond the era ผสานกับ ASW ที่ยึดมั่นความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” ร่วมสร้างโอกาสและการเติบโตร่วมกันทั้งนี้ ASW ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงและแนวราบบนทำเลศักยภาพ ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” ปัจจุบันได้พัฒนาโครงการคอนโดฯและโครงการบ้านจัดสรรมาแล้วกว่า 44 โครงการ ภายใต้แบรนด์ในเครือที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสุขให้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่แบรนด์ เคฟ (KAVE), แบรนด์ แอทโมซ (ATMOZ), แบรนด์ โมดิซ (MODIZ), แบรนด์ เอสต้า (ESTA) และ แบรนด์ ดิ ออเนอร์ (THE HONOR) รวมมูลค่าโครงการกว่า 46,700 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและโครงการพร้อมอยู่ 32 โครงการ และโครงการที่กำลังเปิดขายและอยู่ระหว่างการพัฒนา 12 โครงการ โดยปัจจุบันมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) มูลค่ารวมกว่า 9,218 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง.