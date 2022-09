“Whizdom COEX” โครงการอสังหาฯแนวใหม่จาก MQDC ตอบรับเทรนด์ ‘Coexistence’ เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์

ในปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบาทของที่อยู่อาศัยก็เปลี่ยนไป จากความต้องการเพียงพื้นที่เพื่อ ‘การอยู่อาศัย’ ในวันนี้ยังต้องสามารถรองรับ ‘การใช้ชีวิต’ ในด้านต่างๆ ได้ด้วย กลายเป็นโจทย์ใหม่ให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องนำมาปรับตัวเพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งต้องการพื้นที่ที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

10 เทรนด์สังคมไทยหลังวิกฤต Covid-19

MQDC ภายใต้แบรนด์ Whizdom COEX (วิสซ์ดอม โคเอ็กซ์) พื้นที่ของคนเจนใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากคอนเซ็ปต์ ‘Enjoyable Coexistence’ หรือพื้นที่ที่ตอบสนองทุกด้านของชีวิตให้อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว

Whizdom COEX

เช่นเดียวกับ) องค์กรชั้นนำ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้บุกเบิกนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกชีวิต ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัยแบรนด์ Whizdom (วิสซ์ดอม) ที่สร้างสรรค์แรงบันดาลใจและนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยจากความเข้าใจถึงวิถีชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งของคนเจนใหม่อย่างลึกซึ้ง จึงเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ที่ตอบรับเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ด้วยคอนเซ็ปต์ ‘Enjoyable Coexistence’ หรือพื้นที่ที่ตอบสนองทุกด้านของชีวิตให้อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว พร้อมเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวสอดคล้องกับรายงานโดย ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC) หรือศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ภายใต้ MQDC ที่เล็งเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะในแง่การเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่ง 1 ในเทรนด์ที่เกิดขึ้นก็คือ “Everything at Home” หรือที่เรียกว่าเศรษฐกิจติดบ้าน เพราะจากสถานการณ์โรคระบาด ทำให้ผู้คนเริ่มเคยชินกับการอาศัยอยู่ในบ้าน และทำกิจกรรมต่างๆ ภายในที่พักอาศัยของตนเอง ส่งผลต่อความต้องการด้านที่พักอาศัยที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่สามารถอาศัยในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กได้ แต่ปัจจุบันอาจจะไม่เพียงพอ และต้องการมีพื้นที่ที่สามารถทำอะไรได้หลายหลากมากยิ่งขึ้น อย่าง คอนโดมิเนียม ก็ต้องมีพื้นที่สำหรับทำงาน ทำอาหาร และออกกำลังกายได้ เป็นต้นดังนั้น ในด้านของการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัย ผู้พัฒนาอสังหาฯ จึงจำเป็นต้องปรับตัวตามวิถีชีวิตและนิยามของที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในแง่ของเส้นแบ่งระหว่างพื้นที่พักผ่อนกับพื้นที่ทำงานอาจไม่สามารถแยกกันได้อย่างสิ้นเชิงอีกต่อไป เห็นได้จากเทรนด์ Work From Anywhere ที่มีแนวโน้มว่าจะยังคงอยู่ต่อจากนี้ รวมถึงการที่บ้านกลายเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมอื่นๆ มากขึ้น ทำให้พื้นที่แห่งนี้ถูกคาดหวังให้เป็นมากกว่าเพียงที่อยู่อาศัย แต่เป็นทั้งพื้นที่ใช้ชีวิต เป็นออฟฟิศ โรงเรียน ฟิตเนส หรือแม้กระทั่งพื้นที่สำหรับแฮงก์เอาต์กับเพื่อน ไปจนถึงความต้องการกลับมาอยู่ร่วมกับสังคมและใกล้ชิดธรรมชาติอีกครั้ง ส่งผลให้พื้นที่สาธารณะสำหรับทำกิจกรรมร่วมกันและพื้นที่สีเขียวกลายเป็นสิ่งที่ผู้อยู่อาศัยมองหามากขึ้นซึ่งจากเทรนด์การใช้ชีวิตและความต้องการที่เปลี่ยนไปเหล่านี้ รวมถึงความเข้าใจวิถีชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งของคนเจนใหม่อย่างแท้จริง ล้วนเป็นที่มาของการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยแนวใหม่ล่าสุดโดยสะท้อนตัวตนและเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียว พร้อมโอบรับทุกความต้องการที่แตกต่างด้วยนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยและฟังก์ชันอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในวิถีชีวิตของคนเจนใหม่อย่างแท้จริง ให้ทุกคนสามารถเอนจอยไปกับการใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง เต็มที่กับงานที่ทำ ไม่หยุดเรียนรู้ และสนุกไปกับทุกกิจกรรมร่วมกันได้ในพื้นที่แห่งนี้ (Co-live, Co-work, Co-learn, Co-play)คือคอนเซ็ปต์โครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ล่าสุด ที่ออกแบบมาเพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนเจนใหม่อย่างแท้จริง เราได้นำข้อมูลเชิงลึกจากการศึกษาวิถีชีวิตและเทรนด์ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยยุคใหม่มาเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ ที่สามารถตอบสนองทุกด้านของการใช้ชีวิต เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ให้สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้อย่างไร้ข้อจำกัด โดยผสานนวัตกรรมที่อยู่อาศัยในการออกแบบทุกรายละเอียดของโครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย และสนุกได้ในแบบของตัวเอง พร้อมตอบรับทุกความแตกต่างอย่างลงตัว ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการมุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ของที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนในทุกมิติ” นายอัษฎา แก้วเขียว ประธานผู้อำนวยการ-วิสซ์ดอม โดย MQDC กล่าวโดย MQDC เตรียมเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมมิกซ์ยูส คอมมูนิตี้ แห่งใหม่ล่าสุดภายใต้แบรนด์ Whizdom COEX ตอกย้ำวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกมิติอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัยบนพื้นที่ของคนเจนใหม่ สะท้อนการใช้ชีวิตทุกด้านในแบบที่เป็นตัวเอง มอบประสบการณ์ Seamless Life Experience ที่เชื่อมต่อทุกด้านของชีวิตไว้ในที่เดียว ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่ง พร้อมส่งเสริมและเติมเต็มทุกด้านของชีวิตให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างสนุกในแบบคุณ