ศาลเกาหลีใต้อนุมัติออกหมายจับ 'Do Kwon' พร้อมพวก 5 ราย

ตามรายงานของ Bloomberg ระบุถึงประกาศจากสำนักงานอัยการว่า ศาลในกรุงโซลได้ออกหมายจับ Do Kwon และผู้บริหาร Terraform Labs คนอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีก 5 คนขณะที่ใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังจากระบบนิเวศของ Terra และ Stablecoin (UST) พังทลายลง ส่งผลให้เกิดผลกระทบครั้งใหญ่ในตลาดคริปโต นอกจากนี้การล่มสลายยังนำไปสู่หลายประเทศที่มองหากฎระเบียบของ Stablecoin และการล้มละลายหลายครั้ง รวมถึงกองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโตที่มีชื่อเสียงอย่าง Three Arrows Capital หรือ 3AC อีกด้วยอย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์สาธารณะครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้ว Do Kwon ยืนยันว่าเขากำลังร่วมมือกับทางการในการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนทั้งนี้ Do Kwon ได้ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนในความมุ่งมั่นเพื่อแก้ปัญหาระบบนิเวศของ Terra และโทเค็น Terra ที่เปิดตัวใหม่ (LUNA) ซึ่งลดลง 16.7% ในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา