Innovest X เตรียมคลอดแอปเทรดเหรียญ ควบให้ความรู้นักลงทุน

หลังจากที่ บมจ.เอสซีบี เอกซ์ ส่งหนังสือแจ้งตลาดหุ้น (ตลท.) ประกาศปิดอภิมหาดีล 17,850 ล้านบาทในการให้ บล.ไทยพาณิชย์ (SCBS) เข้าไปลงทุนกิจการของ Bitkub ก่อนหน้านี้ โดยในระหว่างที่ยังไม่ปิดดีลการเข้าลงทุนใน Bitkub ทาง SCBX ก็ได้มีการยื่นขอใบอนุญาติประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหลังจากที่ทาง SCB ประกาศล้มดีลได้ไม่นาน ก็ปรากฏข่าวการได้รับใบอนุญาติประกอบธุรกิจในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ในชื่อ บล.ไทยพาณิชย์ (SCBS) ก่อนที่จะประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ หรือ INVX เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา พร้อมทั้งเตรียมที่จะเปิดให้บริการแพลตฟอร์มซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัล และคริปโตเคอเรนซี่ ในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้นั้นล่าสุดทาง INVX ได้ออกบทความให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี่โดยเริ่มจาก SAND coin ซึ่งเป็นเหรียญบนเครือข่าย Blockchain ERC-20 หรือ Ethereum Blockchain ซึ่งจุดประสงค์ของการสร้างเหรียญนี้ขึ้นมานั้น เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย ฯลฯ ภายในเกม "The Sandbox" โดย The Sandbox เป็นเกม NFT แบบ Play-to-Earn ที่ออกแบบมาให้ผู้เล่นสามารถเข้าไปสร้างสิ่งต่าง ๆ ได้ในโลกเสมือนหรือที่เรียกว่า Metaverse ซึ่งสิ่งที่ต่าง ๆ ที่สร้างอยู่ใน The Sandbox รวมไปถึงที่ดินซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ Non-fungible token หรือ NFT ซึ่งเป็นสินทรัพย์เสมือนที่นักลงทุนสามารถนำมาใช้เก็งกำไรได้อีกด้วยโดย The Sandbox เป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นโดยองค์กรชื่อว่า PixOwl โดยมีสมาชิกสำคัญๆ คือ Arthur Madrid และ Sebastine Borget เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งสังคมที่มีระบบนิเวศน์เหมาะกับคนชื่นชอบเกมและนักสะสม ทำให้เกิดเป็น Marketplace ใหม่ๆสำหรับนักลงทุน นอกจากจะมีจุดเด่นตรงที่สามารถสร้าง Digital Asset หรือ สร้าง NFTS ได้ ยังสามารถทำการ Stake เหรียญผ่านตัวแพลตฟอร์มได้และยังมีกองทุนให้ได้ติดตามอีกด้วยทั้งนี้ เหรียญ SAND เป็นเหมือนน้ำมันให้กับ THE Sandbox เพื่อให้นักลงทุนทุกคนสามารถเนรมิตรจินตนาการออกมาในรูปแบบของชิ้นงาน NFTs ได้ และด้วยข้อดีข้างต้นที่กล่าวมาทำให้เหรียญ SAND เป็นที่รู้จักในวงการอื่นด้วยไม่ใช่แค่วงการนักลงทุนอย่างไรก็ดีประเมินว่าทาง INVX อยู่ในช่วงของการทดสอบระบบ ก่อนเปิดให้บริกาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้