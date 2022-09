นางสาวฟรานเชสก้า รุสโซ่ ผู้ก่อตั้ง Crypto Meetup Thailand จัดงาน Crypto, NFT & Beers ขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ในหัวข้อที่เป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้ “The Merge” จะเกิดอะไรขึ้น!!! เมื่อ ETH เปลี่ยน Consensus เป็น POS? โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ เหล่าวิทยากรในวงการคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ได้แก่ นายพลากร ยอดชมญาณ (ต้นฮ้อ) CEO of KULAP.io นายโดม เจริญยศ CEO Tokenine และ นายชัชวาลย์ วัฒนะโชติ หรือ KIM Property Live ที่มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ “The Merge”“The Merge” คือ ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการยืนยันธุรกรรม จากกลไก Proof of Work (POW) ที่อาศัยกำลังไฟจากการ์ดจอเครื่องขุดทั่วโลก และมีนักขุด (Miner) เป็นคนยืนยันการทำธุรกรรม ที่ต้องขุดเท่านั้นถึงจะได้ผลตอบแทน และต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการตรวจสอบ การเปลี่ยนมาเป็นกลไก Proof of Stake (POS) โดยเปลี่ยนจากนักขุด (Miner) เป็นการ Staking ที่ใช้การวาง ETH เป็นทุนประกัน มาช่วยยืนยันธุรกรรมแทน โดยจำนวนผลตอบแทนจะอยู่ระหว่าง 5-10% ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่เข้ามา Stake และปริมาณกิจกรรมบนเครือข่าย ซึ่งน่าจะตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการชนะในระบบทุนนิยม และยังสามารถลดการใช้พลังงานได้มากถึง 99.95%แน่นอนว่าการอัพเกรดครั้งนี้เป็น Hard Fork หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่นำไปสู่การแยกเชน (Chain) อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้เวอร์ชั่นเก่า “เข้ากันไม่ได้” กับเวอร์ชั่นใหม่อีกต่อไป โดยหลังจาก The Merge เสร็จสมบูรณ์ อาจส่งผลให้เกิดภาวการณ์ขาดสภาพคล่องเหรียญในระบบอย่างรุนแรง (การเสียสมดุลของปริมาณเหรียญชั่วขณะ) เนื่องจากมีการลดอัตราการผลิตเหรียญลงไปกว่า 90% ซึ่งตามหลักเมื่อซัพพลายลดลง และมีดีมานด์เพิ่มขึ้น จึงเชื่อว่าจะทำให้ราคาของเหรียญ Ethereum มีโอกาสเติบโตสูงขึ้นในระยะยาวสำหรับเวอร์ชั่นเก่าจะเป็นอย่างไรนั้น เชื่อว่ายังมีคนที่หลงใหลการขุดอยู่จำนวนไม่น้อย และยังคงมีชุมชน Miner อยู่ต่อไป แต่การถือเหรียญ ETH ก่อนที่จะเกิด The Merge ผู้ถือจะได้รับเหรียญ ETH ใหม่ที่เกิดจากการ Hard Fork เท่ากับว่าผู้ถือเหรียญจะได้เหรียญ ETH ทั้งเวอร์ชั่นที่เป็นทั้ง POW และ POS ซึ่งเหรียญที่ยังเป็นกลไกเวอร์ชั่นเดิม ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการพัฒนาจนเกิดมูลค่าเพิ่มให้กับเหรียญได้หรือไม่และท้ายที่สุด การมาของ “The Merge” ยังไม่สามารถการันตีได้ว่า เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ETH 2.0 จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการทำธุรกรรมได้มากขึ้น การประมวลผลจะเร็วขึ้น ค่าแก๊สจะถูกลงได้อย่างที่คาดการณ์กันไว้หรือไม่ ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปทั้งนี้ทีมพัฒนาหลัก Ethereum ประกาศแผนการอัพเกรดระบบบล็อกเชนครั้งใหญ่ที่โลกคริปโตกำลังจับตามองคือ "The Merge" โดยกำหนดไว้เป็นวันที่ 15 กันยายน 2565 นี้ (หากไม่ประกาศเลื่อนออกไปอีก)